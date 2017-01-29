Детям о коммунизме

...это либерально-буржуазная генерация, «дети Бориса Николаевича»! Но кто-...— его только что придумали? Коммунизм — это одновременно и наша ...улыбка Гагарина — это тоже коммунизм. Помните, как там у ... бы только советская власть!» Коммунизм — выбор народный. Мы не...