Фотографии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

1. Черепаха верхом на медузе.2. Гиперион — самое высокое дерево на Земле. Его высота — 115,6 метра, а предполагаемый возраст — около 800 лет.3. Метеорит Фукан — драгоценный подарок Вселенной. Ему уже 4,5 млрд лет.4. Так выглядит затмение из космоса.5. Освещенные огнем птицы на фоне дыма.6. Храм в Киото, Япония. После снегопада.7. Тени, которые облака отбрасывают на Землю.8. Экстремальный каякинг у лавы. Гавайи.9. Туманность Ориона в самом высоком на сегодняшний день качестве.10. Опал, внутри которого будто происходит рассвет.11. Колодец Тора в штате Орегон. Его называют «вратами в подземный мир».12. Ультрафиолетовый снимок Солнца.13. Вся ярость грозы в одном фото.14. Радужная оболочка человеческого глаза вблизи.15. Пруд, замерзший причудливыми геометрическими фигурами.16. Следы монаха, который 20 лет молился на одном и том же месте.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com