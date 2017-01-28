Москва. Политкафе. Общение

Молодой и очень интересный проект ПолитКафе.РФ пригласил вашего покорного слугу в гости, чтобы пообщаться с москвичами в спокойной обстановке.

На мой взгляд, беседа получилась крайне любопытной. По её окончании авторы программы пригласили меня в гости ещё раз…

Хронометраж:

00:02:23 – вступительное слово

00:15:00 – о возражениях либеральных юристов против усиления ответственности

00:16:41 – о смертной казни

00:18:27 – «Народный фронт» не оправдал надежд на связь между народом и властью. Как народ может и будет влиять на власть?

00:26:00 – если ПВО придёт к власти, будет ли она жечь «неправильные» фильмы по указке Патриарха?

00:31:53 – в чьих интересах сейчас в СМИ идут попытки обелить «белых генералов»

00:34:59 – о возможности упрощения требований законодательства к забастовкам рабочих

00:41:45 – что такое патриотизм и кого можно считать патриотом

00:46:42 – ПВО за капитализм, социализм или третий путь?

00:48:56 – возможно ли сосуществование капитализма и социализма в одном государстве

00:50:20 – как исправить нынешнее состояние образования

00:54:43 – о девальвации рубля

01:02:05 – можно ли построить цивилизованное государство, в котором разрешена смертная казнь

01:03:45 – о научном подходе в формировании программы действий (реформ) политической партии

01:07:01 – как молодая мать и патриотка может деятельно помочь патриотическому движению?

01:08:18 – зачем возвращать графу «национальность» в паспорт

01:15:09 – что делать, если человек по политическим причинам отказывается быть русским и объявляет себя «сибиряком» по национальности?

01:17:07 – каким образом может быть осуществлён переход от либерального курса к усилению роли государства

01:26:34 – как Партия Великое Отечество будет решать кадровые вопросы на ключевые должности в государстве, если придёт к власти?

Видео ВКонтакте

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru