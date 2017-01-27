Уход Штайнмайера

Череда уходов меняющих мировую политику продолжается. Сегодня свой пост покинул министр иностранных дел Германии Штайнмайер.Как и многие другие "ушельцы", он в течении последних лет был активным сторонником курса "Асад должен уйти", а политика Германии в сирийском вопросе, при нем следовала в обозе у администрации Обамы.В отношении Украины, Штайнмайер был в числе тех, кто способствовал государственному перевороту на Украине. Именно он 20-21 февраля способствовал заключению "соглашения об урегулировании", которое фактически означало мягкую капитуляцию Януковича. Когда же на следующий день Янукович был свергнут, Штайнмайер тут же "позабыл" о заключенном соглашении. Германия была в числе первых, кто признал государственный переворот, что способствовало дальнейшему раскручиванию маховика гражданской войны. Штайнмайер был одним из архитекторов минских соглашений, которые не привели к желаемому Евросоюзом окончанию войны на Украине, издержки которой оказались распределены между Украиной, Россией и ЕС к выгоде США. В этих переговорах он стремился играть роль "доброго полицейского", постоянно обещая отмену санкций и различные бонусы в отношениях с ЕС, если Россия согласится капитулировать.Так же он активно продвигал нормандский формат, который не привел к существенному прогрессу. Обе эти неудачи наглядно показали ограниченное влияние Европы на украинский кризис. Без США, Германия и Франция не могли предложить России того, чтобы привело к окончанию украинского кризиса. Теперь этот вопрос будет решаться напрямую между США и РФ. Европе же предстоит либо продолжать плестиcь в кильватере у американцев, либо же наконец озаботиться проведением подлинно субъектной внешней политики. Так же закончился неудачей и венско-женевский переговорный процесс по межсирийскому урегулированию, который Штайнмайер активно продвигал, стремясь обеспечить ЕС роль арбитра в переговорах о завершении сирийскиой войны. И здесь его тоже ждала неудача. Ныне, переговоры переместились в Астану, а сам формат переговоров отвечает интересам России, Ирана и Турции. ЕС и Германия в этой схеме фактически оказались за бортом актуальной дипломатии. Если американцев в силу роли США в мире еще приглашали на эти переговоры, то про Германию, которая претендует на роль лидера ЕС, практически не вспоминали.В отношении отстаивания интересов Германии, Штайнмайер пытался проводить самостоятельный курс, который иногда вступал в противоречие с планами Меркель, но в целом за красные флажки он никогда не перебегал и в число разрушителей поздневашингтонского мироустройства он не входил. Его видение – это сохранение старого порядка с постепенным повышением субъектности Германии в мировых делах. Теперь же, он примет участие в выборах президента ФРГ, которые скорее всего выиграет, что впрочем не существенно в свете незначительности полномочий президента на фоне полномочий канцлера.Новым министром иностранных дел Германии стал Зигмар Габриэль, которому достанется непростое наследство в виде быстро меняющейся ситуации в сирийской войне, тупиковых минских соглашений, изменчивой политики Вашингтона и более амбициозной внешней политики РФ.Как представляется, в случае вероятной, но не гарантированной, победы Меркель на новых выборах, политика Германии станет более прагматичной в свете необходимости подстраиваться под меняющуюся политику США. И Габриэлю предстоит осуществить эту подстройку.

Источник: colonelcassad.livejournal.com