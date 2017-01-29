Детям о коммунизме
05:57. 29 января 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сканы статьи из журнала "Пионер" 1939 года выпуска.
В упрощенной форме (для детей), излагаются некоторые положения советской идеологии предвоенного периода, отражающие развитие советского общества после завершения восстановления страны и проведения коллективизации и индустриализации. Великая Отечественная Война и последовавшая за ней Холодная война, внесли серьезные коррективы в эти планы.
http://lewhobotov.livejournal.com/146260.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com