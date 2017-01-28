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Звонок

20:58. 28 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Состоялся давно анонсированный разговор Трампа с Путиным, который должен положить начало новому формату американо-российских отношений. В какую именно сторону они качнутся, пока еще неясно, но именно с сегодняшнего дня начнет выстраиваться обновленная американская политика по отношению к России и наоборот. Наследие Обамы с сегодняшнего дня будет еще стремительнее уходить в прошлое.







Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, Путин, Россия, США, Трамп
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