Источник: Дмитрий Беляев

Вчера был совершенно особенный день в истории России — 73 года тому назад настал конец Блокаде Ленинграда. Каждый коренной петербуржец знает, что такое Блокада. Выжить в нечеловеческих условиях вопреки взявшим в кольцо немецко-фашистским и финским войскам — это, вне всяких сомнений, подвиг. Когда наш город собирались сравнять с землёй при помощи артиллерии, а после этого — затопить, превратить его в водохранилище. И поэтому когда различные пропагандистские «телеканалы» ставят вопрос о том, что мол, может, стоило сдать город гитлеровцам — каждый знающий историю и уважающий свою страну гражданин понимает цену подобным «информационным ресурсам».

В моей семье было много блокадников, но лишь немногие из них дожили до наших дней. В памяти навсегда останутся рассказы бабушек об этой нелёгком пережитом времени.Поэтому я настоятельно рекомендую Вам сегодня не забыть поздравить своих родных и близких людей, которые оказались в плену Блокадного кольца и сумели выжить вопреки сложившимся обстоятельствам. Хочется отметить, что сила духа у этих людей колоссальная.



Однако, вчера праздновалась конечная дата полного снятия Блокады. Но впервые Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года (за год до полного снятия Блокады) в результате войсковой операции «Искра». Заметку о ней из газеты «Красная звезда» от 20 января 1943 года я и публикую для вашего внимания.

Как была прорвана блокада Ленинграда М. Леснов, М. Черных Шестнадцать месяцев непоколебимым утесом стоял великий город Ленина, отбиваясь от свирепых атак, артиллерийских ударов, зверских бомбежек. Враг сделал все возможное, чтобы сначала штурмом, а после неудачи штурма варварской блокадой поставить на колени Ленинград. Славный город долгие месяцы жил под огнем, стойко перенося голод и холод и, наконец, дождался светлого дня — прорыва фашистской блокады частью сил Ленинградского и Волховского фронтов. После тщательной подготовки к согласованному удару по оборонительной системе врага 12 января на рассвете загремела с двух сторон артиллерийская канонада. Началась решающая битва. Надо было преодолеть мощную долговременную полосу укреплений, возведенных немцами. Нашим войскам преграждали путь густые проволочные заграждения, сплошные минные поля, высокие валы, несколько линий дотов и дзотов. Но ничто не смогло устоять перед натиском наших бойцов, стремившихся освободить Ленинград от блокады. Первый удар, нанесенный врагу, был чрезвычайно силен. После двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки в 11 часов 15 минут при поддержке огня артиллерии двинулась вперед советская пехота. Фронт был прорван в двух местах. На одном участке ширина прорыва была 5 километров, на соседнем — 8 километров. Позднее оба участка прорыва соединились. Закипела борьба вокруг основных опорных пунктов противника. …Вокруг гремели выстрелы, воздух был напоен дыханием жестокого боя. И вдруг в пороховом дыму бойцы Волховского фронта увидели бегущие навстречу фигуры в родных серых шинелях. Это были советские воины с Невы. Еще минута, и скрестились объятия. 16 месяцев те и другие ждали этой светлой, желанной минуты. Ленинградец старший лейтенант Иван Иванович Братешко, первым обнявший волховцев, рассказывает: — Мы шли вдоль насыпи. Мы ещё не видели волховцев, но знали, что они недалеко. Наше подразделение выбивало немцев из леска. Немцы побежали назад. Вдруг слева, по ту сторону насыпи, совсем близко мы увидели своих. Они нас тоже сразу заметили, и мы узнали друг друга. Мы упали друг другу в объятия, и радости нашей не было конца. Кругом гремели возгласы: ‘Да здравствуют родные волховцы!’, ‘Да здравствуют ленинградцы!..’ Но времени было мало, чтобы праздновать эту встречу. Мы немедленно повернули на юг, чтобы гнать врага дальше. Вскоре после этой встречи стало известно, что наши части заняли Шлиссельбург, выбили немцев из рабочих поселков ? 2 и 3. В районе рабочего поселка ? 3 наши лыжники нанесли противнику удар с тыла, и вскоре здесь тоже произошла волнующая встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов. Не было свободной секунды, ещё шел бой, но люди не могли удержаться от радостных объятий, поцелуев, поздравлений. 18 января — большой день в истории нашей борьбы против фашистской Германии. Прорыв блокады Ленинграда, под стенами которого немцы потеряли десятки тысяч своих солдат, не только крупный провал стратегических планов Гитлера, но и его серьезное политическое поражение. Гитлер предупреждал своих офицеров, находившихся под Ленинградом, что блокада города связана и с военным и с политическим престижем германской армии. Сейчас этому престижу нанесен ощутительный удар. Разгромив гитлеровцев по всему южному побережью Ладожского озера, овладев Шлиссельбургом, станциями Синявино и Подгорная, наши части повернули свой фронт на юг. Бои продолжаются. В лесах непрерывно гремят артиллерийские орудия. По замерзшим болотам идут танки, громят врага с воздуха наши штурмовики, хотя погода нелетная. Отсветы пожаров видны на горизонте. От торфяных болот, подожженных снарядами, поднимаются тяжелые клубы дыма. На лицах советских воинов улыбка. Сегодня в этих хмурых лесах большой праздник, добытый в жестоком бою. Люди, только что прорвавшие немецкую блокаду, рвутся вперед. Волховский фронт. ‘Красная звезда’, 20 января 1943 года

Источник: nstarikov.ru