На Кавказе не забыли как жить до 150 лет

«Живи быстро, умри молодым!» — этот лозунг террористов противоречит веками принятому на Кавказе уважению к старцам-долгожителям и несуетливому их образу жизни. Жить долго и счастливо — совсем не глупо. Долгая жизнь, как долгое приключение, может быть особенно интересной. Сегодня ученые многих стран проводят опыты с теломерами, изучают код ДНК и резервы человеческого организма, чтобы понять, как увеличить продолжительность жизни. Но есть места на Земле, где этот секрет Полишинеля, давно известен. Одно из таких мест — Кавказ.

«Не было культа еды, был культ фигуры»

В Абхазском государственном музее в Сухуме есть выставка «Абхазские долгожители». На пожелтевших фотографиях — окруженные многочисленными потомками довольно бодрые на вид и обязательно худые мужчины и женщины. Кое-кто из старцев даже сидит на коне. Подписи под фото впечатляют: одному долгожителю удалось прожить 145 лет, другому — 136 лет и так далее.

Как правило, долгожители жили в горах, где особенно чистый воздух и много отрицательных ионов в атмосфере. А вода в Абхазии такая, что еще до начала Второй Мировой «спецы» из Аненербе пытались увозить богатую ионами серебра воду из озера Рица в цистернах в Германию: для продления жизни фюрера и взращивания нового поколения «чистых арийцев». Но для долголетия, помимо экологии и заложенного в генах потенциала, важен еще такой фактор как образ жизни. Ведь именно образ жизни, как говорят ученые, на 50% определяет продолжительность жизни человека.

Немало долгожителей и на Северном Кавказе. Вот что рассказывает о том, как жил его знаменитый предок, последний жрец древней религии Ингушетии — Дяла - Эльмурза-Хаджи Хаутиев, его ныне живущий в Волгограде правнук Алисхан Хаутиев:

— Эльмурза Хаутиев был знаменитой личностью в Ингушетии, его многие знали, сохранилась фотография, на которой он изображен в возрасте 157 лет, незадолго до смерти, — рассказывает худой, как и все в роду долгожителей, Алисхан. - Эльмурза был не только жрецом, но и целителем. И когда он по долгу жреца отправлялся в горы на 40 дней для общения с духами Природы, он брал с собой вяленый бараний курдюк, который ел, обмакивая в толокно. До последних своих дней он не только бодро передвигался, но и скакал на коне. Только в начале XX века последний жрец Ингушетии Эльмурза Хаутиев принял ислам, совершил несколько пеших походов в Мекку и Медину и присоединил к своему имени приставку Хаджи. Ему тогда было уже за 100 лет. Как и все в ингушском горном селе и в соседних селах, Эльмурза, отправляясь в конный поход на три-четыре дня по своим делам, брал с собой из еды всего лишь горсть вареных зерен кукурузы и гость вареных бобов. Это пища, которую можно есть, не слезая с седла. И этого хватало. Не было у кавказских долгожителей никогда культа еды, был культ фигуры. И за своей фигурой мой знаменитый предок тоже следил. По кавказским канонам красоты и джигит, и женщина прекрасны, если у них тонкая талия и такой изгиб позвоночника, что, укладываясь спать на земле, они могут подложить между землей и своей талией свернутую бурку.

При этом, по словам Алисхана Хаутиева, каких-либо ограничений в еде или особых диет у долгожителей Кавказа никогда не было. Есть можно все, что хочется, но в меру. Вставать из-за стола надо чуть-чуть голодным. Главное, чтобы лишний вес не мешал в любом возрасте вскакивать на коня и танцевать лезгинку. Кстати, лезгинку Алисхан, все без исключения предки которого доживали (если не было насильственной смерти) до 100-летнего рубежа, тоже считает сильнейшим «омолаживающим средством». В этом зажигательном танце тратится столько калорий, что никакого фитнеса уже не надо. К тому же лезгинка поднимает настроение и укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник.

Мацони и красный перец продляют жизнь?

И все же в рационе долгожителей Кавказа обязательно присутствуют продукты, которые медики считают очень полезными для здоровья.

Прежде всего, это — мацони или, как его называют в Армении, мацун. В закваску кисломолочного продукта мацони входят ацидофильная и болгарская палочки. В этом его отличие от другого всем известного кисломолочного напитка — кефира. В кефире присутствуют кефирные грибки и бифидобактерии. Они тоже очень полезны. Но к чему спорить, что полезнее: кефир или мацони, когда можно употреблять в пищу и то, и другое. Рецептов домашнего мацони в Сети сейчас немало.

Известно, что мацони обладает противовоспалительным и антивирусным воздействием, препятствует образованию опухолей. Возможно, поэтому кавказским долгожителям удавалось дожить до столь преклонных лет и не узнать, что такое рак.

Помимо этого, мацони способствует нормальному пищеварению, улучшает состояние кожи, выводит токсины и холестерин. Состояние микрофлоры кишечника у людей, регулярно пьющих мацони, согласно исследованиям медиков, очень похоже на состояние микрофлоры кишечника детей дошкольного возраста.

Еще один обязательный элемент «кухни долгожителей» — красный перец и сделанная из него густая аджика. Красный перец содержит капсаицин, способствующий нормализации липидного обмена и снижению артериального давления. Капсаицин также помогает человеку не мерзнуть в холода и легче переносить жару, и несколько «подстегивает» систему пищеварения.

В сделанной по всем правилам аджике не так уж много соли. Известно, что если вместо соли использовать специи и аджику, это способствует нормализации артериального давления. А значит — снижает риск инфарктов и инсультов.

Другие продукты из рациона кавказских долгожителей:

Мед и изюм вместо сахара способствуют здоровью зубов.

Орехи, богатые ненасыщенными жирными кислотами, полезны для работы мозга.

Натуральное мясо вместо сосисок из супермаркета с кучей консервантов, понятно, просто полезней для организма.

Лук, чеснок и много зелени, овощей и фруктов — позволяют организму работать, как часы, защищают от вирусов и не дают набрать лишний вес.

В Советском Союзе существовал целый институт геронтологии, который располагался сначала в Харькове, затем — в Киеве. Этот институт изучал долгожителей Кавказа, в основном, из Абхазии. Но изобретения чудо-таблетки для долгой и счастливой жизни так и не произошло.

Оказалось, что большинство людей просто не придерживаются правил жизни долгожителей, хотя и знают о них. Просто лень.

А ведь правила просты: посильный, но не чрезмерный физический труд на свежем воздухе нужен человеку всю жизнь. Те, кто больше двигаются, дольше живут. Много есть, особенно жирную и сладкую пищу, очень приятно, но вредно. Поэтому надо налегать не на сахар, а на фрукты-овощи. И приучить себя вставать из-за стола немного голодным. Огромное значение имеет для продления жизни также… уважение. Ведь никто из кавказских долгожителей не доживал свой век в доме престарелых.

Должно быть нормой, что пожилые родители — не обуза, а опыт и гордость семьи. Все долгожители Кавказа были людьми семейными. И судя по фото в государственном музее Абхазии, их семейная жизнь сложилась вполне счастливо.