Песня С.Данилову – “Когда Люди Богов Образ Ведают”

..., а ведь, если угодно будет нашим Богам, - ... хорошую лекцию Сергея Данилова (из Украины). Поэтому...проанализирована таким подробным образом. Если кто-... постоянно поёт бодрые песни. А ты, ...когда придем к власти, остаться на бобах. И многие слабые, нестойкие люди...