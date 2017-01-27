К ним ведут сложные запутанные тропы, крутые лестницы из сотен каменных ступеней и опасные подвесные мосты, проложенные над бездонными пропастями. Некоторые выдающиеся исторические сооружения надежно изолированы от мира, с древних времен они служили единственной цели – защитить хозяев от незваных гостей. Прекрасные замки и монастыри располагаются на отвесных скалах, вершинах неприступных утесов и в сложной горной местности, в которой можно легко заблудиться без проводника. Тем интереснее искушенным путешественникам посещать эти труднодоступные достопримечательности, каждая из которых хранит массу тайн.

Замок Блед, Словения

Одно из самых неприступных сооружений в мире следует искать в Словении, здесь на вершине 130-метровой скалы разместился старинный замок Блед. Он является одним из самых старых в стране, Бледский замок расположен в невероятно красивой местности, рядом с одноименным озером. Скалистый утес, на вершине которого он расположен, в буквальном смысле нависает над берегом озера и со всех сторон окружен густым лесом. Удивительно, но построить замок в этой труднодоступной местности людям удалось более тысячи лет назад, первые официальные упоминания о замке датируются 1004 годом.

За сотни лет замку удалось сохранить немало старинных архитектурных элементов, самой старой считается башня в романском стиле, именно она много лет назад использовалась для наблюдения за окрестностями. Внешний облик старинного замка сильно изменился в период средневековья, он был дополнен новыми постройками, в том числе каменными вышками и укрепительными стенами. Вход в замок скрыт в гуще леса, к нему ведет узкая каменная лестница, отыскать которую среди вековых деревьев без проводника тоже будет непросто.

По территории замка проводят организованные экскурсии, в ходе которых можно узнать массу интересного об истории его появления и даже оценить внутреннюю обстановку некоторых построек. Значительную часть замка занимает исторический музей, в котором представлена богатая коллекция предметов быта, старинной одежды и оружия. Многие туристы стремятся посетить эти удивительные места на закате, с наступлением темноты высокий утес и расположенный на нем старинный замок украшает эффектная подсветка.

Крепость Троски, Чехия

Год появления: 14 век. В окрестностях Праги расположена удивительная и полная тайн крепость Троски, которая на протяжении сотен лет считалась самой неприступной в Чехии. Замок был построен в скалах, а точнее, между двух кратеров древнего потухшего вулкана. Сами кратеры строители тоже не оставили без внимания, в них разместились башни крепости. В совокупности с мрачными неприступными скалами крепость выглядит просто неподражаемо, контраст мрачным оттенкам составляет окружающий скалы лес.

Несмотря на то, что первые официальные упоминания о крепости относятся к концу 14 века, историки полагают, что она была построена намного раньше. На протяжении сотен лет крепости удавалось удачно отражать осады шведских завоевателей, несколько веков она пребывала в полном запустении. Самая романтичная эпоха для замка началась в 19 веке, когда его владельцем был Алоис. В этот период крепость посещали в поисках вдохновения художники и поэты со всего мира, с ее Девичьей башни открывался роскошный вид на окрестности.

Примечательно, что эта башня является самым старым элементом постройки, во время сильного пожара в 1428 году она была единственным уцелевшим зданием. Несмотря на свою уникальность и привлекательность, крепость Троски является одной из самых загадочных и неисследованных. Все документы, которые могли бы пролить свет на историю ее создания, сгорели в многочисленных пожарах. В настоящее время историческая достопримечательность находится в ведении Института наследия, несмотря на свой внушительный возраст, она неплохо сохранилась и открыта для посещения.

Город Питильяно, Италия

Высота: от 300 до 663 метров над уровнем моря. Самым неприступным городом в мире смело может быть назван старинный Питильяно, расположенный в живописной Тоскане. Этот древний город был в буквальном смысле построен на скалах, каменные сооружения и укрепительные стены составляют единое целое с отвесными утесами. По историческим данным, сотни лет назад основанием поселения занимались этруски. Они специально выбрали местом строительства высокий холм, который с трех сторон окружают неприступные скалы, чтобы максимально обезопасить себя от захватчиков.

Древние сооружения, которые можно увидеть сегодня, располагаются на высоте от 300 до 663 метров над уровнем моря, многим постройкам и укрепительным стенам удалось прекрасно сохраниться до наших дней. Удивительный город Питильяно уже много сотен лет живет своей жизнью и считается одним из самых живописных мест Тосканы. Путешественникам, которые не побоятся проделать долгий путь и подняться на высокий холм, представиться возможность прогуляться по сказочно красивым средневековым улочкам и увидеть массу уникальных достопримечательностей.

Питильяно часто называют «маленьким Иерусалимом», значительную часть его современного населения составляют евреи. Одним из главных исторических символов города является дворец Орсини, который был построен в 16 столетии и в настоящее время является местом расположения археологического музея. Во многом именно благодаря уникальному расположению городу удалось сохранить свой неповторимый средневековый облик, на территории Питильяно полностью отсутствуют современные постройки. Прогулка по старинному городу станет настоящим путешествием в прошлое.

Замок Лихтенштейн, Германия

Год появления: 13 век. Высота: 817 метров. В Германии среди неприступных и завораживающих Баварских Альп можно отыскать удивительный замок Лихтенштейн. Разместился он на вершине одного из скалистых обрывистых утесов, высота которого составляет порядка 817 метров. Горный район Хонау, на территории которого располагается замок, считается одним из самых живописных в стране, здесь неприступные скалы чередуются с невероятно красивыми лесами. С первого взгляда сложно и предположить, каким образом можно взобраться на вершину скалы и попасть на территорию старинного замка.

Гостям этой уникальной достопримечательности сначала нужно подняться в горы по крутой каменной лестнице, а затем пройти по подвесному мосту, который был проложен над ущельем. Первое укрепительное сооружение на месте замка было построено еще в начале 13 столетия, за сотни лет существования замок дважды полностью разрушался и отстраивался заново. В начале 19 века после очередного восстановления замок некоторое время принадлежал королю Фредерику I, который использовал его в качестве своего охотничьего домика.

Последним владельцем замка был герцог Вильгельм Урах, именно ему Лихтенштейн обязан своим нынешним внушительным видом. Под руководством герцога была проведена последняя масштабная перестройка замка, сегодня он считается идеальным примером архитектурного памятника в романском стиле. У старинного замка множество интересных секретов, так, комнаты его нижнего уровня были вырезаны прямо в скале, посетить их будет интересно всем любителям необычных экскурсий. С территории замка открывается шикарный вид на горы, многие опытные путешественники предпочитают посещать эти места осенью или весной.

Дворец Пена, Португалия

Год появления: 1840. В Португалии дворец Пена считается достопримечательностью государственного значения. Расположен он в ближайших окрестностях города Синтра, дворец был построен на вершине скалистого утеса в 1840 году. Внешне дворец напоминает классический средневековый замок, тогда как его реальный возраст едва превышает 150 лет. Инициатором строительства крепости был король Фернанду II, который использовал величественное здание в качестве летней резиденции.

Первоначально в скалах, где решено было строить замок, располагался небольшой старинный монастырь. На момент начала строительства он уже много лет пребывал в запустении, поэтому ничего не помешало начать строить среди скал величественное сооружение внушительных масштабов. Последней владелицей замка была королева Амелия, в 1910 году она была вынуждена покинуть свою резиденцию и бежать из Португалии. Во многих комнатах и залах дворца удалось сохранить обстановку, которая имела место при последней владелице.

После революции дворец был переоборудован в музей, в нем хранится интереснейшая коллекция произведений искусства, антикварной мебели и драгоценных украшений. Прогулка по обширной территории дворца тоже подарит массу впечатлений, здесь можно бесконечно любоваться резными арками в мавританском стиле, старинными скульптурами и ландшафтными украшениями. Окружает дворец масштабный лес, площадь которого составляет более 200 гектаров. В разные времена владельцы замка высаживали на его прилегающей территории массу экзотических растений, поэтому экскурсия обязательно понравится любителям природы.

Монастырь Пхуктал, Индия

Год появления: 12 век. В Индии одним из самых труднодоступных и изолированных сооружений является монастырь Пхуктал. Этот изолированный буддийский монастырь был основан еще в 12 столетии, он был построен на склоне высокого каменного утеса. На первый взгляд может показаться, что постройки могут сорваться вниз в любой момент, на самом деле, монастырь существует уже более 800 лет, в нем и сейчас проживает около 70 монахов. Добраться до монастыря можно исключительно пешком по секретной горной тропе, отыскать которую человеку неподготовленному будет практически невозможно.

Одной из главных особенностей архитектурного комплекса является расположенная над ним естественная пещера, которая тоже интересна для посещения и скрывает немало тайн. Вплоть до середины 19 столетия монастырь оставался тайным, в 1826 году его посетил известный востоковед из Венгрии Шандор Чома де Корос. Исследователь провел в монастыре более года, изучая язык и нравы монахов, именно его можно считать «первооткрывателем» удивительной достопримечательности.

Несмотря на то, что сейчас монастырь открыт для туристов, он не утратил своей самобытности. У путешественников будет возможность прогуляться по каменным коридорам старинного монастыря, полюбоваться украшающими стены фресками, а также посетить расположенные в стенах монастыря старинные библиотеки. Важно учесть, что путь к монастырю непрост и начинается за много километров от утеса. Обычно чтобы преодолеть продолжительный путь туристам требуется около двух дней, во время похода у них будет возможность посетить несколько колоритных индийских деревень.

Предъямский замок, Словения

Год появления: 1202. Высота: 123 метра. В Словении расположен еще один удивительный замок из числа самых неприступных на планете – Предъямский. Он был построен на скалистой стене, на высоте 123 метра, возраст замка составляет более 700 лет. Первое официальное упоминание о замке датируется 1202 годом, за сотни лет замок принадлежал различным рыцарским орденам, в нем проводили рыцарские турниры и средневековые банкеты.

Несмотря на сложное расположение, в 17 веке ловким грабителям удалось проникнуть в замок и вынести из него немало ценных вещей. После этого владелец замка решил построить секретный Випавский ход, много лет способ проникнуть в замок был известен лишь избранным. К сожалению, секретному ходу не удалось сохраниться до наших дней. У современных посетителей есть только один способ попасть на территорию замка – пройти через Верхний ход, который начинается высоко в горах и проходит через лесной массив.

Уже много лет замок является постоянным местом проведения интересных исторических праздников, здесь проводят рыцарские турниры и банкеты. Один из главных праздников посвящен Эразиму Ямскому – одному из самых именитых владельцев замка. Посетить замок можно исключительно в период с мая по сентябрь, все экскурсии проводят в сопровождении спелеологов. Верхний ход представляет собой череду труднопроходимых лесных массивов и горных пещер, которые избрали местом обитания колонии летучих мышей. Именно из-за этих маленьких обитателей замок закрыт для посещения значительную часть времени, когда летучие мыши впадают в спячку с приходом холодов, прогуливаться по пещерам и тревожить их нельзя.

Монастырь св. Георгия Хозевита, Израиль

Год появления: 6 век. В Израиле тоже есть сооружение, подступиться к которому в прямом смысле слова будет нелегко – монастырь св. Георгия Хозевита. Этот православный монастырь считается одним из самых старых в мире, он находится на территории долины Кельт, среди просторов Иудейской пустыни. Здание монастыря было построено на склоне отвесной скалы, ближайшим к монастырю населенным пунктом является древний город Иерихон, их разделяет около 5 километров пути.

Удивительный монастырь св. Георгия Хозевита был построен еще в 6 веке, издалека его скромные здания напоминают ласточкины гнезда, нависшие над высоким обрывом. Монастырь полностью выстроен из камня и невероятно красив, в нем сохранилась старинная часовня и множество религиозных артефактов. История строительства монастыря очень интересна, по одной из легенд, он был построен рядом с уединенной пещерой, в которой на протяжении трех лет и шести месяцев скрывался пророк Илия. Строили монастырь пять сирийских монахов, которым удалось отыскать легендарную пещеру.

Позднее в 480 году из Египта в монастырь прибыл Св. Иоанн Хозевит, который существенно расширил постройку и дополнил ее новыми сооружениями. Среди бесценных религиозных реликвий, которые сегодня могут увидеть посетители монастыря, мощи святого Иоанна Хозевита, а также мощи Иоанна Румынского. Важной реликвией считаются черепа монахов-мучеников, которые жили в монастыре в начале 17 столетия и пали от рук персидских завоевателей. В стенах монастыря хранится немало интересных исторических артефактов, поэтому его будет интересно посетить абсолютно всем.

Часовня Сен-Мишель д’Эгиль, Франция

Год появления: 962. Высота: 100 метров. В миниатюрном французском городке Ле-Пюи-ан-Веле находится знаменитая часовня Сен-Мишель д’Эгиль. Всемирно известной достопримечательностью эту часовню сделало необычное расположение, она была построена на вершине холма, высота которого составляет 100 метров. Чтобы подняться на вершину утеса и рассмотреть старинную часовню в непосредственной близости, следует преодолеть длинную лестницу, которая насчитывает 268 ступеней. Отважные путешественники, которые не побоятся подниматься по крутой лестнице, будут щедро вознаграждены – с вершины утеса им откроется незабываемый вид на миниатюрный городок и его окрестности.

Строительство часовни началось в 962 году под руководством епископа Пюи, таким образом он решил отметить важное событие – возвращение из паломничества Святого Михаила. Самая первая часовня представляла собой небольшую капеллу с тремя апсидами, а в 12 столетии масштабы религиозной постройки были существенно расширены. Помимо двух часовен и колокольни здесь была построена и амбулатория.

Холм, на вершине которого располагается старинная часовня, является важным археологическим объектом. Как удалось выяснить во время раскопок, еще в доисторическую эпоху на вершине холма располагалось римское святилище, здесь жители Древнего Рима приносили жертвы богу Меркурию. Часовня таит массу секретов, которые не перестают удивлять даже опытных исследователей. В середине 20 столетия в ходе очередных исследовательских работ ученым удалось обнаружить тайник со священными христианскими реликвиями. Сегодня увидеть их могут все желающие, находки были представлены в главной часовне.

Дворец Потала, Тибет

од появления: 1645. Высота: 170 метров. Площадь: 360 тысяч кв. метров. В Лхасе среди живописных тибетских гор находится знаменитый дворец Потала – самое высокое из старинных сооружений на планете. Находится дворец на высоте 3 767 метров над уровнем моря, местом расположения дворца была выбрана вершина холма Марпо Ри. Дворец Потала является самой крупной монументальной структурой на территории Тибета, он полностью занимает вершину холма и его склон. Высота многоуровневой постройки тоже является довольно внушительной и составляет 170 метров.

Потала – сложный дворцовый комплекс, который помимо непосредственно царского дворца включает масштабный храмовый комплекс. Общая площадь постройки составляет 360 тысяч кв. метров, долгие годы дворец оставался главной резиденцией Далай-ламы. Для буддистов дворец Потала и сегодня имеет огромное религиозное значение, а широкому кругу туристов он известен как интереснейший музей.

По историческим данным, строительство дворцового комплекса было начато в 1645 году под руководством Далай-ламы V, уже три года спустя было завершено строительство Белого дворца. До настоящего времени архитектура дворцового комплекса считается уникальной, она представляет собой невероятное сочетание многочисленных построек, крутых лестниц и террас. Не удивительно, ведь для строительства дворца в 17 веке были приглашены лучшие мастера из Тибета, Китая и Непала. У посетителей дворца будет возможность прогуляться по просторным павильонам, заглянуть в жилые покои, которые некогда принадлежали наставнику и регенту далай-ламы. На территории дворцового комплекса находится и знаменитая пещера Фа-Вана – важная буддийская достопримечательность.

Источник:http://www.fresher.ru