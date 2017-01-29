Цитаты Константина Станиславского из книги «Моя жизнь в искусстве»
08:26. 29 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Самый страшный враг прогресса — предрассудок: он тормозит, он преграждает путь к развитию
17 января 1863 года родился русский театральный режиссер, актер, педагог и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев). Он разработал уникальную актерскую систему, которая вот уже более ста лет пользуется огромной популярностью не только в России, но и во всем мире. В 1898 году вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко он основал Московский Художественный театр.
Свой главный литературный труд, знаменитую книгу мемуаров «Моя жизнь в искусстве», Константин Сергеевич написал в 1924 году. В ней он рассказал о своем детстве и юности, о первых успехах и провалах, о своем становлении как актера и режиссера, о непростых взаимоотношениях с друзьями и коллегами, об основании МХТ и, конечно же, о создании легендарной «системы Станиславского».
Без данных и таланта не надо идти в драму.
Если у тебя есть мастерства на сто тысяч франков, купи еще на пять су.
Самый страшный враг прогресса — предрассудок: он тормозит, он преграждает путь к развитию.
Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности, и не существует окончательной меры для полноты этой виртуозности.
Когда играешь злого, — ищи, где он добрый. Когда играешь старика, — ищи, где он молод.
В искусстве можно делать многое, — лишь бы это было художественно-убедительно.
Нелегко воспитывать уже взрослых людей, которые хотят быть самостоятельными и учить других.
Мучительно не быть в состоянии верно воспроизвести то, что красиво чувствуешь внутри себя.
Скрывание чувства еще больше разжигает его.
Почему человеческий ум так изобретателен там, где дело касается средств убийства одним человеком других на войне, или там, где дело идет о мещанских удобствах жизни? Почему та же механика так груба и примитивна там, где человек стремится дать удовлетворение не телесным и звериным потребностям, а лучшим душевным стремлениям, исходящим из самых чистых эстетических глубин души?
Русский человек, как никто другой, заражен страстью к зрелищам. И чем более оно волнует и захватывает душу, тем оно для него привлекательнее. Драму, где можно поплакать, пофилософствовать о жизни, послушать умные слова, простой русский зритель любит больше, чем разухабистый водевиль, после которого уйдешь из театра с пустой душой.
На свете не существует самого плохого театра или актера, которые не имели бы своих поклонников.
17 января 1863 года родился русский театральный режиссер, актер, педагог и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев). Он разработал уникальную актерскую систему, которая вот уже более ста лет пользуется огромной популярностью не только в России, но и во всем мире. В 1898 году вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко он основал Московский Художественный театр.
Свой главный литературный труд, знаменитую книгу мемуаров «Моя жизнь в искусстве», Константин Сергеевич написал в 1924 году. В ней он рассказал о своем детстве и юности, о первых успехах и провалах, о своем становлении как актера и режиссера, о непростых взаимоотношениях с друзьями и коллегами, об основании МХТ и, конечно же, о создании легендарной «системы Станиславского».
Без данных и таланта не надо идти в драму.
Если у тебя есть мастерства на сто тысяч франков, купи еще на пять су.
Самый страшный враг прогресса — предрассудок: он тормозит, он преграждает путь к развитию.
Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности, и не существует окончательной меры для полноты этой виртуозности.
Когда играешь злого, — ищи, где он добрый. Когда играешь старика, — ищи, где он молод.
В искусстве можно делать многое, — лишь бы это было художественно-убедительно.
Нелегко воспитывать уже взрослых людей, которые хотят быть самостоятельными и учить других.
Мучительно не быть в состоянии верно воспроизвести то, что красиво чувствуешь внутри себя.
Скрывание чувства еще больше разжигает его.
Почему человеческий ум так изобретателен там, где дело касается средств убийства одним человеком других на войне, или там, где дело идет о мещанских удобствах жизни? Почему та же механика так груба и примитивна там, где человек стремится дать удовлетворение не телесным и звериным потребностям, а лучшим душевным стремлениям, исходящим из самых чистых эстетических глубин души?
Русский человек, как никто другой, заражен страстью к зрелищам. И чем более оно волнует и захватывает душу, тем оно для него привлекательнее. Драму, где можно поплакать, пофилософствовать о жизни, послушать умные слова, простой русский зритель любит больше, чем разухабистый водевиль, после которого уйдешь из театра с пустой душой.
На свете не существует самого плохого театра или актера, которые не имели бы своих поклонников.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com