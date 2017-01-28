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Новая Калифорнийская Республика

14:43. 28 января 2017 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал:


В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать около 600 тысяч подписей в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.
В Калифорнии в субботу, 28 января, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США – Calexit. Двумя днями ранее министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата). Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов – "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита, уточняет газета Los Angeles Times. Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов. Калифорния – самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей. – Ред.) и третий по площади территории.

https://goo.gl/vA8F2h – цинк

Отделиться у них скорее всего вряд ли получится, но процесс тем не менее весьма примечателен, органично дополняя слабосильный техасский сепаратизм, который так же периодически прокачивает тему обособления Техаса от США и даже собирает подписи за эту инициативу, правда без особых практических результатов. В Калифорнии очевидно рассчитывают, что сторонники Клинтон станут дополнительным катализатором на этапе сбора подписей.
Успехов им. Хватит кормить Вашингтон!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: fallout, сепаратизм, США, юмор
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