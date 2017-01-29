Критикам-антисоветчикам: ошельмовывая СССР, вы лишаете своих детей будущего

сожжено живьем 28 540 человек".



Французский король Карл IX 23 августа 1572 года принял активное "личное" участие в так называемой Варфоломеевской ночи, во время которой было зверски убито "более 3 тыс. гугенотов" только за то, что они принадлежали к протестантству, а не к католицизму; таким образом, за одну ночь было уничтожено примерно столько же людей, сколько за все время террора Ивана Грозного! "Ночь" имела продолжение, и "в общем во Франции погибло тогда в течение двух недель около 30 тыс. протестантов".



В Англии Генриха VIII только за "бродяжничество" вдоль больших дорог "было повешено 72 тысячи бродяг и нищих".



В Германии, при подавлении крестьянского восстания 1525 г., казнили более 100.000 человек. Например , именно во время, синхронное правлению Ивана Грозного – с 1547 по 1584, в одних только Нидерландах, находившихся под властью Карла V и Филиппа II, "число жертв… доходило до 100 тыс.". Из них было "28 540 человек".Французский король Карл IX 23 августа 1572 года принял активное "личное" участие в так называемой Варфоломеевской ночи, во время которой было зверски убито "более 3 тыс. гугенотов" только за то, что они принадлежали к протестантству, а не к католицизму; таким образом, за одну ночь было уничтожено примерно столько же людей, сколько за все время террора Ивана Грозного! "Ночь" имела продолжение, и "в общем во Франции погибло тогда в течение двух недель около 30 тыс. протестантов".В Англии Генриха VIII только за "бродяжничество" вдоль больших дорог "было повешено 72 тысячи бродяг и нищих".В Германии, при подавлении крестьянского восстания 1525 г., казнили более 100.000 человек.

А вот то, что критика должна быть как минимум содержательной, а значит – аргументированной, этого господа антисоветчики понимать не желают.Видимо, не могут они говорить аргументированно. Ведь ни Бергер, ни Боннэр, ни Варшавский, ни Веньковецкий, ни Гинзбург, ни Гликман, ни Матусевич, ни даже сама Михоэлс-Вовси Наталья Соломоновна – никто из них серьёзными аргументами будущих антисоветчико-слушателей „Радио Свободы” не баловал.Достаточно было произнести волшебное слово „репрессии”, на худой конец – „Мюнхенский сговор” и всем всё становилось понятно.Вот только с методологией у критиков проблемы. Нет её в голове, потому лишь волшебные слова и остаются. Список их, кстати, такой же длины, как и словарь Эллочки-людоедки. Всяко не более 30:и далее по списку.А ведь для любого здравомыслящего человека ясно, что судить о масштабном явлении лишь по некоторым внешним признакам просто недопустимо! Во всяком случае такая поверхностная критика ни за что не позволит ухватить суть явления.Но это тогда, когда мы критикуем что-то большое, но ещё не вошедшее в категорию значительного. Тем более, когда это значительное – длительная часть исторического процесса. В котором задействованы… миллионы? Нет, как минимум – сотни миллионы людей. И вот всех их так, запросто – „жиды-коммуняки-ГУЛАГ-совки”???А как насчёт учёта контекста, исторического контекста? Вот, скажем, любимая дореволюционная мишень либералов-русофобов – Иван Грозный. Послушать их – так во всей видимой истории не было более жестокого тирана.Изверг!!!Однако взяв в расчёт исторический контекст, выясняется, что нарисованная картина выполнена явно не в тех тонах.Сходная картина и с критиками СССР. Игнорирую контекст и кричат:„Смотрите! Солнце – плохое, на нём пятна есть!!!” А то, что Солнце не просто греет нас, а даёт жизнь – это как бы ни при чём.Что же такого тёплого, жизненно важного было в Советском Союзе, о чём никогда не скажут его оголтелые критики?Ключевое слово советской эпохи. Развитие, прежде всего, человека: нравственно, интеллектуально, физически. Развитие страны, причём такими темпами, которые другим странам и не снились. Развитие шло ввысь – полёт Гагарина тому доказательство. Развитие атома, причём – мирного. А военного – лишь как ответ на попытки Запада нас уничтожить. Вот вам и контекст: военный атом – ответ, мирный атом – наша инициатива.же развитие – запрещённое слово. В ходу другое:. Всего.Ещё одно ключевое слово Советского Союза –. Да, особенно перед перестройкой уровень справедливости явно понизился, если сравнивать со сталинской эпохой. Но, беря в расчёт исторический контекст – где ещё на планете распределение общественного богатства было столь справедливым, как в СССР даже перед перестройкой??! Разве что в Ливии в начале нашего века. И всё!Опять-таки, возвращаясь к контексту, можно что угодно сравнивать при советской эпохе со странами Запада. Ширпотреба достойного в СССР не было? Так опять контекст надо брать во внимание. Вокруг соцлагеря – желающие его уничтожить. Значит, приоритет не ширпотреб, а защита Отечества.Кстати, а где этот самый ширпотреб на Западе? Мясо с антибиотиками и ГМО, молока натурального днём с огнём не сыщешь, нитратные фрукты безвкусные, сыры вообще малосъедобные. И везде пищевые и прочие химические добавки, далеко не безвредные. Доказательство? А вы динамику статистики заболеваний или снижение уровня здоровья населения на планете промониторьте. Это же несложно.Бал Советский Союз – капиталисты вынуждены были создавать некую витрину. Да и сегодня от неё осталась красивая упаковка: яркие цвета, мультяшные герои, бантики, клеточни-полоски. Это вообще имманентное свойство капитализма: заворачивать дерьмо в самую красивую обёртку. Вот только разворачиваешь блестяшки эти – воняет…Вне СССР, даже с его ГУЛАГом для преступников, фашистских полицаев, на Западе было вот это:Была и Хиросима:И японский город Тояма, уничтоженный американцами на 95,6%:И Дрезден:И 5 миллионов вьетнамских жертв американской агрессии. Вот от этого:И этого:А вот человеколюбивый демократический Лондон не столь отдалённой эпохи:Список преступлений капитализма против человечества, увы, слишком длинён, чтобы привести его хотя бы вкратце. И они, преступления капитализма, сотни миллионов жертв – это тоже тот самый исторический контекст, которые следует принимать во внимание. Если критикуешь СССР.И невозможно себе представить, что сделал бы капитализм с планетой и её людьми, если бы в те суровые времена не было бы Советского Союза. Он худо-бедно, но сдерживал хищническую человекоубийственную натуру этой демократической добродетели Запада.Значит и этим был СССР хорош: маяк для целеполагания на планете. Реперная точка, достичь уровень которой многие вынуждены были стремиться. Это и отпуска рабочим, и пенсии, и право женщинам голосовать. В цитадели европейского капитализма, знаете, когда женщинам разрешили участвовать в президентских выборах? После Второй мировой войны.Кстати, фашизм в Европе кто остановил? СССР. Значит, страна была антифашистская, т.е. правильная страна. Конечно, признак этот необходимый, но недостаточный. Американцы тоже изображали сопротивление Гитлеру, да только одного этого факта недостаточно, чтобы считаться антифашистской страной. Ещё и развитие человека необходимо, реальное, как в СССР, а не мёртвой буквой на бумаге, как в Декларациях прав человека или разных Конституциях.Что же получается с нашими огульными критиками? Ведь лишь чуть-чуть поразмыслив, включив лишь толику здравого смысла, заключаем, что СССР – это самая справедливая страна как минимум в Новейшей истории. Справедливая применительно к человеку труда. Это что, плохо? Из-за этого надо кричать „совки, коммуняки, жиды”? Потому что справедливая, да? У кого-то хрустящую французскую булку изо рта вынули и ополовинили?Вот не стало СССР – посмотрите на уровень образования на Западе и в РФ. Хотя, многим критикам такое понимание недоступно: они плохо чебе представляют, а каким оно было в СССР. Увы, ЕГЭ-ые мозги как раз и склонны критиковать: глубоких и, главное, системных знаний-то нет! Вот и остаётся кричать вслед за Михоэлс-Вовси Натальями Соломоновнами „совки, коммуняки, репрессии, Мюнхенский сговор”.Нет, ребята, мы вам нашу историю не отдадим. И правда есть и будет за нами. Нынешний год просто требует накачивать матрицу Справедливости. А СССР – первая великолепная удавшаяся попытка эту Справедливость претворить в этой жизни.А справедливость там, где есть развитие человека. Не сегодняшнее обыдление, поголовное, а развитие. Хотя бы как в СССР.Поэтому мы всеми силами эту матрицу Справедливости, Развития будем накачивать. И делать это будем в том числе через СССР. Через его историю, через его достижения, через его победы.А пятна, да, были. Как и на любом солнце. Только главное – не пятна, а та жизнь, которую Солнце даёт людям, его тепло. Жизнь, чтобы развиваться, стремиться ввысь. Т.е. – вновь стать человеком. Разумным. И справедливым.А критики, которые не смогут осознать величие первого в мире социалистического государства, они себя обрекают на уничтожение будущего, на прозябание во злобе и деградации. И, главное, такие критики лишают будущего своих потомков. Которые, если будет продолжаться шельмование родной истории, т.е. какие-нибудь фашистские глобалисты возьмут верх на планете, попросту… не родятся.Просто посмотрите на картинки выше…А наша, народная картинка – вот она: