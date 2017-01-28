Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2017

В ночь с 27 на 28 января ВСУ открыли огонь по Донецку и окрестностям.

Около 21.00 в районе аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста завязался бой с применением танков украинской стороной.

К 23.00 бой усилился, к украинским танкам подключились минометы и артиллерия.

Сообщается о попаданиях снарядов в окрестностях завода «Точмаш» (Киевский район Донецка).

Звуки боя хорошо слышны в городе.

«Сегодня вообще очень шумно, очень тяжело и часто. Когда у этих укроуродов закончатся уже снаряды!?»,

«Гвардейка слушаем тяжелое и стрелковое»,

«Вольво-центр весь в зареве, грохот капец. Пошлите им пилюлю покрепче, сил нет! не знаем куда спать детвору ложить!», — комментируют происходящее местные жители.

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