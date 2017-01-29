Константин Никифоров. Стремительно развивающиеся события
О стремительности, с какой развиваются сейчас события на примере Филиппин.
Китай и Филиппины готовы к реализации проектов на сумму $3,7 млрд.
http://russian.cctv.com/2017/01/25/VIDEzDM6WNviDuSTz3kaK0eA170125.shtml
“2017-01-25 Китай и Филиппины договорились о реализации совместных проектов на сумму три миллиарда семьсот миллионов долларов США. Соглашение было достигнуто во время встречи министра коммерции Китая Гао Хучэн с филиппинской делегацией в Пекине.
Делегация филиппинских высокопоставленных чиновников прибыла с двухдневным визитом в Пекин. Филиппины заинтересованы в улучшении инфраструктуры и повышении жизни населения своей страны. Это становится возможным благодаря инвестициям со стороны Китая. Итог встречи – совместных проектов на сумму три миллиарда семьсот миллионов долларов США. Стороны пришли к согласию, что нужно укреплять отношения и дальше. Представители двух стран договорились возобновить работу китайско-филиппинской торгово-экономической комиссии, которая была приостановлена на несколько лет. Они также обсудили план по развитию китайско-филиппинского сотрудничества на ближайшие пять лет.
Гао Хучэн, Министр коммерции КНР:
“Мы начали разрабатывать планы на ближайшую пятилетку ещё в ноябре прошлого года. Мы рассчитываем подписать новые договоры о предстоящем сотрудничестве в следующем месяце в Маниле”.
Китайский министр коммерции и филиппинская делегация также уделили внимание осуществлению тех соглашений, которые были подписаны во время визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Китае в октябре прошлого года. После той встречи наметилось существенное потепление отношений Китая и Филиппин.
Гао Хучэн, Министр коммерции КНР:
“После того, как лидеры двух стран достигли консенсуса по дальнейшему сотрудничеству между Китаем и Филиппинами, а также содействию инициативы “Один пояс и один путь”, правительства, предприятия и финансовые организации двух стран активно приступили к работе”.
Филиппинский министр отметил, что Манила поддерживает китайскую экономическую инициативу «Один пояс и один путь». Это задумка, предложенная лидером Китая Си Цзиньпином, представляет собой своеобразную реинкарнацию Великого шёлкового пути и открывает новые возможности для многостороннего сотрудничества между евразийскими государствами.
Карлос Домингес, Министр финансов Филиппин:
“Инициатива “Пояса и пути” имеет важное значение. Уверен – это принесёт пользу всему миру. Мы поддерживаем Китай, и подтверждаем, что готовы быть частью этого проекта”.
Китай является вторым по величине торговым партнёром Филиппин. В последние годы объём торговли только увеличивается. Эксперты уверены, что в будущем торговые связи между двумя азиатскими государствами станут ещё теснее”( конец цитаты).
Почти одновременно с этим Китай призвал США с осторожностью высказываться по вопросу Южно-Китайского моря http://russian.people.com.cn/n3/2017/0125/c31521-9171284.html
“Пекин, 24 января /Синьхуа/ — Китай сегодня призвал США проявлять осторожность в высказываниях и действиях по вопросу о Южно-Китайском море. Китайская сторона вновь подтвердила свою приверженность мирному урегулированию вопроса путем переговоров с непосредственно вовлеченными странами.
Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сделала эти замечания на регулярной пресс-конференции, комментируя высказывание официального представителя Белого дома Шона Спайсера по вопросу Южно-Китайского моря от 23 января.
Отметив, что США не являются стороной спора, Хуа Чуньин заявила, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающей к ним акваторией. Китай решительно настроен на защиту своего суверенитета и морских прав.
Хуа Чуньин сообщила, что Китай решительно поддерживает свободу судоходства в Южно-Китайском море, а также мир и стабильность в регионе.
Китай прилагает непрерывные усилия для мирного урегулирования соответствующих споров за счет переговоров с непосредственно вовлеченными странами, позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря является ясной, последовательной и неизменной, сказала Хуа Чуньин.
Согласно сообщениям, Ш.Спайсер 23 января заявил, что “вопрос в том, что, если эти острова действительно в международных водах и не являются частью Китая, тогда, да, мы намерены обеспечить защиту международных территорий от захвата одной страной”( конец цитаты).
Ответ США не заставил ждать:
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0127/c31520-9172226.html
“Манила, 26 января /Синьхуа/ — Министр обороны Филиппин Делфин Лоренцана сегодня заявил, что США приступят к строительству объектов инфраструктуры на пяти филиппинских военных базах в этом году во исполнение подписанного в 2014 году соглашения об усилении сотрудничества в области обороны.
“Первой базой, на которой стартуют работы, станет расположенная к северу от Манилы авиабаза “Баса”. Построенные сооружения в дальнейшем будут использоваться для хранения вооружений и оборудования армии США”, — сообщил представителям СМИ Д.Лоренцана.
Д.Лоренцана также отметил, что США планируют на указанной авиабазе построить взлетно-посадочную полосу” ( конец цитаты).
Мнение эксперта:
http://ru.journal-neo.org/2017/01/21/the-philippines-in-the-center-of-asian-realignment/
“Как отмечает в своей новой статье американский режиссер и журналист Андре Влчек, Филиппины на протяжении долгого времени были верным сателлитом США, который не отстаивал свои национальные интересы, а послушно шел на поиск прямой военной конфронтации с Китаем.
С приходом нового антиамериканского президента — Родриго Дутерте — все изменилось. Однако многие эксперты говорят о том, что одиозный лидер филиппинского народа действует слишком напористо.
Ни для кого не секрет, что Дутерте планирует всеми силами развивать сотрудничество с Пекином и Москвой, но даже, несмотря на огромную поддержку со стороны своего народа, он может стать как жертвой военного переворота, так и жертвой покушения, устроенного американскими спецслужбами.
Барак Обама, который относился к азиатским партнерам как к лакеям, уже стал достоянием истории. Дональд Трамп весьма нелестно отзывался о странах региона. А потому сейчас, уверен автор, для таких стран, как Филиппины и Вьетнам, наступило время выстраивать новую парадигму региональных отношений. Однако для этого Родриго Дутерте не только должен быть жив, но и находиться на занятом им посту”( конец цитаты).
Источник: pravosudija.net