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Суд в РФ: головой – о сейф! Насилие над Еленой Рохлиной [РОЙ ТВ]

12:24. 28 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ppprrrr

Как приставы в Тверском суде Москвы (где судят ребят из ИГПР «ЗОВ» за намерение законным образом провести референдум) избивают людей? Насилие над Еленой Рохлиной, закрытая черепно-мозговая травма адвоката Алексея Суханова. Очевидцы рассказывают Максиму Калашникову.

Это – будущее РФ… Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Будут преследовать одного, другого, третьего. Елена Рохлина [Политические репрессии]

На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам.

netpol

Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Злободневная для России тема заинтересовала в том числе представителей иностранных средств массовой информации. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru

 

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...

http://обманутая-россия.рф

В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта...

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