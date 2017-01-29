Новости Украины и Новороссии 29 января 2017
- 08:00 Партия войны подталкивает Украину к обострению в Донбассе — мнение (ВИДЕО).
- 07:30 Слив Украины: США бросают незалежных.
- 02:31 Главное – ходить.
- 00:31 Кровавый уголек за кровавые денежки.
Партия войны подталкивает Украину к обострению в Донбассе — мнение (ВИДЕО)
Нежелание украинской партии войны искать политическое решение по урегулированию конфликта в Донбассе в итоге приведет к обострению ситуации.
Такой прогноз на пресс-конференции в Киеве озвучил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Даже робкие заявления в пользу какого-то конструктива, мирного урегулирования ситуации не воспринимаются. Тут же начинается кампания обструкции, шельмования. На этой неделе забанили аккаунт Медведчука в Facebook, хотя там ничего крамольного, нарушающего законы государства не было, но даже такой вариант абсолютно неприемлем для партии войны.
Очевидно, что партия войны в очередной раз обозначает свою ключевую мишень», — подчеркнул политолог.
«Как мне представляется, абсолютное нежелание выходить на конструктивный дискурс является предвестником того, что нам в очередной раз предстоит пережить обострение на востоке, а политический дискурс, как мы и прогнозировали, будет становиться все более и более конфликтным», — приходит к выводу эксперт.
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Слив Украины: США бросают незалежных
Ещё совсем недавно я обращал внимание на довольно частые веяния из укроСМИ о готовящемся «Русском вторжении» на территорию Незалежной. Я писал о том, что украинська влада морально подготавливает народ к сдаче подконтрольных ей территорий, под юрисдикцию Новороссии.
Механизм подготовки мнений довольно прост и ведётся в медиа несколькими этапами. Как говорил Пелевин: «В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору».
Вкручивание новости в сознание массам начиналось с истерии вокруг политики Путина в Сирии. Многие серьёзные, по мнению украинцев, источники, сразу же перед Новым годом, раскрутили новый перл о неминуемом вторжении.
Так, к примеру, один украинско-американский политолог провёл анализ последних действий РФ в Сирии и решил, что всё свидетельствует о том, что в ближайшее время агрессор начнет масштабную сухопутную войну в Украине. И это уже далеко не блогерские вбросы, а практически официальная точка зрения Министерства пропаганды Украины.
На следующем этапе вылезает уже не почти официальный источник, а самый что ни на есть официальный министр обороны Степан Полторак.
Стёпа сказал, что, независимо от помощи США, Украина будет защищаться до конца, и призвал Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине и не отменять санкции против России.
И это министр обороны «Самой сильной армии Европы», который уже выступает в роли жертвы! Представляете только: министр обороны – жертва политических интриг, которая слезливо вещает о предательстве янки. Прям сюжет для «50 оттенков Сепара».
Не дурно, да? Это обращение министр сделал сразу же после инаугурации Трампа. Не иначе Дональд каждое утро, особенно после своей инаугурации, просыпается в холодном поту и бежит читать новости по Украине.
Что собственно это может значить? А это значит, что Украина ещё до инаугурации старины Дональда могла получить указания от госдепа и очередным вбросом снова готовит украинцев к отплытию Донбасса в свободное от Нэньки плавание.
Итак! На первом этапе на Украине с новой силой нагнетается истерия о злобном Путине в Сирии, на втором — раскручивается тема о вероломном вторжении русских вглубь Донбасса по примеру с Сирией, а на третьем — готовится банальное оправдание. Это делается для того, чтобы максимально снять с себя ответственность за сдачу Донбасса и обвинить в этом Россию и новую политику США. Якобы мы тут не при чём – это всё Вовка с Дональдом виноваты.
В общем, флюгер был намертво приколочен досками, а все думали, что ветер всегда дул в нужном направлении.
Политика Вашингтона меняется, и США бросают Украину со своими проблемами наедине.
Какая в этом польза для США? Политика, которая велась при Обаме, не оправдала себя. США провалились в Сирии и уже осознали, что на Украине им делать нечего. Деньги, что выделялись на мировую дестабилизацию, практически не принесли никаких доходов. Более того, вместо доходов появились убытки.
Сирия принадлежит сирийцам, а Украина только поглощает «зелень» и не приносит ничего, кроме головной боли. Кроме того, Россия получила мощную военную базу и территорию в Крыму, газовый вопрос в Сирии решён, а Донбасс вот-вот окончательно отвалится от Киева, сольётся с русской промышленной машиной и потянет за собой остальные регионы.
Штаты, конечно, ещё долго могут оттягивать неизбежность восстановления Империи и вываливать бабло в тёмную украинскую бездну, но похоже, Вашингтон решил смириться с вновь растущей Россией и тягается уже на равных. Только теперь стратегия сменилась от оскала до натянутой улыбки.
Теперь по «третьему этапу»: за день до крика души от Степана Полторака, в день инаугурации Трампа, в Сеть вылезла статья советника президента и секретаря СНБО Украины В.Горбулина, которая не просто готовит страну к принятию неизбежного, но и призывает вообще забыть об американской допомоге как таковой.
«Впрочем, что совершенно точно, так это то, что нам нужно все же стараться меньше жить чужими эмоциями и событиями и больше обращать внимание на себя». Эта фраза не один раз мелькает в других интерпретациях по всей статье Горбулина.
Получается, что на Украине так долго ванговали пресловутый «Слив Новороссии», что и сами не заметили, как пиндосы сливают хунту в утиль.
Пан Горбулин в этой статье очень много расписал на тему будущих отношений США, Украины и России. Он убеждает в том, что США не бросят Украину на полный произвол, а просто займут менее радикальную позицию по отношению к России.
От себя же я могу успокоить товарищей укропов и заверить, что противостояние против России не исчезнет – оно просто изменится. Трамп будет демонстрировать своё расположение к РФ, для того чтобы в нужный момент засунуть нож в спину Путина. Пиндосы привыкли надевать улыбающиеся маски и по-дружески сажать людей в тюрьму или на электрический стул, не снимая добродушный оскал с лица.
П.С. Украинцы, которые думают, что США им не указ! «Как мама сказала, так по-папиному и будет».
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Главное – ходить
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Кровавый уголек за кровавые денежки
Так что, нормально все?
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