«Ростех» спасает «Буран»: новая жизнь российских космических челноков

Госкорпорация «Ростех» приняла решение вывести из процедуры банкротства НПО «Молния».

Под аббревиатурой научно-производственного объединения скрывается разработчик знаменитых «Буранов» – отечественных космических челноков многоразового использования.

Доля самого «Ростеха» в уставном капитале «Молнии» составляет 60%.

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение с кредиторами и прекратил производство по данному делу о банкротстве.

Сообщается также, что разработан специальный экономический план для разработчика «Буранов». По нему НПО в ближайшее годы сможет разобраться со своими финансовыми проблемами и выйти на нужный уровень развития космических технологий.

Решение о спасении можно без преувеличения назвать новой жизнью для проектов, подобным космическим челнокам.

В условиях новых задач по освоению космоса, поставленных государством, такие проекты как советский «Буран», но уже на более современном уровне, жизненно необходимы стране.

Напомним, что ракетоплан «Буран» был создан как ответ американским «Шаттлам». 15 ноября 1988 года он вышел на околоземную орбиту. Проведя в космосе более трёх часов, «Буран» успешно приземлился на одной из площадок космодрома «Байконур».

Источник: nnm.me