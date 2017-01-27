Ваше здоровье в ваших руках. Неизлечимых болезней нет ! 29 января Санкт-Петербург

"Медицинская диетология, поддерживаемая мировыми СМИ, способствует развитию и прогрессированию так называемых "болезней цивилизации"- гипертония, ИБС, диабет, артрозы, аутоиммунные болезни, рак. Дальше удары по здоровью наносят лекарственные химиопрепараты. Что можно противопоставить? Как выбраться из порочного круга?"

Если Вы:

- устали ходить "по врачам"

- не видите эффекта от лекарств

- испытали на себе опасные побочные эффекты такого лечения

- готовы изменить свой образ жизни (и особенно питания) ради исцеления

Мы поможем Вам это сделать. Вы избавитесь от тех проблем, которые уже есть, и сможете избежать их в будущем. Вы научитесь управлять процессом своего выздоровления, освоите простые техники очищения и принципы правильного питания.

Ознакомительная встреча "Новая жизнь после 50" 29 января 2017 в 14:00

Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская 64

предварительная запись по тел +7 950-0429-894