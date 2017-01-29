Цитаты Константина Станиславского из книги «Моя жизнь в искусстве»

Самый страшный враг прогресса — предрассудок: он тормозит, он преграждает путь к развитию

17 января 1863 года родился русский театральный режиссер, актер, педагог и реформатор театра Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев). Он разработал уникальную актерскую систему, которая вот уже более ста лет пользуется огромной популярностью не только в России, но и во всем мире. В 1898 году вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко он основал Московский Художественный театр.Свой главный литературный труд, знаменитую книгу мемуаров «Моя жизнь в искусстве», Константин Сергеевич написал в 1924 году. В ней он рассказал о своем детстве и юности, о первых успехах и провалах, о своем становлении как актера и режиссера, о непростых взаимоотношениях с друзьями и коллегами, об основании МХТ и, конечно же, о создании легендарной «системы Станиславского».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com