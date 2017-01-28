Гайдаровский форум как абсурд нашего времени

Затруднительно что-либо забыть, из года в год повторяя одни и те же мантры. На самом деле, растянувшаяся на пятнадцать лет говорильня наглядно свидетельствует либо о полной беспомощности данных управленцев, либо о заведомой иллюзорности поставленных целей и негодности методов их достижения.

Гайдаровский форум (в этом году тема — «Россия и мир: выбор приоритетов»), ежегодно призывающий под свои знамёна представителей либеральной сановной и околонаучной «элиты», экспертов из многих стран Европы и мира, вполне мог бы избрать своим лозунгом известный афоризм Талейрана:

Трагические события на Украине, экономические санкции Запада против России, снижение мировых цен на нефть обострили экономическую ситуацию в России. Внешние факторы стали лишь небольшим испытанием на прочность для нашей экономики, и она его выдержать не сумела.



Эти тесты показали, что та либеральная модель экономики, которая выстраивалась на протяжении более двух десятилетий в Российской Федерации, оказалась нежизнеспособной и даже угрожает дальнейшему существованию нашей государственности, что в очередной раз показали либералы 90-х на своём тематическом форуме.







Очередной Гайдаровский форум — ежегодный сбор «либерального клана» на ритуальные камлания и демонстрацию самим себе своего непоколебимого могущества — был, по признанию многих участников, удивительно скучным и предсказуемым.

На этот раз даже ряд ярких и откровенно скандальных заявлений членов правительства Медведева не скрыл очевидную интеллектуальную импотенцию государственных деятелей, лениво пережёвывающих пропагандистскую жвачку 90-х годов и не способных обогатить её ничем новым, соответствующим сегодняшним реалиям.







Как обычно, пропагандирующие полное изгнание государства из экономики (чтобы оно, защищая своих граждан, не мешало глобальным спекулянтам грабить их) либералы, на деле, насколько можно понять, финансируют свою по сути антигосударственную деятельность за счёт налогоплательщиков: Гайдаровский форум, как и в прошлые годы, проводила государственная Российская академия народного хозяйства и государственной службы — по всей видимости, за счёт бюджета.

Поэтому можно предположить, что «пир во время чумы» огромного количества дорогостоящих иностранных либералов всех мастей оплачивали, как обычно, российские налогоплательщики — о наиболее эффективном разрушении жизни которых эти либералы, насколько можно судить по сообщениям СМИ, и совещались.

Колоссальное представительство не случайно: помимо окончательного выигрыша конкуренции за неформальный статус главного либерального мероприятия года у Высшей школы экономики (также ежегодно бесплодную, но значительно менее пафосную «апрельскую конференцию» которой перестали уже даже замечать), Гайдаровский форум 2017 года был призван самим фактом своего проведения решить главный вопрос — о выживании «либерального клана» в новых условиях.







Гайдаровский форум, собравший все силы неолибералов, был призван продемонстрировать их концептуальное единство, доминирование в официальном экспертном и информационном пространстве, закрепив у руководства страны иллюзии безальтернативности, безопасности и эффективности данной «матрицы». Эта задача «зомбирования руководства», насколько можно судить, была более-менее решена — но только эта, и только более-менее.

Вероятно, для решения описанной выше задачи Гайдаровский форум в этом году рекламировался официальными СМИ особенно интенсивно — и потому был впервые замечен многими гражданами России. И, соответственно, вызвал у многих нескрываемое бешенство.

На Гайдаровском форуме, помимо навязчивой демонстрации своей интеллектуальной импотенции, неолибералы последовательно, демонстративно и с нескрываемым удовольствием разрушали все надежды, ещё существующие в обществе относительно возможности нормализации социально-экономической политики, — и общество, надо отдать ему должное, начало это осознавать.

Возможно, делалось это сознательно, чтобы, раскачав лодку и разозлив население страны, затем, после выборов 2018 года, его было легче натравить на российскую государственность, обеспечив срыв страны в новую Смуту и, через «цветную революцию», — возвращение в благословенные для неолибералов (и потому проклятые для всех остальных людей страны) 90-е годы, под сень внешнего управления со стороны глобальных спекулянтов.

Медведев торжественно обещал, что правительство, несмотря на усилия вице-премьера Голодец (похоже, и вправду пришедшей в ужас от скорости и масштабов обнищания россиян), не будет даже обсуждать возможность приведения налогообложения доходов россиян в соответствие мировым нормам. Как правило, во всём мире (кроме офшоров) человек отдаёт государству тем большую часть своих доходов, чем больше он зарабатывает, — и лишь Россия является единственной крупной экономикой-исключением из правила, где принята «плоская» шкала подоходного налога.

Неолибералы из правительства и «Единой России» превратили страну в налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных — и Медведев торжественно декларировал их категорический отказ даже от размышлений о возможности нормализации положения.

Официально главной задачей либералов остаётся снижение инфляции любой ценой. Они даже не скрывают, что её уменьшения намерены добиться за счёт погружения в безысходную бедность, а то и нищету всё новых и новых миллионов граждан России, — и вполне довольны этой тенденцией. А вот банки трогать они не собираются, не говоря уже о ставке по процентам.







На очевидные логические нестыковки даже в их собственной картине мира (например, на двукратное превышение ставкой Банка России официальной инфляции или на заявление Кудрина о том, что поддержка промышленности потребует усиления налогового давления на неё) либералы, как обычно, просто не обращают внимания.

Бесконечные и бесплодные гадания о будущем экономическом росте в стиле пресловутого сидельца-«водолаза» Улюкаева не содержат даже намёков на то, за счёт чего именно этого роста предполагается достигать. Мол, бизнес и обычные граждане как-то приспособятся к создаваемым либералами нечеловеческим условиям существования, — и это приспособление будет безграничным и обеспечит низкий (до 4%) рост инфляции, которым либералы смогут хвастаться и который обеспечит их сохранение у власти навсегда.

Бессодержательные камлании о необходимости «структурных реформ» (которые, по признанию Медведева, бесплодно длятся уже полтора десятка лет(!), при этом либералы ни разу не сказали, что они подразумевают под «структурными реформами») вызывают недоумённые вопросы даже у ко всему привыкших официальных журналистов.







Понятно, что неолибералы понимают под такими «реформами» прежде всего приватизацию и максимальное упрощение всех видов спекуляций, включая «простое» жульничество, — однако поскольку обосновать связь этих мер с экономическим ростом невозможно, они используют не вызывающий негативных реакций термин-иносказание, даже не собираясь вкладывать в него какое-то реальное содержание.

Медведев особо оговорил невозможность обеспечить экономический рост при помощи мер только бюджетной и денежной политики, — вероятно, искренне полагая (как и другие либералы), что кидает тем самым камень в огород С.Ю. Глазьева. Тем самым премьер-министр показал, что даже не интересовался его программой: в противном случае он бы знал, что основу этой программы составляют как раз структурные меры, через ограничение финансовых спекуляций, создающие возможность существенного смягчения кредитно-денежной политики.

Но нео­либералы, служа глобальным спекулянтам и ростовщикам, вероятно, сознательно освобождают себя от каких бы то ни было содержательных знаний, заменяя их слухами и городскими легендами, и вполне обоснованно рассматривают это как своё главное конкурентное преимущество: ведь знай они хоть что-то хоть о чём-либо, вряд ли им оказалась бы под силу бестрепетная конвертация этих знаний в разрушение нашей страны.

В целом неолибералы ещё раз показали: они ничего не забыли, они ничему не научились и будут продолжать эффективно сталкивать Россию в пропасть новой Смуты. Если их не остановить, они вновь погрузят в ад «пылающих 90-ых», чудовищно усугубив его, всю нашу страну.







Что же в целом? Увы, Гайдаровский форум подтвердил свою приверженность одной системе взглядов на экономику, эффективность которой не подтверждена практическими результатами. На словах призывая других к конкуренции, организаторы и идеологи форума не относят это требование к себе, игнорируя другие концепции. Этим они напоминают жёсткие тоталитарные секты.

Заметки на полях (на правах юмора):

Ни одного «альтернативного» представителя на дискуссионных площадках замечено не было. Может быть, в этом и следует искать ответ на то, что рецепты оздоровления экономики, которые с небольшими вариациями повторяют из года в год, начиная с 2010 -го, на Гайдаровском форуме, не приносят ожидаемого результата? Трудно рассчитывать на то, что высокие нефтяные цены и в будущей десятилетке позволят экспериментировать на тему экономических либеральных идей по образцу Адама Смита.

И всё потому, что экономикой в России десятилетия кряду заправляет профессиональное «знахарство» из чиновников и банкиров, ни дня в своей жизни не занимавшихся директорством на сложном производстве, в прикладной науке или в современном сельском хозяйстве. Эти «знахари» исповедуют странную «религию» — монетаризм. Гайдар — пророк их.

Пресловутые Гайдаровские форумы — их «церковные соборы» с 2010 года.

В качестве резюме можно отметить, что выступления как российских первых лиц, так и других участников, только на первый взгляд носят неоднозначный характер. На самом деле они нисколько не противоречивы. Просто, чтобы видеть логичность речей российских чиновников, нужно понимать систему умолчаний, в рамках которой они мыслят. Суть этих умолчаний заключается в том, что чиновники давно перестали ощущать себя частью российского народа, да и государства. Приоритетом для них является строгое следование либеральной парадигме, а что от этого будет со страной — вопрос для них второстепенный.

Послесловие







На примере форума видно, что вновь столкнулись две точки зрения: что важнее — благополучие человека и тогда государство должно все сделать для него, или же человек должен всем жертвовать для процветания государственного аппарата. Дискуссии показали, что приоритет отдаётся государству. Сомнений в том, что эта провокационная постановка вопроса сама по себе нелепа — вновь не возникло.

Очередной Гайдаровский форум как междособойчик для своих завершился старыми лозунгами, звучащими неизменно последние 15 лет. Собрались, обсудили, имитировали бурную деятельность и на том продолжили надеяться на рост цен на нефть, на отмену санкций, на радушную дружбу с Западом. Но как было, уже не будет.







И как было, уже не надо. Россия сыта либеральными экспериментами и горе-реформаторами, точнее утилизаторов страны, России нужен иной путь развития, без оглядки на запад, а с прицелом на возвращение в лидеры мирового развития, чего либерализм обеспечить не может.

Налицо — кризис и деградация либерального движения в России. Сегодня ущербность либеральной доктрины и даже её вред для России становятся всё более очевидными. Новый правящий класс, за четверть века укрепив свою власть и накопив капитал, заинтересован теперь в том, чтобы сохранить (законсервировать) и то, и другое.

Сегодня есть необходимость делиберализации внутренней и внешней политики.

В1882 году известный русский мыслитель-традиционалист Константин Леонтьев писал:

«Не православие предлагает нынче великорусское «ядро» своим пестрым иноверным окраинам, как предлагало оно татарам при Иоаннах, — а европейский прогресс самого разлагающего свойства. Мы, русские, более всех иных русских подданных, европейцы в худом значении этого слова, то есть медленные разрушители всего исторического и у себя, и у других… В каком именно племени, из всех племён, подвластных русской короне, нигилизм и потворствующее ему умеренное либеральничание распространены сильнее всего? В нашем великорусском племени… Из самого великорусского племени, бывшего так долго ядром объединения и опорой созидания, государству нашему исходит теперь расстройство»…

Вопрос об идейных основах нашей государственности актуален и сейчас, поскольку то «либеральничанье», по меткому выражению Леонтьева, плотно въелось в наш государственный организм, где и сидит до сей поры. Однако и другие идеологические течения не способны выйти из прокрустова ложа доминирующей нынче западной концепции управления, очерчивающей все идеологии единым загоном.

Отрицать факт наличия среди русской интеллигенции космополитов и вырожденцев пока не приходится. Вся наша демшиза состоит из этаких «граждан мира», которые сдали свою русскость в утиль и навязчиво предлагают сделать то же самое всем остальным во имя торжества чуждых нам ценностей. Так было более 100 лет назад, при Константине Леонтьеве, так происходит и сейчас:

«Окисленная медь европейского либерализма уже давно отравила его, его давно уже несет космополитическим флуксом, а он всё ещё наивно глядит вокруг и только ищет, нет ли ещё где чего-нибудь такого же, только покрепче? Даже настоящее, глубокомысленное славянофильство переварилось в слабом мозгу огромного страуса в самый простой и грубый европейского стиля эмансипационный панславизм. Пышные перья Хомяковской своеобразной культуры разлетелись в прах туда и сюда при встрече с жизнью, и осталась, вместо нарядной птицы, какая-то очень большая, но куцая и серая индюшка, которая жалобно клохчет, что ей плохо, и не знает, что делать… Такова интеллигенция наша, взятая как всецелое, как социологическая единица».

Там же он продолжает:

«С упорными иноверцами окраин Россия, со времён Иоаннов, всё росла, всё крепла и прославлялась, а с «европейцами» великорусскими она, в каких-нибудь полвека, пришла…» к упадку и Смуте.

Не будем повторять ошибок наших предков. Последуем рецепту русского интеллектуала. Вспомним, что мы — русские и у нас особенная стать — своя концепция развития нашей Русской цивилизации.

Материалы:

Гайдаровцы стращают

http://www.stoletie.ru/ekonomika/gajdaro vcy_strashhajut_773.htm

Россия и США избавляются от либералов

http://zavtra.ru/blogs/poslednij_kabak_u _zastavi

Гайдаровский форум-2017

https://www.pnp.ru/politics/2017/01/14/k udrin-prezentoval-proekt-novoy-modeli-ek onomiki.html?utm_source=smi2

Тупик имени «жрецов» Гайдара

http://www.spb.kp.ru/daily/26630.7/36486 22/

Направление вектора «Гайдаровского форума» — ПРОПАСТЬ!

http://pandoraopen.ru/2015-01-16/valenti n-katasonov-napravlenie-vektora-gajdarov skogo-foruma-propast/

Дураки и либералы

http://www.f7x.ru/news/1072

Молодёжная аналитическая группа

***



Источник.