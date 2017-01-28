Состоялся давно анонсированный разговор Трампа с Путиным, который должен положить начало новому формату американо-российских отношений. В какую именно сторону они качнутся, пока еще неясно, но именно с сегодняшнего дня начнет выстраиваться обновленная американская политика по отношению к России и наоборот. Наследие Обамы с сегодняшнего дня будет еще стремительнее уходить в прошлое.

Источник: colonelcassad.livejournal.com