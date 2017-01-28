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Россиянка Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию с рекордом мира (ФОТО, ВИДЕО)

08:20. 28 января 2017 Просмотров - 154 Нет комментариев Опубликовал:
Россиянка Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию с рекордом мира (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золото чемпионата Европы в женском одиночном катании.

По итогам короткой и произвольной программ она заработала 229,71 балла, что является новым мировым рекордом. Ей же теперь принадлежит рекорд мира и за оценку, полученную за произвольную программу — 150,79 балла.

Медведева стала двукратной чемпионкой Европы. Ранее она выиграла континентальное первенство в 2016 году. В том же году ей покорился и чемпионат мира. Дважды — в 2015 и 2016 годах — она выигрывала финал серии Гран-при.

Серебро чемпионата Европы-2017 завоевала еще одна российская фигуристка — Анна Погорилая, по сумме баллов набравшая 211,39 балла.

На третьем месте разместилась итальянка Каролина Костнер — 210,52 балла.

Чемпионат Европы проходит в Чехии.

Накануне золото в соревновании спортивных пар завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.


Анна Погорилая, Евгения Медведева и Каролина Костнер (слева направо) во время церемонии награждения.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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