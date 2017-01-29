Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 29 января 2017

09:04. 29 января 2017 Просмотров - 269 Нет комментариев Опубликовал:

Партия войны подталкивает Украину к обострению в Донбассе — мнение (ВИДЕО)

Партия войны подталкивает Украину к обострению в Донбассе — мнение (ВИДЕО) | Русская весна

Нежелание украинской партии войны искать политическое решение по урегулированию конфликта в Донбассе в итоге приведет к обострению ситуации.

Такой прогноз на пресс-конференции в Киеве озвучил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Даже робкие заявления в пользу какого-то конструктива, мирного урегулирования ситуации не воспринимаются. Тут же начинается кампания обструкции, шельмования. На этой неделе забанили аккаунт Медведчука в Facebook, хотя там ничего крамольного, нарушающего законы государства не было, но даже такой вариант абсолютно неприемлем для партии войны.

Очевидно, что партия войны в очередной раз обозначает свою ключевую мишень», — подчеркнул политолог.

«Как мне представляется, абсолютное нежелание выходить на конструктивный дискурс является предвестником того, что нам в очередной раз предстоит пережить обострение на востоке, а политический дискурс, как мы и прогнозировали, будет становиться все более и более конфликтным», — приходит к выводу эксперт.

ПолитНавигатор

Читайте также: По ту сторону фронта: Украина поняла, что проиграла, и находится в апатии

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Слив Украины: США бросают незалежных

Слив Украины: США бросают незалежных | Русская весна

Ещё совсем недавно я обращал внимание на довольно частые веяния из укроСМИ о готовящемся «Русском вторжении» на территорию Незалежной. Я писал о том, что украинська влада морально подготавливает народ к сдаче подконтрольных ей территорий, под юрисдикцию Новороссии.

Механизм подготовки мнений довольно прост и ведётся в медиа несколькими этапами. Как говорил Пелевин: «В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору». 

Вкручивание новости в сознание массам начиналось с истерии вокруг политики Путина в Сирии. Многие серьёзные, по мнению украинцев, источники, сразу же перед Новым годом, раскрутили новый перл о неминуемом вторжении.

Так, к примеру, один украинско-американский политолог провёл анализ последних действий РФ в Сирии и решил, что всё свидетельствует о том, что в ближайшее время агрессор начнет масштабную сухопутную войну в Украине. И это уже далеко не блогерские вбросы, а практически официальная точка зрения Министерства пропаганды Украины.

На следующем этапе вылезает уже не почти официальный источник, а самый что ни на есть официальный министр обороны Степан Полторак.

Стёпа сказал, что, независимо от помощи США, Украина будет защищаться до конца, и призвал Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции против России.

И это министр обороны «Самой сильной армии Европы», который уже выступает в роли жертвы! Представляете только: министр обороны – жертва политических интриг, которая слезливо вещает о предательстве янки. Прям сюжет для «50 оттенков Сепара».

Не дурно, да? Это обращение министр сделал сразу же после инаугурации Трампа. Не иначе Дональд каждое утро, особенно после своей инаугурации, просыпается в холодном поту и бежит читать новости по Украине.

Что собственно это может значить? А это значит, что Украина ещё до инаугурации старины Дональда могла получить указания от госдепа и очередным вбросом снова готовит украинцев к отплытию Донбасса в свободное от Нэньки плавание.

Итак! На первом этапе на Украине с новой силой нагнетается истерия о злобном Путине в Сирии, на втором — раскручивается тема о вероломном вторжении русских вглубь Донбасса по примеру с Сирией, а на третьем — готовится банальное оправдание. Это делается для того, чтобы максимально снять с себя ответственность за сдачу Донбасса и обвинить в этом Россию и новую политику США. Якобы мы тут не при чём – это всё Вовка с Дональдом виноваты.

В общем, флюгер был намертво приколочен досками, а все думали, что ветер всегда дул в нужном направлении.

Политика Вашингтона меняется, и США бросают Украину со своими проблемами наедине.

Какая в этом польза для США? Политика, которая велась при Обаме, не оправдала себя. США провалились в Сирии и уже осознали, что на Украине им делать нечего. Деньги, что выделялись на мировую дестабилизацию, практически не принесли никаких доходов. Более того, вместо доходов появились убытки.

Сирия принадлежит сирийцам, а Украина только поглощает «зелень» и не приносит ничего, кроме головной боли. Кроме того, Россия получила мощную военную базу и территорию в Крыму, газовый вопрос в Сирии решён, а Донбасс вот-вот окончательно отвалится от Киева, сольётся с русской промышленной машиной и потянет за собой остальные регионы.

Штаты, конечно, ещё долго могут оттягивать неизбежность восстановления Империи и вываливать бабло в тёмную украинскую бездну, но похоже, Вашингтон решил смириться с вновь растущей Россией и тягается уже на равных. Только теперь стратегия сменилась от оскала до натянутой улыбки.

Теперь по «третьему этапу»: за день до крика души от Степана Полторака, в день инаугурации Трампа, в Сеть вылезла статья советника президента и секретаря СНБО Украины В.Горбулина, которая не просто готовит страну к принятию неизбежного, но и призывает вообще забыть об американской допомоге как таковой.

«Впрочем, что совершенно точно, так это то, что нам нужно все же стараться меньше жить чужими эмоциями и событиями и больше обращать внимание на себя». Эта фраза не один раз мелькает в других интерпретациях по всей статье Горбулина.

Получается, что на Украине так долго ванговали пресловутый «Слив Новороссии», что и сами не заметили, как пиндосы сливают хунту в утиль.

Пан Горбулин в этой статье очень много расписал на тему будущих отношений США, Украины и России. Он убеждает в том, что США не бросят Украину на полный произвол, а просто займут менее радикальную позицию по отношению к России.

От себя же я могу успокоить товарищей укропов и заверить, что противостояние против России не исчезнет – оно просто изменится. Трамп будет демонстрировать своё расположение к РФ, для того чтобы в нужный момент засунуть нож в спину Путина. Пиндосы привыкли надевать улыбающиеся маски и по-дружески сажать людей в тюрьму или на электрический стул, не снимая добродушный оскал с лица.

П.С. Украинцы, которые думают, что США им не указ! «Как мама сказала, так по-папиному и будет». 

Читайте также: Украина лишится восточных и южных регионов из-за закона о тотальной украинизации, — политолог

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Главное – ходить

От нормальных людей 455, 456, 457
Исключительно (!) по желанию:
Яндекс: 410011924394697,
PayPal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr…

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Кровавый уголек за кровавые денежки

Так что, нормально все?

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Обзор экономики Украины. 21 апреля..., что простой предприятия с конца января 2015 года, обусловленный временной недозагрузкой...
Новости Украины и Новороссии 05 января 2016
...— добавил Чепеленко. Напомним, 3 января украинская сторона полностью прекратила подачу... изменений 12 января начнет рассматривать Конституционный суд Украины. Фото: joinfo... Источник: dnr-news.com Новости Украины: ВСУ получили от канадских инструкторов...
Новости Украины и Новороссии 19 января 2017
...прокурором страны?», — цитирует Януковича РИА Новости Украина. К оглавлению | Источник: news-front... де-факто объединились в конфедерацию Новороссия. Константин Затулин полагает, что ... в Симферополе (ФОТО) 18 января 2017 года в Крымской республиканской...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2015
...Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Информационный выпуск новостей Новороссии о ...Национального банка Украины. По информации НБУ, доходы банков в январе — марте... сократилась по сравнению с январем 2014 года на 34,...
Новости Украины и Новороссии сегодня 9 апреля 2015
Обзор актуальных событий Украины и Новороссии, все новости в одном месте. Информация обновляется. ... князя Владимира создателем «европейской Руси-Украины». 20 января сообщалось, что министерство образования...
Новости Украины и Новороссии сегодня 12 апреля 2015
Обзор актуальных событий Украины и Новороссии, все новости в одном месте. Информация обновляется. ... горисполкома Кременчуга (Полтавская область). «В январе—марте 2014 г. завод произвел...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>