Размышления
Видео-музыкальная зарисовка о взаимоотношениях человека с окружающим миром
Проходят века и тысячелетия, а человечество по-прежнему раздираемо страстями. Войны, экологические катастрофы, нищета одних и богатство других – всё это только усугубляется с развитием цивилизации. Природа своим величием и божественной гармонией пытается подать нам пример, как жить по-другому, но мы не видим и не слышим. И к чему нас это приведёт, остаётся только гадать. Прекрасная видеозарисовка на музыку Сергея Козловского призывает нас поразмышлять о вещах, которые касаются каждого, но до которых большинству жителей планеты Земля обычно нет дела.
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Познакомиться с другими трудами автора можно на сайте сергейкозловский.рф или sergeykozlovskiy.ru
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai