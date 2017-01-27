Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2017

ВСУ более трех часов ведут обстрел села Саханка на юге ДНР

«С семи часов ведется обстрел села со стороны украинских силовиков. Огонь не прекращается и сейчас. Пока данных о раненных и повреждениях нет»

Украинские силовики более трех часов ведут обстрел села Саханка Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сегодня сообщил глава сельской администрации Игорь Подгорный.— сказал он.Подгорный добавил, что как только позволит обстановка местные власти планируют посетить село для инспекции и фиксации повреждений.

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Последствия обстрела Брянки в ЛНР украинскими боевиками

Киевские силовики сегодня ночью обстреляли из артиллерийских орудий Брянку, ранены два человека. Об этом ЛИЦ сообщили в Народной милиции ЛНР.

«В результате обстрела получили ранения средней тяжести мужчина 1959 года рождения и женщина 1970 года рождения», — уточнили в оборонном ведомстве Республики.

В ходе обстрела был разрушен жилой дом и летняя кухня на улице Саксаганской, повреждены остекление и кровля в домах на улицах Литовская, Богдана Хмельницкого и в микрорайоне Молодёжный.

В детском саду «Золотой улей» выбиты стекла.

В городе отмечены несколько случаев повреждения газопроводов.

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Подразделения ВСУ ночью выпустили по территории ДНР свыше 170 снарядов и мин

«С 18:00 до 02:30 украинская сторона обстреливала окрестности «Вольво-Центра» на севере Донецка, поселок Верхнеторецкое под Горловкой, южные села Саханка, Коминтерново, Ленинское и Новая Таврия. По этим районам было выпущено 173 артснаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм»

Украинские силовики с вечера выпустили по окраинам Донецка, Горловки и югу ДНР 173 мины и артиллерийских снарядов. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.— сказано в сообщении.Кроме того, согласно информации источника, украинскими подразделениями по территории Республики были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ВСУ обстреляли север Донецка из РСЗО “Град”

«Накануне, около 23:15, украинская сторона открыла огонь по району «Вольво-центра» из РСЗО «Град»»

Украинские силовики ночью обстреляли из реактивных систем «Град» окрестности «Вольво-центра» на северной окраине Донецка. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.— сказано в сообщении.Представитель командования добавил, что потери и разрушения в результате обстрелов со стороны ВСУ на данный момент выясняются.

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Последствия массированного артобстрела Брянки: серьезные разрушения (+ФОТО)

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В ЛНР власти оценивают масштаб разрушения после массированных артиллерийских и минометных обстрелов населенных пунктов Республики карателями ВСУ. Пресс-служба Минкомсвязи ЛНР поделилась с «Русской Весной» фотографиями поврежденных домов и сообщила свежие данные о пострадавших. Наибольший удар в ночь на 27 января принял на себя город Брянка, оказавшийся под массированным артогнем. Читайте также: ВСУ открыли огонь по территории ЛНР, перебит газопровод, повреждены дома Повреждения: — ул. Саксаганского (частный дом). В результате попадания во двор жилого дома уничтожена летняя кухня и поврежден жилой дом. При обстреле пострадали два человека. Мужчина 59 лет получил осколочное ранение правой ноги. Женщина 46 лет — гематома в области спины. — микрорайон Молодежный, дом № 8 — прямое попадание в крышу пятиэтажного жилого дома. Повреждена крыша и остекление дома. Снаряд разорвался в квартире. По счастливой случайности в момент обстрела в квартире никого не находилось. — микрорайон Молодежный, дом № 7 — повреждено остекление 9-этажного дома. — микрорайон Молодежный, дом № 17 — повреждено остекление 9-этажного дома. — поврежден газопровод низкого давления на улицах Литовская, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, микрорайонов Молодежный (дома № 7 и № 16) и Четвёртый, д № 42. Остался без газоснабжения детский сад «Золотой улей» в микрорайоне Четвёртый. Кроме того, в 21:05 26 января с направления села Причепиловка по направлению села Желобок Славяносербского района украинскими карателями был произведен обстрел из минометов калибра 120 мм (20 выстрелов). В 21:10 с направления села Орехово по направлению поселка Голубовское произведен обстрел из минометов калибра 82 мм (30 выстрелов). Информации по пострадавшим и разрушениям нет. В 22:10 ВСУ произвели обстрел посёлка Калиново из минометов калибра 120 мм (12 мин). В 22:45 село Желобок подверглось минометному обстрелу (82 мм) — 10 мин, со стороны села Причепиловка. В 23.05 населённый пункт Калиново с направления с. Новозвановка подверглось артобстрелу (122 мм). Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

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Украинские силовики обстреляли Брянку в ЛНР, два человека ранены

“В результате обстрела получили ранения средней тяжести мужчина 1959 года рождения и женщина 1970 года рождения”

Киевские силовики сегодня ночью обстреляли из артиллерийских орудий Брянку, ранены два человека. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.– уточнили в оборонном ведомстве Республики.В ходе обстрела был разрушен жилой дом и летняя кухня на улице Саксаганской, повреждены остекление и кровля в домах на улицах Литовская, Богдана Хмельницкого и в микрорайоне Молодёжный.В детском саду “Золотой улей” выбиты стекла.В городе отмечены несколько случаев повреждения газопроводов.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Наблюдатели обнаружили вооружение ВСУ в Донбассе за пределами мест хранения

фото: РИА Новости

Миссионеры ОБСЕ в Донбассе обнаружили зенитные комплексы и бронетехнику ВСУ за пределами мест хранения отведенного от разделительной линии оружия, сообщает РИА Новости.

«За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения миссия видела один зенитный ракетный комплекс (ЗРК, 9К33 “Оса”, 210 мм) севернее подконтрольного правительству пгт Цукурино (38 км к западу от Донецка) и еще один ЗРК (9K33) к югу от подконтрольного правительству города Новогродовка (50 км к северо-западу от Донецка)», – говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Кроме того, обнаружены боевые бронированные машины и зенитная установка на территории зоны безопасности, откуда оружие, согласно минским соглашениям, должно быть отведено.



«В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронетранспортер (БТР 4) с установленным на нем 76-мм орудием возле города Горское (63 км к западу от Луганска) и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм) в селе Трёхизбенка (33 км к северо-западу от Луганска)», – добавили в пресс-службе.



Сообщается также, что 20-22 января были выявлены «три бронированные машины, новые траншеи и оборудованные позиции возле села Викторовка, три бронированные машины вблизи подконтрольного правительству Украины села Черненко (в 23 км к северо-востоку от Донецка)».

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ВСУ сильно обстреляли несколько населенных пунктов ЛНР

Украинские боевики вчера поздно вечером обстреляли из минометов район села Желобок и Брянка.

«В 21.05 с направления села Причепиловка по направлению села Желобок Славяносербского района киевские силовики произвели обстрел из минометов калибра 82 мм», — сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Комментарии местных жителей Брянки:

«Сигнализации у машин у подъезда аж заработали. Брянка». «Окна вылетели в доме». «Несколько домов без стёкол». «Брянка, прям ко мне во двор прилетело. Газ перебили».

Повреждения в Бренке:

Ул. Саксоганского, (частный дом). В результате попадания во двор жилого дома уничтожена летняя кухня и поврежден жилой дом. При обстреле пострадали два человека. Мужчина 59 лет получил осколочное ранение правой ноги. Женщина 46 лет -гематома в области спины. Мкр-н Молодежный, д.8. прямое попадание в крышу пятиэтажного жилого дома. Повреждена крыша и остекление дома. Снаряд разорвался в квартире. По счастливой случайности в момент обстрела в квартире никого не находилось. Мкр-н Молодежный, д.7. Повреждено остекление 9-этажного дома. Мкр-н Молодежный, д.17 . Повреждено остекление 9-этажного дома. Поврежден газопровод низкого давления: ул. Литовская, ул. Б.Хмельницкого, ул.Саксоганского, мкр.Молодежный, д.7 и д.16, мкр. Четвертый, д.42.

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Военнослужащие с передовой ответили на фронтовые письма от школьников

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Юные школьники Донбасса в конце декабря отослали письма с поздравлениями военнослужащим Донецкой Народной Республики, которые находились на передовой и защищали рубеж от украинских боевиков.

Бойцы ДНР поблагодарили деток за поддержку, а также ответили на их письма.

«Мы от лица всех бойцов армии ДНР, которые находятся на передовой, хотим сказать спасибо за то, что вы нас поддержали. Нам было очень приятно. Когда мы получили эти письма, на душе стало намного теплее», — поблагодарил военнослужащий.

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«Хоть бы одного п…ра поймать» — жители Донецка об украинских артиллеристах

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

В ночь с 25 на 26 января украинские боевики обстреляли микрорайон «Трудовские» в Петровском районе Донецка. В результате обстрела более 20 домов получили значительные повреждения.

Послушайте, что говорят жители Донецка об украинских артиллеристах. И да — наблюдатели от ОБСЕ на место событий так и не приехали.

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