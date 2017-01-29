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Фотографии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

08:28. 29 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Мир полон вещей, которые мы с вами никогда не могли себе даже представить. И делать такие удивительные открытия всегда приятно. Поэтому здесь собраны 16 самых захватывающих моментов и подозревает, что некоторые из них наверняка станут для вас сюрпризом.

15
1. Черепаха верхом на медузе.

15
2. Гиперион — самое высокое дерево на Земле. Его высота — 115,6 метра, а предполагаемый возраст — около 800 лет.


15
3. Метеорит Фукан — драгоценный подарок Вселенной. Ему уже 4,5 млрд лет.


4. Так выглядит затмение из космоса.


5. Освещенные огнем птицы на фоне дыма.


6. Храм в Киото, Япония. После снегопада.


7. Тени, которые облака отбрасывают на Землю.


8. Экстремальный каякинг у лавы. Гавайи.


9. Туманность Ориона в самом высоком на сегодняшний день качестве.


10. Опал, внутри которого будто происходит рассвет.


11. Колодец Тора в штате Орегон. Его называют «вратами в подземный мир».


12. Ультрафиолетовый снимок Солнца.


13. Вся ярость грозы в одном фото.


14. Радужная оболочка человеческого глаза вблизи.


15. Пруд, замерзший причудливыми геометрическими фигурами.


16. Следы монаха, который 20 лет молился на одном и том же месте.

фото

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: интересно, фото
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