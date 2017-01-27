Тайны пакта Гитлера-Пилсудского

Источник: Посольский приказ

В канун каждого юбилея знаменитого «пакта Молотов-Риббентроп» в Польше очень любят порассуждать о том, что договор о ненападении, подписанный между Советским Союзом и Германией 23-го августа 1939 года, якобы был подлым сговором двух кровавых диктаторов — Гитлера и Сталина, — которые решили поделить между собой польские земли.

Своё довоенное государство большинство польских историков изображают как мирную, демократическую страну, которая стремилась жить со всеми в дружбе и согласии. Но страны-тираны в лице нацистской Германии и сталинской России ничего об этом и слышать не хотели. И вот однажды, воспользовавшись удобным моментом, они без предупреждения набросились на поляков, словно стая хищных волков на бедных овечек…

К счастью, большинство вменяемых историков всего мира уже не верят в эту польскую историческую пропаганду. Ибо с каждым годом всплывает всё больше и больше архивных документов, доказывающих, что довоенная Польша была ничуть не меньшим агрессором, чем нацистская Германия и что её уничтожение в 1939 году стало вполне заслуженным наказанием. Мало того, на сегодняшний день есть очень серьёзное предположения, говорящие о наличии тайного союза между нацистами и польскими панами, который просуществовал все 30-ые годы.

Секретные протоколы

Речь идёт о тайном приложении к официальному польско-германскому договору о ненападении, заключённого 26-го января 1934 года. Это приложении можно смело именовать пактом Гитлера-Пилсудского.

Понятно, что поляки ныне яростно отрицают сам факт существования этого секретного пакта, а любые упоминания о нём, именуют «кремлёвской пропагандой». Сам текст этого документа пока не обнаружен, тем не менее, упоминаний о нём имеется великое множество. Причём, сведения шли из самых разных источников, никак не связанных друг с другом. Поэтому игнорировать эту историческую проблему точно нельзя…

Первой об этом тайном пакте заговорила европейская пресса буквально сразу после подписания договора о ненападении тогда же, в 1934 году. Так, французская газета «Эхо де Пари» писала о неком «секретном польско-германском соглашении», а издание «Попюлер» в статье «Пилсудский и Гитлер» прямо указывала на следующее:

«Самым существенным вопросом является следующий: какой ценой Пилсудский и его банда заключили соглашение с Гитлером? Оставит ли Польша Германии свободу действий в австрийском вопросе? Примет ли она взамен этого „техническое« сотрудничество Германии для действий на Украине, о которой она мечтает уже давно?».

16-го марта 1934 года английское информационное агентство «Уик» сообщило о наличии договорённости между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причём уже совместно с Японией. А в августе того же года английское издание «Нью стэйтсмен энд нэйшн» уже приводило подробности этого скоординированного нападения: Япония атакует российский Дальний Восток, а Германия с Польшей — европейскую часть России. Согласно эти планам, Германии предстояло захватить Ленинград, а затем двигаться на Москву. Перед Польшей ставилась задача нанести удар в двух направлениях — на Москву и на Украину.

И подобная информация продолжала поступать в европейскую прессу вплоть до конца 1934 года!

Любопытно, но в это же время данные о секретном польско-германском сотрудничестве стали поступать и по линии советской разведки. Так, в 1935 году советский резидент в Варшаве, со ссылкой на агента, работавшего в польском Генеральном штабе, сообщал в Москву:

«Наш агент категорически утверждает (так как сам читал), что к известному и официально опубликованному пакту о неагрессии в течении десяти лет между Польшей и Германией… имеется секретное добавление».

А вот какие разговоры ходили в среде русской эмиграции, которые внимательно отслеживались агентами Иностранного отдела Главного Управления государственной безопасности НКВД СССР. Так, в одном из писем бывшего посла Российской империи в Британии Е.В Саблина, которое перехватили эти агенты, было указано:

«Ходят толки о том, что, на случай занятия Японией части российской территории на Дальнем Востоке, Польша и Германия уладят свои собственные разногласия за счёт России. Польша могла бы отказаться от Данцигского коридора в обмен на некоторую часть российской территории и другой порт».

Скорее всего, речь шла о литовской Клайпеде, которую поляки намеревались разменять на спорный с Германией Данциг — информация об этом также прошла по линии советской разведки.

А ещё стало известно, что между польским и германским Генеральными штабами заключена специальная конвенция о сотрудничестве, направленная против СССР: в частности, Польше — в случае войны с Россией — предполагалось передать земли советских Украины и Белоруссии…

Фашист фашиста видит издалека

Впрочем, не только эта отрывочная информация, но и сами реальные действия обоих агрессивных государств в 30-ые годы прямо свидетельствовали о наличии секретных соглашений.

Прежде всего скажем о том, что Польша в предвоенные годы не являлась демократическим государством. Да, формально она называлась республикой. Но на деле с 1926 года страной управляла генеральская хунта в лице диктатора Юзефа Пилсудского и прочих выходцев из военной среды — маршала Эдварда Рыдз-Смиглы, полковника Юзефа Бека… Хунта признавала лишь идеологию польского великодержавного национализма. К остальным политическим идеям генералы относились с подозрением. Многие партии и движения в авторитарной Польше находились под запретом.

Но польский фашизм проявлялся не только в идейной нетерпимости. Эта страна стала настоящей тюрьмой для проживавших в ней национальных меньшинств — украинцев, белорусов, немцев, евреев, литовцев, которые составляли не меньше трети от всего населения.

Фактически все они не имели в Польше никаких прав. Чтобы получить образование или сделать государственную карьеру, требовалось обязательно принять католичество и взять себе польское имя. В противном случае представители нацменьшинств становились гражданами даже не второго, а третьего сорта, коих можно было безнаказанно унижать и преследовать.

Кстати, поляки собирались выселить всех своих евреев на… Мадагаскар! Польшей даже была создана специальная комиссия по изучению приспособленности этого африканского острова для заселения его польскими евреями. В комиссию вошли директор еврейского эмиграционного общества в Варшаве Леон Альтер, агроном из Тель-Авива Соломон Дик и майор Мечислав Лепецкий. В мае 1937 комиссия отбыла из Парижа на Мадагаскар, где поработала 10 недель, составив отчёт относительно пригодности северной части острова к колонизации.

Примечательно, что идея выселения польских евреев на Мадагаскар была поддержана и Гитлером, который, встречаясь с польским послом в Берлине, сказал, что именно в этом он видит решение еврейской проблемы, то есть в принудительной эмиграции евреев из Польши, Венгрии и Румынии в заморские колонии…

Но особые гонения поляки обрушили на православное население — на жителей Западной Белоруссии и Украины. Поляки закрыли на своей территории почти все украинские и белорусские школы. Попытки открыть их вновь приравнивались к государственному преступлению. В июне 1934 года специальным декретом правительства был создан лагерь смерти Картуз-Береза, в который помещали любого, кто посмел сомневаться в правильности проведения польской национальной политики. Одновременно Польша на международном уровне официально отказалась соблюдать любые права своих национальных меньшинств…

Понятно, что при таких условиях фашисты Польши просто не могли не сблизиться с нацистами Германии — расистские взгляды Гитлера очень симпатизировал Пилсудскому и его окружению. Их сближение началось сразу после прихода Гитлера к власти. Именно поляки первыми в мире заключили с Гитлером пакт о ненападении, тем самым положив начало международному признанию нацистского режима. Польша, кроме того, стала представлять интересы Германии в Лиге наций, откуда нацисты вышли с громким скандалом. Польские правители неизменно поддерживали все без исключения внешнеполитические вылазки Гитлера — от введения немецких войск в Рейнскую демилитаризованную зону в 1936 году до грубого присоединения Австрии к Третьему рейху двумя годами позже.

Сближение с Берлином сопровождалось отдалением Польши от Франции, которая так много сделала для становления польского государства — ведь именно благодаря Франции поляки смогли остановить наступление Тухачевского на Варшаву в 1920 году. Но уже в 1932 году Пилсудский выпроводил из Польши французскую военную миссию. А в течение 1934 года Польша полностью прекратила военное сотрудничество с Францией — все польские военные заказы были переданы Швеции и Англии.

Польский посол во Франции Липский тогда заявил:

«Отныне Польша не нуждается во Франции. Она также сожалеет о том, что в своё время согласилась принять французскую помощь, ввиду цены, которую будет вынуждена платить за неё».

Единство в русофобии

Но самым главным предметом польско-нацистского сближения стала ненависть к Советскому Союзу. Да, Москва вроде бы тоже заключила с Польшей договор о ненападении. Однако на деле официальная Варшава считала этот договор пустой бумажкой. Официальная польская военная доктрина, подготовленная в 1938 году, гласила:

«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна оставаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель — ослабление и разгром России».

Этой доктрине предшествовала директива польского Генштаба (№ 2304/2/37, от 31 августа 1937 года), в которой указывалось, что конечной целью польской политики является «уничтожение всякой России», а в качестве одного из действенных инструментов её достижения названо разжигание сепаратизма на Украине, на Кавказе и даже в Средней Азии, с использованием возможностей военной разведки.

А во время неоднократных визитов нациста номер два Германа Геринга в Польшу тот твёрдо обещал полякам всячески противодействовать политике Советского Союза в Европе. Так, в беседе с маршалом Рыдз-Смиглы Геринг заявил:

«Необходимо всегда помнить, что существует большая опасность, угрожающая с востока, со стороны России, не только Польше, но и Германии. Эту опасность представляет собой не только большевизм, но и Россия как таковая, независимо от того, существует ли в ней монархический, либеральный или какой-либо иной строй. В этом отношении интересы Польши и Германии всецело совпадают».

Маршал полностью согласился с мнением ближайшего соратника Гитлера…

В декабре 1938 года видный польский дипломат Ян Каршо-Седлевский откровенно говорил одному своему германскому коллеге:

«Политическая перспектива для европейского Востока ясна. Через несколько лет Германия будет воевать с Советским Союзом, а Польша поддержит в этой войне Германию. Для Польши лучше до конфликта совершенно определённо стать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на Востоке, прежде всего за счёт Украины, могут быть обеспечены лишь путём заранее достигнутого польско-германского соглашения».

В общем, поляки буквально напрашивались в компанию Гитлера, чтобы вместе начать поход на Россию!

От Тешина до Данцига

Кульминацией польско-нацистской дружбы стал совместный раздел Чехословакии. Как известно, началом этому разделу послужили требования Германии передать ей Судетскую область Чехословакии, населённую преимущественно немцами. В самый разгар судетского кризиса в сентябре 1938 года Польша предъявила чехам аналогичный ультиматум о «возвращении» ей промышленно развитой Тешинской области, где проживало немало поляков.

В Польше стала нагнетаться античешская истерия. Польская армия организовала ряд вооружённых провокаций — одно подразделение перешло границу и учинило перестрелку с чешскими солдатами, польские самолёты регулярно вторгались в воздушное пространство Чехословакии. Все эти действия, как пишет российский историк Игорь Пыхалов, чётко координировались с немецкой стороной.

29-го сентября 1938 года было заключено печально известное Мюнхенское соглашение между ведущими западными странами и Гитлером. Согласно этому договору западники согласились на передачу Германии Судетской области, даже не спрашивая при этом мнение самих чехов. А уже 30-го сентября Варшава при поддержке Берлина вновь потребовала для себя Тешин.

В польском Генштабе эту операцию назвали «Залужье». Она началась 2-го октября. Польша, пользуясь полным параличём чешского государства, быстро захватила Тешинскую Силезию и некоторые населённые пункты на территории современной Словакии. Как пишет по этому поводу один историк:

«Национальный триумф в Польше по случаю захвата Тешинской области напоминал древнеримский! Юзеф Бек был награждён орденом «Белого орла», кроме того, «благодарная» польская интеллигенция присвоила ему звания почётного доктора Варшавского и Львовского университетов. Польская пропаганда захлёбывалась от восторга. 9-го октября 1938 года «Газета Польска» писала: «…открытая перед нами дорога к державной, руководящей роли в нашей части Европы требует в ближайшее время огромных усилий и разрешения неимоверно трудных задач»…

Да, не зря позднее известный британский политик Уинстон Черчилль с возмущением назвал Польшу государством, которое с жадностью гиены бросилось доедать в Чехословакии то, что «не доели» нацисты.

Очевидно, что следующим «державным шагом» должно было стать совместное нападение с немцами на СССР. Вот какую запись сделал министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп после встречи в январе 1939 года со своим польским коллегой Юзефом Беком: «Господин Бек не скрывает, что Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Чёрному морю»…

Однако совместного похода на Восток не получилось. И вот почему.

С одной стороны, Гитлеру в его людоедских планах не нужны были никакие славяне — ни поляки, ни русские.А все заигрывания с Польшей являлись лишь отвлекающим манёвром, призванным усыпить бдительность поляков, обречённых на принесение в жертву идеям германского нацизма. А с другой стороны, в игру вступили Соединённые Штаты Америки, которые и раскололи польско-немецкий союз…

Разногласия с Германией начались в самом начале 1939 года. Немцы тогда предложили полякам урегулировать давний спор по поводу города Данцига, крупного порта на Балтийском море, находившегося в совместном польско-германском управлении. Поскольку абсолютное большинство граждан Данцига были немцами, то Германия хотела взять город под свой полный контроль. Взамен полякам, проживавшим в Данциге, были предложены особые привилегированные права, фактически уравнивающие их с правами граждан рейха. Кроме того, Германия обязалась помочь Польше в строительстве военно-морской базы в соседней Гдыне.

Поначалу Польша согласилась на эти условия. На весну 1939 года назначили совместную дипломатическую конференцию, итогом которой должен был стать окончательный мирный договор, регулирующий все территориальные проблемы между двумя странами. Но в апреле поляки неожиданно оборвали все контакты с немцами…

Уже после Второй мировой войны станет известно, что поляков на это подтолкнули англичане и французы, которые пообещали Польше военную поддержку в случае вооружённого конфликта с Германией. А Париж и Лондон к таким обещаниям, в свою очередь, подталкивали Соединённые Штаты Америки, которым явно не терпелось развязать новую мировую войну ради установления своего мирового господства.

На деле никакой помощи полякам западные союзники оказывать не собирались. Им было нужно, чтобы Гитлер непосредственно вышел к границам Советского Союза и подготовил себе удобный плацдарм для дальнейшего продвижения на Восток. Но поляки этого не знали. Обещания союзников они приняли за чистую монету. В Польше, где у многих уже буквально голова закружилась от прежней безнаказанности, началась теперь уже антигерманская рекламная кампания. По стране прокатилась волна погромов немецкого населения. Поляки распевали на улицах песенки о том, как они скоро двинутся маршем на Берлин.

Этим и воспользовался Гитлер, чтобы нанести свой смертельный удар по Польше, который начался утром 1-го сентября 1939 года…

Надо сказать, что и сегодня в Польше есть деятели, горько сожалеющие о том, что польско-нацистский альянс так и не удался. Один из них, некий профессор Вечоркевич, в 2005 году на страницах известной польской газеты «Жечьпосполита» мечтательно рассуждал о том, каким полезным был бы тандем нацистской Германии и Польши:

«Мы бы могли найти своё место на стороне рейха, почти такое же, как Италия, и наверняка лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с нашим маршалом Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск».

И это ещё одно лишне свидетельство того, что секретный пакт Гитлера-Пилсудского существовал на самом деле…

Олег Валентинов, специально для «Посольского приказа»

Источник: nstarikov.ru