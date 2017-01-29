Мудрые эллины были неправы и неточны, сводя все достижения цивилизации к сакральному числу «семь» ( Семь чудес света ). Современные историки, заново исчисляя творения знаменитых зодчих древности и средних веков, насчитывают десятки настоящих шедевров зодчества.

Вот всего лишь малая часть этого списка — десять забытых чудес света. Их перечень охватывает свершения людей, живших в четырех частях света: от столицы инков до Индонезии.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. МЭЙДЕН-КАСТЛ

Памятник расположен на юге Англии, на холме, в двух милях от Дорчестера. Строить здесь крепость начали еще в VI веке до нашей эры. Какие же усилия потребовались людям, жившим здесь, чтобы возвести грандиозную систему укреплений! Какие рвы были вырыты здесь и какие сложены стены!

Раскопки показывают, что строительство длилось около трехсот лет. Внутренний вал с двумя воротами оградил территорию площадью примерно в 17 гектаров. Позднее старая крепость была окружена четырьмя концентрическими стенами, превратившись в неприступную твердыню.

На холме виднеются следы улиц и округлые фундаменты строений, хорошо различимые при съемках с воздуха. Очевидно, здесь было поселение, застроенное каменными и деревянными домами. Между ними пролегали мощеные дороги.

Пока мы не знаем, кто построил Мэйден-Кастл. Сколько времени здесь жили люди? Нападал ли кто-нибудь на них? Приходилось ли жителям крепости выдерживать длительные осады? Известно лишь, что ее защитники наверняка были вооружены пращами. Ведь до нашего времени сохранились груды камней, которыми, очевидно, обстреливали нападавших.

Всего, как подсчитали ученые, здесь лежит около 22 тысяч камней. Завидный арсенал! Известна и последующая судьба крепости. В I веке нашей эры ее захватил легион Веспасиана. Здешнее поселение пришло в упадок. Лишь в IV веке здесь строится римско-кельтский храм.

ЗИМБАБВЕ. БОЛЬШОЙ ЗИМБАБВЕ

Одна из легенд гласит, что город этот построила легендарная царица Савская. На самом деле крепость Большой Зимбабве, по имени которой названа вся страна, была возведена в XIII веке нашей эры — во времена отнюдь не библейские.

Крепость на холме явилась оплотом здешних правителей, державших в повиновении обширную страну, — стала ее столицей. По подсчетам ученых, здесь проживало до восемнадцати тысяч человек. Они торговали с окрестными народами и даже отдаленными странами: во время раскопок были найдены глиняные изделия из Персии и Китая.

Лучше всего сохранилось наружное кольцо стен. Их высота достигает десяти метров, но сложены они без единой капли раствора. Камни обтесаны и плотно пригнаны друг к другу. Под зашитой стен высились различные здания и постройки.

Впрочем, ученые пока мало что знают о жизни обитателей этой крепости. Кто они были? Для чего построена эта твердыня? Для защиты от врагов? Или же это было некое храмовое сооружение, влекшее паломников под сень высокой ограды? Или резиденция правителя страны, укрытая мощной обороной?

После двух столетий расцвета Большой Зимбабве пришел в упадок. Тайна его циклопических стен волнует историков и сегодня.

ИНДОНЕЗИЯ. ХРАМ БОРОБУДУР

Среди джунглей Явы этот древний храм вырастает подобно горе. Шесть квадратных и три круглые террасы ведут к вершине, образуя пирамиду и вздымаясь на высоту 22 метра. Ее венчает памятный знак — ступа высотой десять метров. Она символизирует Будду и его мудрость, возвышающую его над людьми.

Строительство Боробудура началось в конце VIII века нашей эры. Его квадратный цоколь выровнен по сторонам света. Длина основания достигает 113 метров. Никакого внутреннего помещения в храме нет. Зато он очень богато украшен снаружи. Здесь имеются 72 ступы и 504 статуи Будды.

На боковых стенах храма вырезаны 1300 рельефов, изображающих сцены из жизни царевича Гаутамы Шакьямуни, считающегося Буддой, а также сцены его инкарнаций. Суммарная длина рельефов — два с половиной километра.

В общей сложности на строительство храма ушло около миллиона шестисот тысяч обтесанных камней. Никакого цементирующего раствора не было. Настолько камни плотно пригнаны друг к другу!

В древности святилище Будды переливалось яркими цветами; красным, синим, зеленым, золотым. Ученые нашли частички краски и крупицы листового золота. До сих пор не известно, кто из тогдашних правителей Центральной Явы повелел построить это великолепие. Можно лишь сказать, что им был один из царей династий Шайлендра, правившей в середине VIII — середине IX веков. Ведь после ее падения к власти на Яве вновь вернулись поклонники бога Шивы.

Впрочем, как бы ни звали сего добросердечного заказчика, следует признать, что царь, затеявший постройку такого храма, истово верил в Будду и вдобавок не знал стеснения в средствах. Возводя его, он, очевидно, возжелал запечатлеть, как душа, вырвавшись из «мира страстей», восходит к желанному просветлению.

Счастливая судьба дана была этому храму. Противники буддийской веры готовы были его разрушить, но защитники засыпали храм землей. Под слоем ее он сохранился в целости, и лишь в середине XIX века был вновь открыт археологами. В наше время Боробудур сохраняют как памятник мировой культуры.

ИРАК. ЦАРСКИЙ ДВОРЕЦ В КТЕСИФОНЕ

«Да поразится мир моему величию и великолепию!» Видимо, так подумал царь Персии Хосров I, решив возвести себе примерно в 550 году нашей эры новый дворец в Ктесифоне — своей столице, лежавшей неподалеку от Багдада.

Воистину было чему удивляться! Украшением дворца стал его тронный зал длиной 50 метров и шириной 25 метров, увенчанный огромной аркой высотой 35 метров. Историки еще и сегодня поражаются, глядя на нее.

При ее возведении строители использовали особый связующий раствор: он высыхал с необычайной быстротой. Кирпичи мгновенно прилеплялись один к другому, не грозя рухнуть на голову венценосного властителя.

Мастерство древних зодчих было отменным. Арка простояла более тринадцати веков, пока наводнение 1888 года не обрушило большую ее часть. А «величие и великолепие»? Оно исчезло давно. В 636 году арабы захватили Ктесифон, положив конец Персии Сасанидов.

МАЛИ. ГЛИНЯНЫЕ МЕЧЕТИ ТОМБУКТУ

Около тысячи лет назад, на рубеже XI—XII веков, началось возвышение города Томбукту, основанного на пересечении торговых путей, что вели через Сахару с берегов Алжира, Марокко и Туниса.

Караваны купцов непрестанно тянулись в Томбукту, ибо он, как писал португальский географ начала XVI века Валентим Фернандиш, «есть сборный пункт всего золота, что обменивается на соль как в восточном, так и в западном направлениях» (пер. Л.Е. Куббеля).

«Там величайшее изобилие зерна и скота», — вторил ему Лев Африканский (XVI век). Недаром Томбукту стал важнейшим центром государства Мали. Здесь проживало около ста тысяч человек.

Здешние здания можно отнести к лучшим образцам глиняной архитектуры Африки. Среди них есть три великолепные мечети. Самая древняя из них — Джингеребер — датируется предположительно XIII веком. Ее сложили из глиняных кирпичей, а затем обмазали глиной.

Чтобы легче было починять постройку, в ее стены вложили каркас из жердей, также обмазанных глиной. Ведь починкой жилищ и храмов занимались часто: их стены страдали то от сильных ливней, то от песчаных бурь.

В 1591 году город, изобиловавший лавками купцов, ремесленников и ткачей, был захвачен марокканцами, а спустя три века — французами. Его глиняные мечети — Джингеребер, Санкоре (XIV век) и Сиди Яхья (ок. 1440 года) — сохранились по сей день. Они включены в список памятников, охраняемых человечеством.

МАЛЬТА. ХРАМЫ ВЕЛИКАНОВ

Около 3600 года до нашей эры — за тысячу с лишним лет до появления пирамиды Хеопса! — жители Мальты стали возводить огромные мегалитические храмы (по другим датировкам, в 2800—1900 годах до нашей эры).

Храм Hagar Qim

Всего на Мальте и прилегающих к ней островах насчитывают 23 храма. Все они ориентированы строго на юго-восток. В дни солнцестояний свет падает прямо на главный алтарь. Некоторые из храмов даже укрыты от посторонних глаз под землей: Строительство этих громад прекратилось около 2500 года до нашей эры.

Мы не знаем, кто сооружал их, в честь каких богов здесь проводились церемонии и каковы были эти празднества. Археологи лишь предполагают, что первые поселенцы, появившиеся на Мальте около семи тысяч лет назад (по другим данным, около 3200 года до нашей эры), прибыли сюда с Сицилии, лежащей неподалеку — всего в девяноста километрах к северу.

Впоследствии, когда история древних храмов давно была забыта, новые жители Мальты, глядя на эти стены, сложенные из камней, весивших не одну тонну, могли объяснить их появление лишь одной, понятной простолюдинам причине: когда-то здесь, на острове, жили великаны. Они и возвели эти твердыни, обтесав обломки скал и взгромоздив их друг на друга.

МЕКСИКА. КАМЕННЫЕ ГОЛОВЫ ОЛЬМЕКОВ

Ольмеки были предшественниками майя и ацтеков. Около трех с небольшим тысяч лет назад они создали первую цивилизацию Мезоамерики — Центральной Америки. Среди наследия, оставленного ими, выделяются колоссальные головы, вырезанные из базальта. Самая большая из них достигает высоты 3,4 метра и весит 50 тонн.

Поражает взгляд этих каменных истуканов: все они слегка косоглазы.

Археологи не знают, кто послужил прототипом этих необычных скульптур: правители «страны каучука» (термин «ольмеки» означает «жители страны каучука»), ее воины, а, может, знаменитые игроки в мяч? Ведь почитаем мы своих спортсменов больше, чем писателей или ученых!

Непонятно, как каменные головы доставили к месту назначения. Ведь ольмеки не знали ни колесных повозок, ни тягловых животных, а им приходилось преодолевать до ста километров. Возможно, гласит одна из гипотез, эти скульптуры перевозили по рекам.

Но как взгромоздить на лодку тяжелый каменный шар, весивший почти полсотни тонн? Без целой системы подъемных блоков сделать это было нельзя, а их-то как раз не было у ольмеков. Остается лишь один выход: катить их вручную!

И еще одна загадка: как обрабатывали эти каменные глыбы? Ведь у ольмеков не было металлических инструментов и не было каменных орудий, более твердых, чем базальт. Увы, эти истуканы хранят молчание, и, очевидно, археологам еще долго придется искать ответ на интересующие их вопросы.

ПЕРУ. ХРАМОВАЯ КРЕПОСТЬ САКСАЙУАМАН

Это было «самое большое и величественное здание, выказывавшее доблесть и власть инков», писал испанский хронист. Построенный в XV веке храм служил одновременно крепостью. Он высился над столицей инков — Куско.

Когда в 1533 году сюда прибыли европейцы, их поразила не только красота самого храма. Они с изумлением глядели на камни, из которых оно было сложено. Длина этих глыб достигала пяти метров. Расчеты показывали, что они весили до 128 тонн!

Как же индейцы сумели сложить стены из этих глыб, которые не под силу сдвинуть с места даже великану? Как они доставили их сюда? Инки не знали колеса. У них не было повозок. Авторы старинных хроник сообщают, что инки волокли эти глыбы к храму, обвязав их канатами толщиной в человеческую руку. А как поднимали камни наверх, балансируя на узкой стене и ловко пригоняя их один к другому? Это остается загадкой и поныне.

Всего на строительстве храма работало около двадцати тысяч человек. Работы длились почти полвека. Однако это «чудо света» простояло недолго. Его постигла примерно та же участь, что и знаменитый Колизей. После падения Инкской державы испанцы стали понемногу разбирать храм, используя его как огромную «каменоломню». Из этого камня строились жилища новых правителей Перу.

ШРИ-ЛАНКА. ДВОРЕЦ И САДЫ СИГИРИИ

В двухстах метрах над куполом джунглей высится Рай. Когда-то здесь поселился царь Кассапа I (473—491). Его окружали великолепные сады с фонтанами, ручьями и прудами, посреди которых виднелись островки. На этих островках красовались чудные павильоны.

Свой дворец царь Кассапа велел построить на самой вершине скалы. Чтобы подняться к нему, надлежало пройти сквозь огромную львиную пасть, изваянную в скале. Отсюда и название этой роскошной цитадели — Сигирия, «Львиная скала».

Прекрасен был дом царя, овеваемый ароматами цветов и журчанием ручьев, но кровью и смертью был выстлан путь к нему. В своем прибежище Кассапа прятался от врагов и заговорщиков. Ведь сам он был узурпатором, а не законным царем: он убил своего отца и отправил в изгнание брата, коему подобало наследовать власть.

Страшась кинжала и яда, он в то же время чувствовал себя богом. Здесь, на вершине мира, он был воплощением Куберы — бога, владевшего некогда Шри-Ланкой и сотворившего людям Рай на земле.

В своем чертоге, полном земных соблазнов, Кассапа правил восемнадцать лет. Все было как в сказке: «Среди садов ручьи плели узор, Благоухали пряные цветы, И окаймлял холмов ровесник, бор, Луга, что ярким солнцем залиты» (пер. В.В. Рогова).

Однако в неоконченной поэме Сэмюэла Колриджа Кубла Хан вечно царит в своем необыкновенном дворце, а эта сказка южных морей все-таки кончилась. Законный наследник — изгнанный брат — вернулся и сверг Кассапу. С тех пор никто из царей более не селился на Львиной скале.

ЭФИОПИЯ. СТЕЛЫ АКСУМА

В Аксуме потерпело неудачу одно из самых честолюбивых дерзаний древности. Один из правителей этого африканского царства замыслил возвести самый большой в мире надгробный памятник. Его высота достигала 33 метров, а вес — 520 тонн.

Однако попытка установить эту стелу не удалась. Колонна рухнула и раскололась. Впрочем, вызывают восхищение и другие стелы, возведенные царями Аксума. Высота самой большой из них — 20,6 метров, а вес — 160 тонн. Она напоминает десятиэтажное здание — и не только своей высотой.

Древние строители отделали грани стелы четким орнаментом, напоминающим окна и двери. Для чего им это понадобилось? Как родилась эта странная идея? Во II—IV веках нашей эры, когда были построены эти стелы, в Аксуме не строили многоэтажные здания.

Непонятно, как эти стелы доставляли из каменоломни, находившейся примерно в четырех километрах отсюда. Археологи предполагают, что для этой цели использовались слоны. Поднимали стелу, очевидно, с помощью насыпи — рампы. Однако уверенности в этом нет.

Остается признать, что, возводя эти надгробные колонны, жители Аксума проявили не меньше изобретательности, чем их северные соседи — строители пирамид.

Источник:http://paranormal-news.ru