Россиянка Медведева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию с рекордом мира (ФОТО, ВИДЕО)

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золото чемпионата Европы в женском одиночном катании.

По итогам короткой и произвольной программ она заработала 229,71 балла, что является новым мировым рекордом. Ей же теперь принадлежит рекорд мира и за оценку, полученную за произвольную программу — 150,79 балла.

Медведева стала двукратной чемпионкой Европы. Ранее она выиграла континентальное первенство в 2016 году. В том же году ей покорился и чемпионат мира. Дважды — в 2015 и 2016 годах — она выигрывала финал серии Гран-при.

Серебро чемпионата Европы-2017 завоевала еще одна российская фигуристка — Анна Погорилая, по сумме баллов набравшая 211,39 балла.

На третьем месте разместилась итальянка Каролина Костнер — 210,52 балла.

Чемпионат Европы проходит в Чехии.

Накануне золото в соревновании спортивных пар завоевали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



Анна Погорилая, Евгения Медведева и Каролина Костнер (слева направо) во время церемонии награждения.