Константин Никифоров. Стремительно развивающиеся события

О стремительности, с какой развиваются сейчас события на примере Филиппин.

Китай и Филиппины готовы к реализации проектов на сумму $3,7 млрд.

http://russian.cctv.com/2017/01/25/VIDEzDM6WNviDuSTz3kaK0eA170125.shtml

“2017-01-25 Китай и Филиппины договорились о реализации совместных проектов на сумму три миллиарда семьсот миллионов долларов США. Соглашение было достигнуто во время встречи министра коммерции Китая Гао Хучэн с филиппинской делегацией в Пекине.

Делегация филиппинских высокопоставленных чиновников прибыла с двухдневным визитом в Пекин. Филиппины заинтересованы в улучшении инфраструктуры и повышении жизни населения своей страны. Это становится возможным благодаря инвестициям со стороны Китая. Итог встречи – совместных проектов на сумму три миллиарда семьсот миллионов долларов США. Стороны пришли к согласию, что нужно укреплять отношения и дальше. Представители двух стран договорились возобновить работу китайско-филиппинской торгово-экономической комиссии, которая была приостановлена на несколько лет. Они также обсудили план по развитию китайско-филиппинского сотрудничества на ближайшие пять лет.



Гао Хучэн, Министр коммерции КНР:

“Мы начали разрабатывать планы на ближайшую пятилетку ещё в ноябре прошлого года. Мы рассчитываем подписать новые договоры о предстоящем сотрудничестве в следующем месяце в Маниле”.



Китайский министр коммерции и филиппинская делегация также уделили внимание осуществлению тех соглашений, которые были подписаны во время визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Китае в октябре прошлого года. После той встречи наметилось существенное потепление отношений Китая и Филиппин.



Гао Хучэн, Министр коммерции КНР:

“После того, как лидеры двух стран достигли консенсуса по дальнейшему сотрудничеству между Китаем и Филиппинами, а также содействию инициативы “Один пояс и один путь”, правительства, предприятия и финансовые организации двух стран активно приступили к работе”.



Филиппинский министр отметил, что Манила поддерживает китайскую экономическую инициативу «Один пояс и один путь». Это задумка, предложенная лидером Китая Си Цзиньпином, представляет собой своеобразную реинкарнацию Великого шёлкового пути и открывает новые возможности для многостороннего сотрудничества между евразийскими государствами.



Карлос Домингес, Министр финансов Филиппин:

“Инициатива “Пояса и пути” имеет важное значение. Уверен – это принесёт пользу всему миру. Мы поддерживаем Китай, и подтверждаем, что готовы быть частью этого проекта”.



Китай является вторым по величине торговым партнёром Филиппин. В последние годы объём торговли только увеличивается. Эксперты уверены, что в будущем торговые связи между двумя азиатскими государствами станут ещё теснее”( конец цитаты).

Почти одновременно с этим Китай призвал США с осторожностью высказываться по вопросу Южно-Китайского моря http://russian.people.com.cn/n3/2017/0125/c31521-9171284.html

“Пекин, 24 января /Синьхуа/ — Китай сегодня призвал США проявлять осторожность в высказываниях и действиях по вопросу о Южно-Китайском море. Китайская сторона вновь подтвердила свою приверженность мирному урегулированию вопроса путем переговоров с непосредственно вовлеченными странами.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сделала эти замечания на регулярной пресс-конференции, комментируя высказывание официального представителя Белого дома Шона Спайсера по вопросу Южно-Китайского моря от 23 января.

Отметив, что США не являются стороной спора, Хуа Чуньин заявила, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающей к ним акваторией. Китай решительно настроен на защиту своего суверенитета и морских прав.

Хуа Чуньин сообщила, что Китай решительно поддерживает свободу судоходства в Южно-Китайском море, а также мир и стабильность в регионе.

Китай прилагает непрерывные усилия для мирного урегулирования соответствующих споров за счет переговоров с непосредственно вовлеченными странами, позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря является ясной, последовательной и неизменной, сказала Хуа Чуньин.

Согласно сообщениям, Ш.Спайсер 23 января заявил, что “вопрос в том, что, если эти острова действительно в международных водах и не являются частью Китая, тогда, да, мы намерены обеспечить защиту международных территорий от захвата одной страной”( конец цитаты).

Ответ США не заставил ждать:

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0127/c31520-9172226.html

“Манила, 26 января /Синьхуа/ — Министр обороны Филиппин Делфин Лоренцана сегодня заявил, что США приступят к строительству объектов инфраструктуры на пяти филиппинских военных базах в этом году во исполнение подписанного в 2014 году соглашения об усилении сотрудничества в области обороны.

“Первой базой, на которой стартуют работы, станет расположенная к северу от Манилы авиабаза “Баса”. Построенные сооружения в дальнейшем будут использоваться для хранения вооружений и оборудования армии США”, — сообщил представителям СМИ Д.Лоренцана.

Д.Лоренцана также отметил, что США планируют на указанной авиабазе построить взлетно-посадочную полосу” ( конец цитаты).

Мнение эксперта: