Добро пожаловать или Специалистам въезд разрешен. Юлия Витязева

В чем разница между Украиной и Россией?! Если в общих чертах, то первая рассматривает государственность с точки зрения территорий, а вторая — во главу угла ставит человека.





Яркий пример — попытки Украины любой ценой удержать Донбасс и вернуть Крым, наплевав на желания местного населения.



Безусловно, Россия своими территориями тоже разбрасываться не собирается. Тем более, если вспомнить, сколько крови защитников земли Русской пролито на каждый квадратный метр этой самой земли. Но! Все же самое ценное, что есть у страны — это ее население. А уж у граждан — своя земля и свой дом.



Что касается «имперских амбиций» и прочих страшилок про захват Прибалтики, Польши, Украины и прочей «цеевропы», то это в первую очередь не нужно самой России. У неё своей территории — за день не перелететь, за неделю не объехать.



А если и есть у Путина хитрый план, то созрел он уже «по ходу пьесы» и заключается он не в присоединении новых старых земель, а в создании условий для переезда тем, кто умеет и готов работать. Обеспечить технических специалистов рабочими местами и уровнем жизни не хуже, чем собственных граждан, — экономика позволяет. А то, что в России есть не только стабильность, но и перспективы, которых сегодня так не хватает в той же Украине, — так четыре миллиона «заробитчан», уже работающих здесь — наглядное тому подтверждение.



Так что если слова Рогозина о готовности принять в России украинских авиаконструкторов и обеспечить их работой действительно воплотятся в конкретную программу, а нынешние украинские власти продолжат свою деструктивную политику, то через пару-тройку лет Украина окончательно превратится в государство — банкрот. По всем параметрам. И делать ничего не нужно будет. Сама развалится. Желающие и умеющие работать и жить достойно уже едут. Хотя бы исходя из принципа «хуже уже точно не будет». Любители халявы тянутся в Европу и там, если повезёт, становятся достойными конкурентами ближневосточным мигрантам и местным бомжам.



Власть постепенно начнёт разъезжаться, благо имеется второе, а то и третье гражданство и приличные сбережения. На их места придут нынешние волонтеры и замы. Потом и они, растащив последнее, благополучно отчалят. Перманентная смена власти по принципу «каждый последующий хуже предыдущего» сделает несколько оборотов, после чего в стране наступит грандиозный Детройт. Безусловно, случится это не завтра, но то, что все к этому идёт — очевидно. В конце концов, те же Маккейн и Байден, использующие Украину в своих интересах, а потому поддерживающие ее на плаву — не вечны.



Так что предложение, озвученное сегодня Рогозиным является весьма своевременным. Пока Украина в погоне за иллюзиями жертвует своим населением, Россия готова дать людям шанс. Разумеется, не в ущерб себе, а в соответствии со своими интересами. Ведь хороших специалистов много не бывает. А с учётом того, какими темпами сегодня развиваются отдельные важные отрасли — тем более.



Предложение ведь на самом деле конструктивное! С учётом того, сколько в последнее десятилетие было выпущено юристов/экономистов и прочего офисного планктона, дефицит тех, кто элементарно способен правильно вкрутить лампочку просто катастрофический. Директоров производств до истерики доводит вопрос, где брать высококвалифицированные кадры: токарей, наладчиков, фрезеровщиков, толковых инженеров, технологов, конструкторов с солидным практическим опытом на авиационные заводы и т.д. Ведь за последние 20 лет новых специалистов было обучено и выпущено ничтожно мало. Я сама всегда задавалась вопросом, кто, простите, сможет правильно установить унитаз и поменять проводку, если кругом сплошные бухгалтера и нотариусы. А если посчитать, каков сегодня средний возраст профильных специалистов, получивших образование и опыт ещё при СССР — вообще оторопь берет. Мало того, что учить некого, так ещё и некому скоро будет. Вот так.



И да, за неимением своих надо брать у соседей. Тем более, что там вся промышленность и инженерия давно уже на последнем издыхании. Основной заработок бывших сотрудников КБ, НИИ и заводов, делавших самолёты, танки и пароходы — в лучшем случае не слишком удачный мелкий бизнес на овощном рынке. Так что вопрос, как говорится, дозрел.



Один нюанс — нужна конкретная программа, с помощью которой человек сможет не только быстро и безопасно уехать, но и оформиться без лишней бюрократии и проволочек. Уверена, и это можно решить. Было бы желание.



Что касается Украины — то да, кастрюлеголовые небратья, Путин таки смог найти способ сделать вам больно. Но не стоит расстраиваться. К вам от нас тоже едут. Правда, все больше бегущие от закона воры, бездельники и балаболы. Но тут уж не наша вина, что «рыбак рыбака видит издалека». Если станет сильно обидно — можете писать жалобу хоть в ООН, хоть в Спортлото. Все равно других кадров у нас для вас нет.



И не будет!)



Юлия Витязева, специально для News Front.

Источник: news-front.info