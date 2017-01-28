Новости Украины и Новороссии 28 января 2017

Республика в цифрах: промышленное производство в ЛНР выросло в 2 раза (ИНФОГРАФИКА)

«Русская Весна» продолжает публикацию материалов в рамках проекта «Республика в цифрах», который реализуется Минкомсвязи ЛНР и министерствами и ведомствами Республики при поддержке нашего портала. «Республика в цифрах» — это сжатое описание достижений Луганской Народной Республики в отдельных отраслях, которое сопровождается инфографикой, подготовленной Минкомсвязи ЛНР. Сегодняшний материал посвящен Министерству промышленности и торговли ЛНР. Удельный вес перерабатывающей отрасли в общей структуре промышленного производства в январе—ноябре 2016 года составляет 33,4%. Постепенно увеличивается удельный вес отрасли по производству резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции. По итогам января—ноября 2016 года доля этой отрасли составляет в структуре перерабатывающей промышленности 4,8% против 2,5%. Увеличивается удельный вес подотраслей по производству химических веществ и химической продукции (с 0,3% до 0,8%), изготовлению изделий из древесины, производству бумаги и полиграфической деятельности (с 0,6% до 0,8%). Таким образом, внутренние структурные изменения в перерабатывающей отрасли не изменяют ее роль в промышленном производстве по Республике в целом. По состоянию на 01.01.2017 из 507 подведомственных Министерству промышленности и торговли Луганской Народной Республики предприятий рабочую деятельность ведут 290. По итогам 11 месяцев 2016 года объем реализованной промышленной продукции работающими предприятиями перерабатывающей отрасли превышает объем реализации за 11 месяцев 2015 года в 1,7 раза. Положительная динамика роста показателя объема реализованной промышленной продукции в 2016 году достигнута за счет возобновления производственной деятельности 78 предприятий. За счет увеличения производства и реализации промышленной продукции предприятия перерабатывающей отрасли по итогам 2016 года пополнили казну Республики, уплатив налоги и сборы, в 2,7 раза больше, чем в 2015 году. В связи с расширением рынков сбыта, экспорт продукции в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличен на 67%. Из-за экономической блокады со стороны Украины промышленными предприятиями найдены новые поставщики сырья и комплектующих в странах ближнего зарубежья. В 2016 году просматривается тенденция увеличения оборота розничной торговли. Развитие потребительского рынка Луганской Народной Республики направлено на обеспечение продовольственной безопасности, эффективного функционирования товарного рынка и удовлетворение спроса населения в продукции продовольственного, непродовольственного назначения и услугах бытового обслуживания. Читайте также: Республика в цифрах: в ЛНР адресными выплатами охвачены полмиллиона человек (ИНФОГРАФИКА)

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«Рубеж» — документальный фильм News Front





Режиссер документального фильма «Рубеж» — военкор команды News Front Никита Возмитель.



Третий год Донбасс борется за право жить. Мировое сообщество упрямо не замечает настоящий геноцид местных жителей, который ведет Украина. Люди надеются только на себя, ведь больше их некому защитить.



Ежедневные обстрелы карателями, невыполнение Минских соглашений украинским агрессором, страх и тоска, кровь и отчаяние. Измученный народ стоит единым рубежом обороны ради будущего. За спинами защитников Донбасса их дома и семьи, отступать некуда.



В этом фильме мы хотим показать Вам войну такой, какая она есть на самом деле. Мы хотим показать Вам настоящий Донбасс…

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Новости Украины: Соратника Порошенко отравили ртутью — СМИ

Игорь Кононенко – соратник президента Украины, депутат «Блока Петра Порошенко» – лечится от отравления ртутью.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Материал, размещенный на сайте, гласит, что парламентарий поглощен личными делами, поскольку незадолго до Нового года у него обнаружили отравление ртутью.

«Согласно вердикту докторов, её содержание в крови превышено в 50 раз», — пишет шеф-редактор издания Соня Кошкина. Журналист предполагает, что «это не было покушением на убийство, скорее – попыткой запугать, вывести из строя».

В связи с произошедшим, как отмечает издание, Кононенко отошел от парламентских дел.

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На Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы

Украинские власти могут отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни, сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.

“Нами уже разработан проект закона “О государственных праздниках на Украине”. В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут этот закон”, — сказал Вятрович в опубликованном в пятницу интервью украинскому интернет-изданию “Апостроф”.

В частности, по его словам, нужно отменить празднование на государственном уровне 8 марта, 1 и 9 мая.

“Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День конституции… а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого”, — сказал Вятрович.

Он заявил, что считает большой победой отмену на Украине празднования 23 февраля. “Это праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле”, — считает Вятрович.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон “об осуждении коммунистического и нацистского режимов”, запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона “о декоммунизации”, и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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Украинский патриотический флешмоб высмеяли в сети (ФОТО, ВИДЕО)

Пользователи соцсетей высмеяли «патриотический» флешмоб, набирающий популярность на Украине. Его суть состоит в том, чтобы выполнить 22 отжимания перед камерой. Читайте также: Флешмоб по-украински: «копы» устроили публичные отжимания в честь «ветеранов АТО» (ВИДЕО) Акция проходит в рамках эстафеты Рush Up Challenge, которая появилась в США в 2016 году в поддержку ветеранов боевых действий. Киев интерпретировал мероприятие по-своему и попытаться с его помощью укрепить «национальное самосознание». В акции приняли участие украинские военные и чиновники, в том числе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко. Читайте также: Помогу, чем могу: Кличко отжался на Крещатике (ВИДЕО) Акция вызвала бурную реакцию в социальных сетях, как положительную, так и отрицательную. При этом в интернете не упустили возможности пошутить над участниками флешмоба. Так, увидев как отжимается Кличко, пользователи заметили, что бывший боксер потерял спортивную форму за время своей политической карьеры. «А отдышка-то… А говорят, что спортсмены бывшими не бывают…» — отметил Fima_KiD. Также в интернете пришли к выводу, что мэр города нашел новый способ пережить зиму. «Замерз, решил показать киевлянам, как можно согреться», — пишет MamedovRO. Больше всего шуток вызвало участие в акции Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. «Планета земля приняла участие во флешмобе, отжавшись 22 раза от Турчинова». «Турчинов удивил „своей“ версией флешмоба». Акцию высмеяли не только украинцы, но и сами государственные чиновники. Так, советник министра внутренних дел Илья Кива поиронизировал над флешмобом на своей странице Facebook. «Уже 5 лет я отжимаюсь по 100 раз каждое утро. Теперь я знаю! Мой вклад в выздоровление бойцов неоценим!» — написал он.

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Украинцы поддерживают мирную реинтеграцию Донбасса. Виктор Медведчук

Рано или поздно разношерстным представителям «партии войны» придется признать: альтернативы минскому процессу нет и быть не может.

Организация Объединенных Наций одобрила разработанный украинским правительством План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. «Благодаря этой инициативе Украина осуществляет обнадеживающий шаг на пути выполнения своих международных обязательств в сфере защиты всех граждан без дискриминации и предупреждения дальнейшего перемещения», ― признали в Агентстве ООН по делам беженцев.

Таков ответ международного сообщества представителям «партии войны» в Украине — адептам «войны до победного конца» и «зачисток», тем, кто пытается расколоть общество и с пеной у рта доказывает, что «нельзя вести никакой речи о реинтеграции» региона.

Надо признать: в Украине немало политических сил, выступающих против Минских соглашений: «фронтовики», «радикалы» и «Самопомощь» открыто говорят о том, что они против «налаживания диалога» с Донбассом, принятия закона о выборах и «закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место» на Донбассе. Политики, именующие себя патриотами, протестуют против проведения «конституционной реформы в Украине… и принятия постоянного законодательства об особом статусе» ОРДО и ОРЛО. Они устраивают демарши, критикуя Минские соглашения, и пытаются навязать силовые варианты решения конфликта, рвутся ужесточить блокаду Донбасса. Всех их объединяет циничное отношение к Донецку и Луганску. Судьбы живущих там людей — наших сограждан — им безразличны. Для них важна только территория, и за нее псевдопатриоты готовы вести «войну до победного конца», принося в жертву жизни украинцев.

Однако рано или поздно разношерстным представителям «партии войны» придется признать: альтернативы минскому процессу нет и быть не может. В первую очередь потому, что такова воля народа: большинство украинцев выступают за мирную реинтеграцию Донбасса. Согласно результатам исследования Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE, которое проводилось SeeD при поддержке агентства США по международному развитию, поддержка мирного возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей составляет по десятибалльной шкале в Западном регионе 6,7 балла, Центральном — 6,6, Южном — 6,1 и Восточном — 6,4 балла.

«Партии войны», одержимой агрессивными идеями «выжженной земли», может противостоять только «партия мира» — общественные организации и политические силы, общественные деятели, эксперты и рядовые граждане, которые понимают, что только Минские соглашения ― единственная, безальтернативная возможность прекратить противостояние на Донбассе, восстановить мир в Украине и «сшить» страну, объединив украинский народ.

Виктор Медведчук, «Корреспондент», Украина

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Народная милиция ЛНР помогла интернату в Антраците





Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.



Представители Народной милиции Луганской Народной Республики оказали гуманитарную помощь дому-интернату в Антраците.



Украинские каратели с систематической регулярностью продолжают обстреливать ЛНР. Разрушаются дома, объекты гражданской инфраструктуры. Гибнут люди, рушатся судьбы. Война – это страх, горе и смерть. Виновный в карательной операции киевский режим должен быть подвергнут международному трибуналу.

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Расстрел головного мозга

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос попытался напугать подписчиков своего Facebook "жестокостями тоталитарного режима СССР", опубликовав поддельный документ о расстреле за отсутствие временной регистрации.Публикацию "приговора" некоего Казакпаева Азамата Халыковича к смертной казни за отсутствие временной регистрации Матиос снабдил серьезным комментарием. Он охарактеризовал это как "террор в тюрьме народов" и заявил, что гангреной ЛНР и ДНР Украину туда же "вежливо" зовет сосед. "Неужели ты ничего не видишь, толерантная безвизовая Европа?" — задается Матиос вопросом.В одном из первых же комментариев украинского чиновника попытались просветить, что "расстрельный приговор" — шутка жителей казахского Акмолинска. Тема отсутствия прописок настолько задела местных жителей, что они облекли ее в юмористическую форму. В оригинальной публикации авторы даже предупредили о том, что подделка распространяется по социальным сетям и нужно быть внимательным, но это не спасло военного прокурора.Пользователи сразу же поделились с госслужащим ссылкой на чистый бланк этого документа, куда можно вписать любые необходимые данные, но Матиос твердо стоял на своем, рассказывая о голодоморе и расстрелах украинцев. Его не убедили даже доводы о том, что в печатных машинках того времени невозможно было поменять размер шрифта. http://amarok-man.livejournal.com/146619 8.html – цинк https://ruposters.ru/news/27-01-2017/pro kurora-ukrainy-vysmeyali – первоисточникPS. Хех, знакомый сайт. Делал его знакомый севастополец (который сейчас админит политический форум "Севастополь.Инфо"), а я его давным-давно даже рекламировал http://colonelcassad.livejournal.com/169 217.html . Его фишка заключалась в том, что там можно было используя шаблоны советских документов с печатью и подписью, придумывать шуточные приказы про награждения и расстрелы за подписью товарища Сталина, ну и заодно высмеивались исторические фальшивики вроде "записки Берия" по Катынскому делу. Если бы автор знал тогда, что пройдет время и серьезное должностное лицо будет настаивать на подлинности подобных гэгов, это его изрядно бы позабавило. Таким образом, сайт смог помимо прочего, еще и продемонстрировать вопиющую глупость главного военного прокурора Украины.Несколько примеров свежих, буквально только что рассекреченных документов об ужасах сталинского режима.Эти и другие "документы" можно без труда изготовить вот на этом сайте http://www.stalinanavas.net/

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