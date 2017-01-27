Раскачать ситуацию в стране пытались, пытаются и будут пытаться

Предлагаю вашему внимание блиц-интервью ресурсу РИМ (Россия и мир).

Источник: Россия и мир

Как изменятся отношения России и США с приходом нового президента? Стоит ли радоваться России смене американского руководства? Изменится ли ситуация на Украине? На эти и другие вопросы РИМ’у ответил российский общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков.

— В Америке к власти пришел Трамп. Чем это обернется для России, и как будут развиваться русско-американские отношения?

— Сам приход Трампа к власти является окном возможностей. Но то, что мы сможем получить в итоге и что нам лучше не терять, выяснится в результате сложной дипломатической игры, которая продолжится и которая идёт сегодня.

— В Америке разворачиваются протесты. Может ли это вылиться в один крупный американский Майдан?

— Нет, не может. На этот счет можно привести один анекдот: «Почему в США не может быть «Цветной» революции? Потому что в США нет американского посольства».

— Кто вообще за этим стоит?

— За этим стоят определенные структуры, условно говоря, некий «Сорос», которые путем финансирования этих протестов пытаются ослабить возможность Трампа и стоящих за ним сил проводить определенную политику. То есть, это американский междусобойчик, чтобы загнать Трампа в определенные рамки.

— А почему у нас в России так радуются приходу Трампа?

— Давайте спросим: «Кто радуется?» Я думаю, рядовому человеку было абсолютно все равно, пока эта радость не выплеснулась на страницы газет и экраны телевизоров. А вот то, почему некоторые политологи и политические деятели радуются приходу Трампа, для меня, честно говоря, — большая загадка. Обратите внимание, наше высокое политическое руководство, президент и его окружение, радости никакой публично не демонстрирует.

— А как относитесь к этому Вы? У Вас какие-то эмоции вызвала его победа?

— Никаких эмоций не вызвало. Это не мой президент, не моя страна. И я вообще бы хотел, чтобы такие события, как американские выборы, американские праймериз, рождение наследника престола Великобритании, свадьба королевской семьи, на нашем телевидении вообще практически не освещались.

— Как вы думаете, с приходом Трампа изменится ли ситуация в Сирии? Получится ли наконец вместе ударить по боевикам?

— Ситуация в Сирии, на мой взгляд, радикально не изменится. Нужно понимать, что боевики получают финансирование и поддержку от США. Поэтому, для того, чтобы ликвидировать проблему, нужно перестать выделять им средства. США не борются с ИГИЛ*, а имитируют эту борьбу. Я думаю, что сейчас они просто будут имитировать её более тщательно.

* террористическая организация, запрещена в РФ.

— Изменится ли ситуация на Украине? Уйдет ли оттуда Америка, и перестанет ли оказывать давление?

— Украина – это как раз та территория, где возможны договоренности на более выгодных для нас условиях. Это действительно то, за что мы должны бороться изо всех сил.

— То есть, Порошенко и его команде может угрожать и смена, или новый переворот? Или вы говорите о борьбе на Донбассе?

— Украиной управляет американское посольство. Порошенко просто некий символ, практически не имеющий власти, и обращать на него внимание совершенно не стоит. А что касается внутриэлитных разборок на Украине – нам же с вами неинтересно мнение каких-то офицеров в дивизии СС «Галичина»? Она для нас неприемлема. Я имею в виду дивизию СС «Галичина» и нынешнюю украинскую элиту, которая довела страну до гражданской войны.

— И переходя от внешней политики к внутренней. В этом году столетие революции. Как вы думаете, будут ли как-то пытаться раскачать ситуацию в стране?

-Нужно сказать, что «раскачать» ситуацию в стране пытались, пытаются и будут пытаться. Это постоянный процесс. Для этого всегда находится какой-то повод: выборы, ухудшение социально-экономической ситуации, либо столетие революции. Я думаю, что ничего выдающегося в 2017 году не произойдет и единственное, что мы должны вынести из столетия революции, что она не должна повториться.

— Сейчас опять возобновились разговоры о том, что Ленина нужно захоронить. Как вы к этому относитесь?

— Я к таким разговорам отношусь резко отрицательно. Я считаю, что Мавзолей, Ленин, статус-кво должны быть сохранены для наших потомков, которые лет через 100-200 примут какое-то решение. Раз подобные разговоры приводят к распаду нашего общества, значит, такую дискуссию нужно исключить.

— Немало исторических скандалов возникает. «Ельцин-центр», Софья Космодемьянская, которую выставляют сумасшедшей, мифы о Блокадном Ленинграде, списки НКВД. Кто пытается расколоть наше общество?

— Наше общество разделено условно на две части, очень неравнозначные по размеру. Примерно 95% — нормальные, обычные граждане, любящие свою страну, и примерно 5% — либералы, зараженные западничеством, которое в итоге приводит к тому, что они ненавидят все русское: историю, героев, Советский Союз, даже Царскую Россию. И эта либеральная прослойка хорошо организована, в ней достаточно много так называемой интеллигенции. Поэтому она сильно не пропорциональна своему размеру в обществе, и представлена в СМИ. А через нее уже действуют зарубежные государства, которые заинтересованы в десакрализации наших героев, разрушении нашей истории, в том, чтобы уничтожить ту почву под ногами, на которой стоит любой народ.

Источник: nstarikov.ru