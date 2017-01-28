Кто кого кормит: власть народ или всё же народ власть?

Реальный мир заменила схема либерального происхождения, в которой государство-ночной сторож по ночам безропотно и кротко сторожит без покушений на захват всё то, что анархисты, плевать хотевшие на государство, наворуют днём…

По большому счёту всё это – азартная делёжка шкуры неубитого медведя. Имеет ли смысл говорить о ветвях, когда корни древа подорваны? Что говорить о тонких сложностях экономической науки, когда искажённое понимание существует на самом базовом, исходном уровне? Когда люди, называющие себя экономистами, и учившиеся только узкому бухгалтерскому делу, ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА?

В. Путин распорядился до 2018 года продемонстрировать ему эффективную налоговую систему в стране. Президента огорчает, что в РФ как налоговые доходы, так и неналоговые платежи не упорядочены и не учтены в Налоговом Кодексе. На местах, в регионах с поборами бардак, да и в центре не лучше. Эксперты полагают, что можно получить десятки миллиардов дополнительных поступлений в бюджеты, если систематизировать и кодифицировать фискальные платежи… Минфин лезет с предложениями налоговой реформе в сырьевом секторе, смысл которой – получить сиюминутную выгоду, подорвав стратегическую базу освоения новых сырьевых клондайков…

Но ведь на самом деле ничего этого попросту нет! Ведь реальный, а не выдуманный народ, на реальной территории, а не в царстве фантазий Лёши Кудрина, живёт милостью власти.

Ведь в реальной жизни народ живёт только тем, что власть ему дала (за исключением криминальных кругов) и больше ему, законопослушному народу, жить-то нечем! Если власть дала много – то он живёт хорошо, если мало – то плохо, а если совсем ничего не дала, он лёг да помер, тоже со многими и не раз так бывало!

Зачем же тогда пускаться в изначально пустопорожние рассуждения о том, сколько и чего с народа взять в виде налогов или косвенных платежей, когда народ-то этот самый – ничего, кроме властью даденого, и не видит?!

Все рассуждения рыночников о налогах – схоластика в худшем смысле слова схоластика: т.е. отвлечённое и оторванное от реалий умствование без проку и смысла. «А давайте мы вот возьмём с них не …%, но … %!».

Ну, придите к нищему, и возьмите 99% от ноля! Он, кстати, будет равен 1% от ноля. Получается, что и 99% налогообложения, и 1% налогообложения идентичны, если прилагаются к разорённому и нищему населению…



Весь этот вздор обсуждают годами люди, облеченные и властью, и большими окладами, и всякими льготами, служебными привилегиями – не видя и не понимая, что обсуждают вздор!

-Ах, знаете, если ввести прогрессивное налогообложение, то ведь богатые уведут доходы в тень… А если с них только 13% брать – то не уведут…

Ну, это же вздор пустомели! Если он может безнаказанно увести доходы от налогообложения, то он уведёт и при 13% и при 3%. Ибо кому же приятно терять личные деньги? «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?»[1] – риторически спрашивает Евангелие. Одна овца от 100 – это 1%. Однако же человеку не хочется терять и одного процента…

Если же лишить человека технической возможности уводить деньги от налогообложения, то он не уведёт ни 13, ни 20, ни 90%. Не сможет – вот и не уведёт! Чего тут непонятного?!

Крестьянин в старину обращался к царю (власти) со словами: «Милостивец ты наш, кормилец, отец, твоей милостью мы живы». Крестьянин, конечно, умнее горожанина, потому что весь цикл производства проходит у него перед глазами, от семени до каравая. А горожанин делает только одну деталь, чаще всего не понимая, для чего она, и не видя всего механизма жизнеобеспечения в целом…

Конечно, естественно, разумеется – это власть кормит народ, а не народ кормит власть. Бюджетникам она даёт зарплату в прямом смысле слова, а "самоокупаемым" – возможность быть самоокупаемыми через предоставление необходимых для хозяйственного оборота ресурсов…



Если власть не даст покушать – народ помрёт, что конечно, не случилось бы, если бы народ сам из себя мог произвести жизнеобеспечение. Отсюда вывод: власть может взять у человека только то, что она ему перед этим дала.

Если она ничего не давала – то и взять не может. Если скорняку не предоставили овчину – из чего он папаху сошьёт? Из своего пылкого воображения?!



С огромными оговорками можно считать, что власть может забрать хлеб у крестьянина живущего натуральным хозяйством, в рамках продразвёрстки, в стиле 1916-20 гг.

Почему с оговорками? Да потому что крестьянин, вырастивший хлеб, вырастил его не в горсти! Он имел для этого как минимум, год, землю в пользовании! И возникают вопросы – как, на каких основаниях? Как собственник? Или как арендатор? Или нелегально – пока хозяева земельного участка от революции в Париж сбежали?

Но и этого мало. Крестьянин, который не может вырастить хлеба без земли – кроме того И НЕ БУДЕТ ЕГО ВЫРАЩИВАТЬ, если у него весь урожай отбирают. А вы сами подумайте: зачем выращивать хлеб, пусть даже и на бесплатно предоставленной земле, если его весь отнимут?!

Допустим, не весь. Допустим, оставят норму выживания, а заберут излишки… И в следующем году такой «замечательной» системы крестьянин вырастит ровно эту самую норму выживания! То есть не станет всё наличное поле обрабатывать, а обработает ровно столько, сколько ему оставить изволят…

При всех этих очень существенных оговорках всё же какая-то видимость схемы «власть у народа блага забирает» в отношениях с натуральным крестьянином есть.

Однако даже самая зыбкая видимость этого исчезает, когда речь идёт о современном горожанине, да и о современном хлеборобе, который пашет на тракторах, нуждается в ГСМ и удобрениях, искусственных поливах и прочей посторонней организации, которую нужно садминистрировать.

Что может взять власть с современного горожанина, топтуна асфальта? Только его почку и иные донорские органы (как ни страшно звучит). Больше с него взять абсолютно нечего, весь он с макушки до пят милостью и подачками власти живёт.



Это же смешно, неужели не замечаете: «государство взыскало с учителя 13% подоходного налога»… А, изините, 100% дохода ему перед этим кто дал?

Даже со столыпинским мужиком, пахавшим деревянной сохой на собственной лошади – схема «народ, кормящий власть» была фальшива. С современным же населением фискальные аппетиты власти попросту смехотворны, и говорят нам о полном непонимании властью реальных процессов в хозяйствовании людей!

***

Почему власть не хочет понять экономику? Потому что это невыгодно представителям власти. Конкретно-персонально.

Объясняю: реальный экономический процесс строится на предоставлении ресурсов территории гражданину. По схеме: «выдача-отдача». Тебе дали землю – ты вырастил урожай. Дали денег – ты завод построил. Не дали – не сделал. Не из чего делать-то!



Если отдача от исполнителя плохая – то нормальная власть его меняет.

Так всегда в истории было: ресурсы конфискуются у неумехи и пересдаются в другие, более рачительные и умелые руки.

Если человек не сумел или не захотел сделать то, чего от него власть хотела, то власть ищет другого исполнителя. Если ремонтники у вас дома плохо вам ремонт сделали – вы их выгоните и других пригласите, нет, разве?!

Но мы говорим о нормальной, энергичной, понимающей все риски реального мира власти. Власть же дряблая, туповатая, из криминальной приватизации выросшая, власть, сделавшая себя не мечом, а фомкой взломщика – она не хочет портить отношения с теми, кому доверила ресурсную базу.

Они явно не справляются, не тянут – но их всё равно не трогают. И кормят байками про «неприкосновенную частную собственность», хотя байки эти вздор от начала до конца…

Власть не может и не хочет доверить дело тем, кто с ним справится. Она не хочет ставить перед собственниками ориентиры роста, за невыполнение которых она лишит их собственности. Как бы плохо эти дружбаны власти не хозяйствовали – их покрывают меланхоличным заявлением «на всё воля рынка»…



А раз так – то начинается бессмысленная толчея с «налоговыми реформами», которая пытается подменить суть проблемы ритуальными камланиями…

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Российскими фискальными органами дотошно подсчитано: если бы люди с доходом более 200 тыс. рублей в месяц платили бы не 13, а 14% НДФЛ, то бюджету поступило бы дополнительно 200 миллиардов рублей в год. А если бы люди с доходом выше 500 тыс. рублей в месяц платили бы не 13, а 15% НДФЛ – то бюджет получил бы дополнительных 350 млрд рублей. Так убедительно, что даже ультра-либерал, ректор НИУ ВШЭ Я.Кузьминов поддержал идею прогрессивного налога, заявив, что он крайне важен по критериям социальной справедливости…

Это сразу же смущает: либерал хорошего не посоветует! А если немножко подумать – то поймёшь, в чём подвох…

Настоящий анализ должен начинаться не с 13, 14, 15% НДФЛ. Он должен начинаться с проблем зарплатообразования. Откуда вообще в нашем обществе люди с доходом свыше 200, свыше 500 тыс. в месяц? Кто эти люди, где и кем работают, на каком основании им начислены такие заработки?



Если бы мы разобрались, как взрослые умные люди с зарплатообразованием, то, может быть, и не пришлось бы играть со шкалой налогообложения (хотя лично я за прогрессивную шкалу). Ну, в самом деле, не о том же говорим, не в ту сторону разговор уводят «аналитики» фискальности!

Кто эти люди, «пиршествующие блистательно»? Они так бесконечно полезны обществу (которое раза в два обеднело с прошлого века)? Или они такие огромные услуги оказали государству (растерявшему чуть не половину своих территорий)? А может быть, перед тем как упорядочивать налоговые платежи – первичные выплаты как-то упорядочить и привести в систему, в какую-то тарифную сетку?!

Вы поймите главное: взыскав с богатых больше, вы, на самом деле, не возьмёте с них больше; вы им меньше будете отдавать. Потому что всё, что вы взыскиваете с богача – это часть сперва предоставленных ему ресурсов, привилегий и возможностей!

Ну, за исключением, может быть, каких-то гениальных изобретателей, типа Эдиссона, которые к полученным от общества ресурсам добавляют свой интеллектуально-эвристический капитал. Но, как вы понимаете, это не про российских нуворишей – Эдиссонов среди них ни одного не знаю…

Проблема в том, что власть слишком обильно кормит, слишком много и легко даёт ресурсов – людям, не умеющим и не желающим эффективно работать. Отсюда возникают экономические проблемы «собаки на сене», которые не решаются ни повышением налогов, ни их понижением. И их сохранностью на одном уровне тоже не решаются, хотя, конечно, привычное и устойчивое переносить легче, чем лихорадку реформ…

Налоги, все и любые поборы – это ПОСЛЕВКУСИЕ, перед которым обязан быть собственно вкус и прикус. Если вы бездельнику и бесполезному тунеядцу дали оклад в 500 тыс., а потом даже половину отняли налогами, копируя шведский опыт – то и в этом случае он живёт в десять раз лучше, чем простой, честный труженик, и плевать на всех хотел…



То есть нечего делить шкуру неубитого медведя, нечего говорить о конечных продуктах, нужно сперва изготовить первичные продукты.

В качестве разных обязательных сборов средний работник в РФ уже отдаёт государству 50 копеек с рубля, и это ещё без учёта квартплаты, взносов на капремонт, всяких «Платонов»[2] и т.п. При этом дефицит консолидированного бюджета РФ составляет 219 млрд рублей, а выпадающих доходов за счет льгот «особо приближённым» хозсубъектам Счётная Палата РФ насчитала 500 млрд рублей.

Совершенно очевидно, что все расчеты государства при формировании бюджета деформированы, они строятся на попытках взять всё с тех, кому ничего не дано (обложить новыми поборами Нуль нищенства), совмещённых с попытками ничего не требовать с тех, кому дано всё.

В итоге люди из ничтожных своих зарплат пол-рубля с рубля в бюджет отдают, а он всё равно оказывается убогим, скаредным и дефицитным!

Ну куда эту практику наращивать? Разве что, попытаться как в анекдоте: за вход на работу деньги взыскивать?

[1] Евангелие от Луки 15:4

[2] Федеральная Налоговая служба РФ пожаловалась Госдуме РФ, что система «коррупционого налога» «Платон» не учтена в Налоговом кодексе РФ, и, как следствие, не администрируется ФНС!



В.Л. Авагян

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