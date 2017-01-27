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Уход Штайнмайера

16:56. 27 января 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:


Череда уходов меняющих мировую политику продолжается. Сегодня свой пост покинул министр иностранных дел Германии Штайнмайер.
Как и многие другие "ушельцы", он в течении последних лет был активным сторонником курса "Асад должен уйти", а политика Германии в сирийском вопросе, при нем следовала в обозе у администрации Обамы.

В отношении Украины, Штайнмайер был в числе тех, кто способствовал государственному перевороту на Украине. Именно он 20-21 февраля способствовал заключению "соглашения об урегулировании", которое фактически означало мягкую капитуляцию Януковича. Когда же на следующий день Янукович был свергнут, Штайнмайер тут же "позабыл" о заключенном соглашении. Германия была в числе первых, кто признал государственный переворот, что способствовало дальнейшему раскручиванию маховика гражданской войны. Штайнмайер был одним из архитекторов минских соглашений, которые не привели к желаемому Евросоюзом окончанию войны на Украине, издержки которой оказались распределены между Украиной, Россией и ЕС к выгоде США. В этих переговорах он стремился играть роль "доброго полицейского", постоянно обещая отмену санкций и различные бонусы в отношениях с ЕС, если Россия согласится капитулировать.

Так же он активно продвигал нормандский формат, который не привел к существенному прогрессу. Обе эти неудачи наглядно показали ограниченное влияние Европы на украинский кризис. Без США, Германия и Франция не могли предложить России того, чтобы привело к окончанию украинского кризиса. Теперь этот вопрос будет решаться напрямую между США и РФ. Европе же предстоит либо продолжать плестиcь в кильватере у американцев, либо же наконец озаботиться проведением подлинно субъектной внешней политики. Так же закончился неудачей и венско-женевский переговорный процесс по межсирийскому урегулированию, который Штайнмайер активно продвигал, стремясь обеспечить ЕС роль арбитра в переговорах о завершении сирийскиой войны. И здесь его тоже ждала неудача. Ныне, переговоры переместились в Астану, а сам формат переговоров отвечает интересам России, Ирана и Турции. ЕС и Германия в этой схеме фактически оказались за бортом актуальной дипломатии. Если американцев в силу роли США в мире еще приглашали на эти переговоры, то про Германию, которая претендует на роль лидера ЕС, практически не вспоминали.

В отношении отстаивания интересов Германии, Штайнмайер пытался проводить самостоятельный курс, который иногда вступал в противоречие с планами Меркель, но в целом за красные флажки он никогда не перебегал и в число разрушителей поздневашингтонского мироустройства он не входил. Его видение – это сохранение старого порядка с постепенным повышением субъектности Германии в мировых делах. Теперь же, он примет участие в выборах президента ФРГ, которые скорее всего выиграет, что впрочем не существенно в свете незначительности полномочий президента на фоне полномочий канцлера.



Новым министром иностранных дел Германии стал Зигмар Габриэль, которому достанется непростое наследство в виде быстро меняющейся ситуации в сирийской войне, тупиковых минских соглашений, изменчивой политики Вашингтона и более амбициозной внешней политики РФ.

Биография нового министра иностранных дел Германии.

Родился Зигмар в городке Гослар, Нижняя Саксония (Goslar, Niedersachsen), в семье медсестры и муниципального служащего. Родители Габриэля разошлись, когда ему было всего три года.
Окончив гимназию в родном городе, Зигмар отправился в армию. После демобилизации он поступил в Гёттингенский Университет Георга-Августа (Georg-August-Universität). Окончил университет Габриэль в 1988-м; ему был вручен диплом преподавателя политики, социологии и немецкого языка. В период с 1989-го по 1990-й Зигмар работал в Госларе, по специальности.

Политикой Зигмар увлекся еще в 1976-м – тогда он состоял в молодежной организации Социалистическая Молодёжь Германии – 'Соколы' (Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken). Через некоторое время Габриэль поднялся до поста лидера
голсарского отделения организации, затем возглавил окружное отделение в Брауншвайге. В 1987-м Зигмар устроился в районном законодательном собрании Гослара; к 1991-му эту организацию он уже возглавлял. Еще за год до этого его выбрали в депутаты в парламент Нижней Саксонии; опять-таки, всего через шесть лет Габриэль смог встать во главе парламента. Дважды – в 1998-м и в 2003-м – Зигмар становился представителем СДПГ в парламенте; первый раз он продержался в этом качестве порядка года, во втором – вдвое больше.

В 2005-м Габриэль был впервые избран депутатом бундестага – представлял он округ Зальцгиттер-Вольфенбюттель, Нижняя Саксония (Salzgitter-Wolfenbüttel, Niedersachsen). Второй раз на эту должность его избрали в 2009-м.
15-го декабря 1999-го Зигмар смен ил Герхарда Глоговски (Gerhard Glogowski) на посту премьер-министра Нижней Саксонии. 2-го февраля 2003-го социал-демократов на выборах в парламент Нижней Саксонии обошел Христианско-Демократический Союз Германии (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU); свой пост Габриэль после этого поражения утратил.

В 2003-м Зигмар вошел в президиум партии социал-демократов Германии; проработал он там всего два года, до 2005-го. Параллельно с этим Габриэль служил еще и зампредом нижнесаксонского филиала СДПГ. Президиум партии Зигмар оставил, получив место в правительстве – ведению его поручили вопросы охраны окружающей среды и ядерную безопасность страны. Министром Габриэль стал в процессе формирования нового коалиционного правительства федерального канцлера
Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Официально Зигмар не женат; известно, однако, что живет он в гражданском браке; вместе со своей супругой – дантисткой – он воспитывает её дочь от первого брака.
В 2009-м социал-демократическая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в бундестаг – набранные ими 23% голосов стали худшим результатом с 1949-го (кстати, обошли их вновь представители ХДСГ). ХДСГ, кроме того, основала коалицию со Свободной Демократической Партией Германии (Freie Demokratische Partei, FDP); СДПГ места в правительстве фактически лишились. Председатель партии, Франц Мюнтеферинг (Franz Müntefering), счел разумным оставить свой пост; 13-го ноября абсолютным большинством голосов (94.2%) новым председателем партии избрали Зигмара Габриэля.

Как представляется, в случае вероятной, но не гарантированной, победы Меркель на новых выборах, политика Германии станет более прагматичной в свете необходимости подстраиваться под меняющуюся политику США. И Габриэлю предстоит осуществить эту подстройку.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, Меркель, минские соглашения, Россия, санкции, сирия, США, Украина, штайнмайер
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