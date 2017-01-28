Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2017
- 09:51 Огнем ВСУ на юге ДНР нарушено газоснабжение, повреждено два жилых дома.
- 08:19 Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили «режим тишины».
- 00:55 ВСУ открыли огонь по Донецку, в районе аэропорта вспыхнул мощный бой (ВИДЕО).
- Вчера 22:01 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 27.01.2017.
Огнем ВСУ на юге ДНР нарушено газоснабжение, повреждено два жилых дома
Украинские силовики ночью обстреляли села Новоазовского района на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил и.о. главы райадминистрации Анатолий Яновский.
— сказал он.
Одновременно с этим, по словам Яновского, в селе Коминтерново огнем украинской армии было повреждено два жилых дома.
— добавил Яновский.
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Новости Донбасса: ВСУ три раза нарушили «режим тишины»
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки три раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
С направления села Трехизбенка обстрелян район села Пришиб, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов СПГ.
Район памятника князю Игорю обстрелян из ручного противотанкового гранатомета РПГ с направления Станицы Луганской.
Обстрелу из вооружения БМП с направления села Крымское подвергся район поселка городского типа Фрунзе.
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ВСУ открыли огонь по Донецку, в районе аэропорта вспыхнул мощный бой (ВИДЕО)
В ночь с 27 на 28 января ВСУ открыли огонь по Донецку и окрестностям.
Около 21.00 в районе аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста завязался бой с применением танков украинской стороной.
К 23.00 бой усилился, к украинским танкам подключились минометы и артиллерия.
Сообщается о попаданиях снарядов в окрестностях завода «Точмаш» (Киевский район Донецка).
Звуки боя хорошо слышны в городе.
«Сегодня вообще очень шумно, очень тяжело и часто. Когда у этих укроуродов закончатся уже снаряды!?»,
«Гвардейка слушаем тяжелое и стрелковое»,
«Вольво-центр весь в зареве, грохот капец. Пошлите им пилюлю покрепче, сил нет! не знаем куда спать детвору ложить!», — комментируют происходящее местные жители.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 27.01.2017
— Сирийская армия успешно отбивает атаки террористов ИГИЛ в сельской местности юго-восточнее Алеппо;
— ВКС России намерены сменить весь парк лёгких истребителей на новейшие МиГ-35;
— За прошедшую неделю ВСУ почти 6 000 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
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