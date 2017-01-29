Новости Украины и Новороссии 29 января 2017

Ещё совсем недавно я обращал внимание на довольно частые веяния из укроСМИ о готовящемся «Русском вторжении» на территорию Незалежной. Я писал о том, что украинська влада морально подготавливает народ к сдаче подконтрольных ей территорий, под юрисдикцию Новороссии.

Механизм подготовки мнений довольно прост и ведётся в медиа несколькими этапами. Как говорил Пелевин: «В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору».

Вкручивание новости в сознание массам начиналось с истерии вокруг политики Путина в Сирии. Многие серьёзные, по мнению украинцев, источники, сразу же перед Новым годом, раскрутили новый перл о неминуемом вторжении.

Так, к примеру, один украинско-американский политолог провёл анализ последних действий РФ в Сирии и решил, что всё свидетельствует о том, что в ближайшее время агрессор начнет масштабную сухопутную войну в Украине. И это уже далеко не блогерские вбросы, а практически официальная точка зрения Министерства пропаганды Украины.

На следующем этапе вылезает уже не почти официальный источник, а самый что ни на есть официальный министр обороны Степан Полторак.

Стёпа сказал, что, независимо от помощи США, Украина будет защищаться до конца, и призвал Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции против России.

И это министр обороны «Самой сильной армии Европы», который уже выступает в роли жертвы! Представляете только: министр обороны – жертва политических интриг, которая слезливо вещает о предательстве янки. Прям сюжет для «50 оттенков Сепара».

Не дурно, да? Это обращение министр сделал сразу же после инаугурации Трампа. Не иначе Дональд каждое утро, особенно после своей инаугурации, просыпается в холодном поту и бежит читать новости по Украине.

Что собственно это может значить? А это значит, что Украина ещё до инаугурации старины Дональда могла получить указания от госдепа и очередным вбросом снова готовит украинцев к отплытию Донбасса в свободное от Нэньки плавание.

Итак! На первом этапе на Украине с новой силой нагнетается истерия о злобном Путине в Сирии, на втором — раскручивается тема о вероломном вторжении русских вглубь Донбасса по примеру с Сирией, а на третьем — готовится банальное оправдание. Это делается для того, чтобы максимально снять с себя ответственность за сдачу Донбасса и обвинить в этом Россию и новую политику США. Якобы мы тут не при чём – это всё Вовка с Дональдом виноваты.

В общем, флюгер был намертво приколочен досками, а все думали, что ветер всегда дул в нужном направлении.

Политика Вашингтона меняется, и США бросают Украину со своими проблемами наедине.

Какая в этом польза для США? Политика, которая велась при Обаме, не оправдала себя. США провалились в Сирии и уже осознали, что на Украине им делать нечего. Деньги, что выделялись на мировую дестабилизацию, практически не принесли никаких доходов. Более того, вместо доходов появились убытки.

Сирия принадлежит сирийцам, а Украина только поглощает «зелень» и не приносит ничего, кроме головной боли. Кроме того, Россия получила мощную военную базу и территорию в Крыму, газовый вопрос в Сирии решён, а Донбасс вот-вот окончательно отвалится от Киева, сольётся с русской промышленной машиной и потянет за собой остальные регионы.

Штаты, конечно, ещё долго могут оттягивать неизбежность восстановления Империи и вываливать бабло в тёмную украинскую бездну, но похоже, Вашингтон решил смириться с вновь растущей Россией и тягается уже на равных. Только теперь стратегия сменилась от оскала до натянутой улыбки.

Теперь по «третьему этапу»: за день до крика души от Степана Полторака, в день инаугурации Трампа, в Сеть вылезла статья советника президента и секретаря СНБО Украины В.Горбулина, которая не просто готовит страну к принятию неизбежного, но и призывает вообще забыть об американской допомоге как таковой.

«Впрочем, что совершенно точно, так это то, что нам нужно все же стараться меньше жить чужими эмоциями и событиями и больше обращать внимание на себя». Эта фраза не один раз мелькает в других интерпретациях по всей статье Горбулина.

Получается, что на Украине так долго ванговали пресловутый «Слив Новороссии», что и сами не заметили, как пиндосы сливают хунту в утиль.

Пан Горбулин в этой статье очень много расписал на тему будущих отношений США, Украины и России. Он убеждает в том, что США не бросят Украину на полный произвол, а просто займут менее радикальную позицию по отношению к России.

От себя же я могу успокоить товарищей укропов и заверить, что противостояние против России не исчезнет – оно просто изменится. Трамп будет демонстрировать своё расположение к РФ, для того чтобы в нужный момент засунуть нож в спину Путина. Пиндосы привыкли надевать улыбающиеся маски и по-дружески сажать людей в тюрьму или на электрический стул, не снимая добродушный оскал с лица.

П.С. Украинцы, которые думают, что США им не указ! «Как мама сказала, так по-папиному и будет».

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»