Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 января 2017

Курды привезли Лаврову свой проект сирийской Конституции

Сирийская курдская партия «Демократический союз» намерена представить министру иностранных дел России Сергею Лаврову собственный проект Конституции Сирии.

Об этом заявил представитель партии Халед Исса.

«Мы подготовили свой проект конституции», — приводит его слова RT.

На вопрос, собирается ли оппозиционер передать свои предложения Лаврову, Исса ответил утвердительно.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Над Сирией нависла «зона безопасности»

В Москве приветствовали инициативу Вашингтона по сирийскому урегулированию, но призвали учитывать мнение всех сторон

Предложение президента США Дональда Трампа о создании «зон безопасности» в Сирии может улучшить ситуацию в стране. Но для этого нужно учитывать опыт России, которая уже давно работает на этом направлении, а также обсуждать данный вопрос с сирийскими властями. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: важно, чтобы это не усугубляло ситуацию с беженцами в регионе.

— Можно только приветствовать инициативы, связанные с обеспечением безопасности гражданского населения в Сирии. Но возникают сомнения, если любые инициативы на этот счет принимаются в одностороннем режиме и не согласуются с другими странами, вовлеченными в урегулирование ситуации. Если у господина Трампа будет готовность прорабатывать эту идею с теми, кто сейчас реально работает в Сирии, — это Россия, Турция, Иран, а не только в кругу прежних союзников США по так называемой антитеррористической коалиции, которую в свое время поспешно сколотил Барак Обама, но которая себя ничем там не зарекомендовала, то не исключаю появление каких-то жизнеспособных договоренностей. Это отвечает общей логике ситуации. Мы должны концентрироваться на подавлении терроризма и на безопасности простых граждан. Инициатива Трампа заслуживает внимания, но не в том виде, в котором она изложена, как исключительно американская инициатива и стремление сделать что-то силами только американских военных, — поделился мнением с «Известиями» председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» также отметил, что Дональд Трамп затронул «правильную тему», однако для реализации инициативы необходимо вести диалог с Дамаском и учитывать опыт Москвы.

— То, что новый президент США Дональд Трамп начал говорить о необходимости создания «зон безопасности» в Сирии, вызывает положительные эмоции. Хотелось бы, чтобы все вопросы, касающиеся Сирии, обсуждались с законной властью этой страны и при этом учитывались интересы всех сторон. Сейчас нужно говорить о сотрудничестве в деле урегулирования ситуации в Сирии. Тема, поднятая Дональдом Трампом, правильная, но нужно ее правильно претворить в жизнь с учетом мнений сирийского народа и не в одностороннем порядке. Россия уже давно работает в этом направлении, нужно учитывать ее опыт в данном вопросе. Тогда можно получить положительный результат, — сказал Франц Клинцевич.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не советовался с Москвой по поводу создания «зон безопасности» в Сирии.

— Нет, с российской стороной наши американские партнеры не советовались. Это суверенное решение (США). Важно, чтобы это не усугубляло ситуацию с беженцами. По всей видимости, стоило просчитать все возможные последствия, — подчеркнул Дмитрий Песков.

В свою очередь, в российском МИДе ожидают того момента, когда внешнеполитическое «крыло» администрации Дональда Трампа будет окончательно определено. Отвечая на вопрос, есть ли сигналы со стороны Вашингтона по вопросу сирийского урегулирования, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: «Пока мы ждем только формирования их команды».

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что собирается установить в Сирии «зоны безопасности».

— Я точно создам «зоны безопасности» для сирийского народа, — заявил Дональд Трамп.

Накануне агентство Reuters сообщило, что уже подготовлен проект президентского указа, который регламентирует их создание.

Государственный департамент и Пентагон должны в течение 90 дней подготовить план создания «зон безопасности» в Сирии для того, чтобы сирийские граждане, бежавшие из мест постоянного проживания, могли ожидать возвращения домой или переселения в третьи страны, ссылается Reuters на проект документа.

Не все детали проекта пока ясны. По данным американских СМИ, Дональд Трамп в скором времени выступит с уточняющим заявлением по этому вопросу.

Турецкий МИД также отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь МИД Турции Хусейн Мюфтюоглу заявил, что Анкара с самого начала призывала создать в Сирии «зоны безопасности».

— Мы видели призыв президента США о создании «зон безопасности». Турция изначально выступала за это. Важны результаты такого призыва президента, — заявил турецкий дипломат.

По мнению британского политолога, долгое время работавшего в странах Ближнего Востока, аналитика кувейтского агентства Al Rai Элии Магниера, Вашингтон может таким образом посылать сигналы Москве к тому, чтобы наметить контуры взаимодействия.

— Этим заявлением Дональд Трамп призывает Россию к диалогу по Сирии. Он неоднократно говорил, что готов к сотрудничеству с Москвой по Сирии. Американский президент как бы говорит: «у меня есть потенциальный план действий, давайте обсудим сирийское урегулирование». В принципе сотрудничество между США и Россией по Сирии возможно, в особенности по вопросу борьбы с террористами. Однако представляется, что Дональд Трамп не собирается полностью уступать России влияние в сирийском урегулировании, — сказал «Известиям» Элия Магниер.

Юрий Богданов, Алексей Забродин, газета «Известия»

К оглавлению | Источник: news-front.info

Россия предложила Сирии проект новой Конституции

Территория Сирии едина, неприкосновенна и неделима. Об этом говорится в тексте проекта новой Конституции Сирии, который был представлен Россией на переговорах в Астане.

Об этом пишет RT со ссылкой на проект.

«Территория Сирии неотчуждаема. Государственные границы могут изменяться только путём референдума, проводимого среди всех граждан Сирии, на основе волеизъявления сирийского народа», — говорится в документе.

Согласно тексту документа, Сирия создаёт вооружённые силы и другие вооружённые формирования с целью обеспечения своей безопасности, организация военной или военизированной деятельности вне государственной власти запрещается.

«Вооружённые силы и другие вооружённые формирования находятся под контролем общества, защищают Сирию и её территориальную целостность, не используются в качестве инструмента угнетения сирийского населения, не вторгаются в сферу политических интересов и не играют роли в процессе передачи власти», — отмечается в проекте.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Трамп рассказал, как вместе с Россией будет бороться с ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на сотрудничество с Россией в борьбе с террористической организацией «Исламское государство»*.

«Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГ. Потому что ИГ — это настоящая болезнь», — заявил Трамп, пишет RT.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Новости мира: жителям Сирии доставлено около 4 тонн гуманитарки

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон мирным жителям в населённые пункты Сирии доставлено более 4,7 тонны гуманитарных грузов.

Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передает RT.

«Жителям районов Аль-Шарки, Салах-Эд-Дин, Аль-Хамадания-4, Халидия, Касиля и Шейх-Максуд города Алеппо произведена раздача более 3,8 тонны хлеба и 1,5 тыс. порций горячего питания. Также более 150 продовольственных наборов с продуктами питания получили жители населённого пункта Ктайльбия в провинции Латакия», — говорится в сообщении.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Ханассер. 26.01.2017

Коротко на тему вопросов в комментариям, "чего там у Ханассера".Ситуация там развивается довольно стандартно.С 20-х чисел января части САА, "Хэзбаллы" и "Лива-Фатимиюн" пытались развить наступление к востоку от трассы Ханассер-Алеппо, с целью расширить зону безопасности вокруг ключевой трассы снабжения алеппской группировки САА и выйти к административной границе провинции Ракка. Недавний эпизод с горящий Т-90 http://colonelcassad.livejournal.com/320 1519.html , как раз оттуда. Темпы продвижения там были весьма скромными, "черные" достаточно грамотно ведут мобильную оборону, сковывая продвижение сирийских войск и их союзников. Попутно, командование "черных" решило вернуться к старой стратегии, которую боевики уже неоднократно использовали для купирования активности САА в районе Дейр-Хафира и Итрии.26 января подведя к фронту со стороны Табки подкрепления, "черные" нанесли контрудар в направлении трассы Ханассер-Алеппо и на ряде участков смогли к ней приблизится. При этом отряды "Лива-Фатимиюн" (афганские шииты) понесли достаточно существенные потери. Эта ситуация далеко не нова. Аналогичные набеги на эту дорогу предпринимались неоднократно. Наиболее громкие набеги произошли осенью 2015 и в феврале 2016 года, когда трасса даже на несколько дней была перерезана, что давало повод особо впечатлительным барышням заявлять, что "скоро войска Асада в Алеппо будут окружены" и "военная катастрофа режима неизбежна".Максимальное продвижение боевиков по их версии 26.01.2017 Одно из фото ниже, показывает, что боевики приукрашивают действительность.Прорыв Халифата к Ханассеру. 24 февраля 2016 года.На деле, тут все гораздо проще – у сирийцев тут недостаточно войск, чтобы гарантировано защитить дорогу на всей ее протяженности, поэтому боевики всегда могут использовать пространство, для организации удара с целью выхода к трассе, что как правило приводит к уничтожению нескольких опорников и блок-постов. После чего происходит выдвижение "пожарной команды" из Ханассера или Алеппо, которая выезжает на участок прорыва, зачищает там боевиков, восстанавливает опорники и блок-посты и все возвращается к уже привычному статус-кво. Халифат может выйти к дороге, но не может ее удержать, так как по сути у него здесь только легкая пехота на тачанках, которая в пустынной местности без тяжелого вооружения и естественных укреплений, не может долго удерживать позиции у дороги. Банально, но к этой дороге проще прорваться, нежели удержаться на ней. Сегодня произошло ровно тоже самое – как только противник начал выходить к дороге, к участку наступления боевиков выдвинулись подкрепления, противник был отброшен, что дало повод сирийцам отчитаться о полном контроле над дорогой (на видео показано движение транспорта по дороге https://twitter.com/AbdulinSayan/status/8 24700359868354560 ). В целом, это очередной локальный кризис по уже знакомому сценарию. На данный момент из района боев поступают достаточно противоречивые сведения, хотя вряд ли здесь Халифат сможет добиться существенного прогресса, который изменит оперативную ситуацию к западу от провинции Ракка. Как максимум, смогут на некоторое время создать локальный кризис со стандартной угрозой снабжению по стратегической дороге.Можно отметить Халифат не собирается отсиживаться в пассивной обороне, при первой возможности боевики стремятся наносить контрудары, пытаясь изыскивать шансы в нащупывании слабины у сирийцев. То, что у них получилось с Пальмирой, конечно играет важную роль в том, что они продолжают придерживаться этой стратегии, поэтому важную роль в предстоящих операциях САА и ее союзников, будет играть разведка, которая должна вскрывать намерения противника, районы сосредоточения войск и потенциальные направления подобных контрударов, чтобы своевременно их купировать.Побережье озера Джабул. Фото сделано сирийскими военными. На картах боевиков его рисуют как занятое Халифатом.Движение по трассе Ханассер-Алеппо. Первая половина дня 26 января.Ниже, видео боев в районе Ханассера 24-26 января.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Асад не должен уйти

«В течение долгого времени мы придерживались мантры о том, что Асад должен уйти, но мы ни на каком этапе не смогли этого добиться, что создало трудности, с которыми мы сейчас столкнулись»

Нельзя не отметить серьезный разворот официальной политики Великобритании применительно к сирийской войне и России. После 5 лет заклинаний "Асад должен уйти!", официиальный Лондон в лице нового министра иностранных дел заявил, что согласен, что Асад должен принять участие в президентских выборах после начала процесса политического урегулирования.Согласно заявлению британского министра иностранных дел, на нынешнем этапе необходимо найти какое-то демократическое решение, а Великобритания верит в демократию и поддерживает её, «и если существует политическое решение, то не думаю, что мы можем избегать такое демократическое событие». По мнению британского дипломата, это позволило бы сделать в Сирии шаг вперёд, пишет The Guardian. Кроме того, Борис Джонсон упомянул о перспективе сотрудничества Великобритании и России, направленного на борьбу с ИГ*, что ещё несколько недель назад казалось немыслимым, пишет издание. «Если есть возможность заключить с Россией соглашение, которое одновременно позволит сместить Асада, ослабит влияние Ирана в регионе за счёт избавления от Асада и позволит нам присоединиться к России в борьбе с ИГ и стереть их с лица земли, это может быть путём для развития», — отметил глава МИД Великобритании.До сих пор Лондон активно критиковал Москву, однако сейчас общий тон высказываний — а, возможно, и сам политический курс — изменился, и это отражает новые настроения в Белом доме. В частности, Борис Джонсон признал, что Россия должна участвовать в урегулировании ситуации: «Мы не можем бесконечно отталкивать и демонизировать их». https://russian.rt.com/inotv/2017-01-26/G uardian-Velikobritaniya-soglasilas-dat-A sadu – цинкPS. Собственно, что мы здесь видим?В первую очередь, мы наблюдаем отложенные внешнеполитические последствия победы российской коалиции в битве за Алеппо. Изнуряющие зачистки жилых кварталов Алеппо, эхом отразились в дипломатических кабинетах по всему миру. То, что не понимают люди всерьез заявляющие "Кому оно интересно, это Алеппо", прекрасно понимают те, кто 5 лет формировал внешнюю политику своих стран, чтобы помешать Асаду освободить Алеппо.Главная битва войны была выиграна Асадом с помощью России и Ирана, что повлекло за собой тектонические изменения как в самой сирийской войне, так и в ее внешнеполитическом бэкграунде. Если раньше, Запад стремился к внешнеполитической изоляции РФ, то после кампании 2016-го года, вполне очевидно, что эта стратегия потерпела полное фиаско – РФ нашла себе союзников и попутчиков, которые позволили ей обойтись без США, Британии и ЕС. Это конечно стало сюрпризом как для Вашингтона, так и для Лондона, которые видимо полагали, что РФ банально увязнет с "новом Афганистане" и не сможет добиться существенного прогресса. Битва за Алеппо и последовательная капитуляция анклавов в центральной Сирии, рассеяли эти иллюзии. Поэтому теперь вместо мантр про изоляцию и уход Асада, мы уже наблюдаем официальное согласие принять часть тезисов России по сирийскому урегулированию, которые Москва выдвигала с осени 2015 года.Боевики нынче куда как более разобщены, деморализованы и податливы для переговоров, при этом, перебежавший из лагеря врагов Асада Эрдоган, фактически помогает России и Ирану ломать планы США и Саудовской Аравии. Великобритания, которая так же активно помогала боевикам в Сирии (в основном с территории Иордании), в этих раскладах оказалась среди руин внешней политики Обамы, без ясных целей, которых она могла бы достичь. Если бы победила Клинтон, возможно, Лондон продолжил бы инерционную политику Кэмерона, но мир меняется столь стремительно, что Британия решила смириться с новой нормальностью сирийской войны, где нынче уже не США, а Россия с Ираном являются главными арбитрами.Разумеется, это не означает, что Лондон всерьез намерен изменить враждебное отношение к РФ. Тут скорее мы наблюдаем переход к более реалистичной политике, где Лондон вынужден признать изменившееся соотношение сил в сирийской войне.Ну и конечно после ухода большинства тех, кто требовал ухода Асада, продолжать настаивать на тезисе "Асад должен уйти" было бы совершеннейшим анекдотом. Вопрос о том, уходить или нет, решит сам Асад, что он не раз давал понять и России и Ирану, с чем в Москве и Тегеране согласились.Прошедшие переговоры в Астане продемонстрировали, что мирное урегулирование в Сирии может обсуждаться не по американскому сценарию, а последовавшее за ними кровавое размежевание в Идлибе показало, что "невозможность размежевания боевиков," о чем не раз заявляли США, опять же может решаться без США, путем ситуативных сделок с Турцией, которая проводя свою сепаратную политику, фактически торпедирует политику США по созданию сплоченного фронта боевиков против Асада и планы связанные с созданием сирийского Курдистана. Предложения РФ по новой конституции Сирии и включения курдов в переговорный процесс с правом на получение автономии, так же являются активной контригрой против американских планов, которые пыталась реализовать уходящая администрация. Перед Трампом и Ко, сейчас стоит непростая задача – продолжать проводить уже дискредитированную политику в Сирии или же произвести резкий поворот, сделав не Асада, а Халифат главной целью американской политики в регионе. Пока что этот пересмотр приоритетов произошел только на словах. Но откровения Джонсона достаточно наглядно показывают, в какую сторону ветер дует. Запад постепенно отказывается от нереалистичной цели по немедленному свержению Асада и постепенно переходит к стадии торга о будущем Сирии, где смягчение переговорной позиции является способом вскочить на подножку уходящего поезда "новой нормальности", где Асад уже не должен уйти так, как того хотел Запад.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Российский проект Конституции Сирии предполагает идеологическое многообразие в САР

Предложенный российской стороной проект Конституции Сирии предполагает идеологическое многообразие и уважение в САР всех религий и религиозных организаций.

«В Сирии уважаются все религии и религиозные организации, обеспечивается свобода выполнения всех религиозных ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Религиозные организации равны перед законом», — говорится в тексте проекта, полученном RT от источника в сирийской оппозиции.

Согласно проекту, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, государство обязуется обеспечивать безопасность, а также соблюдение прав и свобод национальных и религиозных меньшинств.

Официальным языком САР является арабский, государственные органы и организации Курдской культурной автономии пользуются арабским и курдским языками как равнозначными.

Кроме того, каждый регион оставляет за собой право использования в качестве дополнения к официальному языку язык большинства населения, если это будет одобрено местным референдумом.

К оглавлению | Источник: news-front.info