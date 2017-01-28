Песня С.Данилову – “Когда Люди Богов Образ Ведают”
11:23. 28 января 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Песня С.Данилову – "Когда Люди Богов Образ Ведают"
Автор Стихов – Селеваръ, музыка и аранжировка vk.com/studiara
Идея – *id130987770 (Светлана Будур)
Монтаж – Родное Видение (парень с севера Руси)
Авторство принадлежит НаРОДу, права принадлежат НаРОДу.
Посвящается Сергею Александровичу Данилову,настоящему Витязю,другу,наставнику. 20 декабря 2016года он поменял мерность,став теперь уже Небесным защитником Славянских Родов.