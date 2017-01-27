Поджигатели Беларуси. Как разрушают белорусско-российские отношения. Арина Цуканова

Пришло время разобраться, как устроен механизм, сконструированный на Западе с единственной целью – оторвать Беларусь от России и при первой же возможности сменить в республике власть на более русофобскую и более управляемую извне.

Не пресса и не НКО играют здесь первую скрипку, хотя именно они взаимодействуют непосредственно с населением, раздувая огонь костра. Главной шестернёй, приводящей в действие десятки крупных и сотни мелких шестерёнок, является сеть аналитических центров, работающая в интересах доноров по трём каналам: а) сбор и передача заказчику – западным «друзьям Беларуси» – информации под видом разного рода исследований; это необходимо для осуществления планирования и оперативной корректировки далеко идущих планов; б) формирование общественного мнения Беларуси, в том числе с помощью социологии; в) внедрение образовательных программ, рассчитанных на физическое увеличение ячеек оппозиционной сети.

Аналитические центры бесперебойно поставляют средствам массовой информации экспертов, которые точно знают, в какой упаковке нужно преподнести белорусам информационный продукт. Кто как не эксперт должен поведать населению что, например, постановка вопроса о едином визовом пространстве Союзного государства – не что иное, как попытка Москвы отобрать у Минска часть суверенитета? Кто как не аналитики призваны мягко, но настойчиво убеждать белорусов в том, что их отношение к России становится год от года прохладнее? При этом, разумеется, присутствуют графики, таблицы и диаграммы, в докладах и отчётах полно цифр, а авторы исследований – народ грамотный, стажировались где-нибудь в Европе или США. Как им не верить?

В октябре прошедшего года Belarusian Research Council (сеть аналитических центров и исследовательских организаций) представила рейтинг входящих в эту сеть структур. В нём фигурируют 14 исследовательских организаций (приглашения были отправлены тридцати трем). Методика оценки — американская.

Первым номером по итогам рейтинга стал Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр BEROC. Вторую и третью позиции заняли Белорусский институт стратегических исследований BISS и экспертное сообщество «Наше мнение».

BEROC проводит исследования в области экономики. Заявленная миссия центра – «содействие развитию рыночной экономики в Республике Беларусь путем создания общественного диалога на основе экономического анализа и экспертизы высокого качества» (за этой витиеватой формулировкой скрывается формирование среды, надежды которой связаны с «невидимой рукой» рынка) и «трансляция международных академических ценностей посредством проведения исследований в области экономики и образовательных программ международного уровня» (то есть создание нужных Западу смыслов и подготовка людей, которые эти смыслы понесут дальше). При BEROC существует ежегодная студенческая школа, аспирантская школа, ряд образовательных программ и открытые лекции. Проект для аспирантов и преподавателей существует на базе Белорусского государственного университета, лекторы – из Европы и США, язык обучения – английский. Поддерживают образование по программам BEROC шведы (SIDA), посольство Великобритании в Беларуси и посольство Нидерландов в Польше.

Интересно взглянуть, что предлагает BEROC из свежего материала. В конце декабря 2016 года в гостинице «Пекин» (Минск) прошла презентация книги «Белорусская экономика: вызовы застопорившихся реформ». «В настоящий момент белорусская экономическая модель близка к тому, чтобы исчерпать себя, и изменения в экономической политике видятся неизбежными», – написано в обзоре издания. Среди проблем указывается, к примеру, «совместное членство в ЕАЭС и в ВТО» – дескать, Беларусь, не являясь членом ВТО, вынуждена придерживаться правил Всемирной торговой организации в ущерб себе и в угоду партнёрам по ЕАЭС. Говорится и о том, что РБ «нуждается в обновлении своих отношений с международными финансовыми учреждениями» (имеется в виду, прежде всего МВФ), иначе «устойчивость государственного долга может оказаться под вопросом». По мнению авторов книги (это эксперты того же BEROC и Венского института международных экономических исследований), «в нынешнем виде белорусская экономика существовать больше не сможет».

Рецепт спасения Беларуси у BEROC не отличается оригинальностью: государству предлагается пройти до боли знакомый путь поиска «эффективного собственника» для государственных предприятий, начать программу масштабной приватизации. «Беларусь фактически «застыла» в состоянии застопорившихся, незавершённых рыночных реформ в точке, которую большинство других посткоммунистических стран прошло ещё в середине 1990-х годов», – сетуют аналитики. По сути, белорусскому государству советуют ступить на этот путь теперь, дабы не отставать от той же Украины, где в итоге часть «неэффективной» промышленности оказалась в руках у нескольких людей, а другая часть просто была уничтожена и продолжает уничтожаться по сей день. Никакого экономического чуда на Украине не случилось. Интересно, что эксперты BEROC не имеют рекомендаций по укреплению экономики Беларуси в рамках Союзного государства и ЕАЭС, они осторожно, но последовательно ориентируют республику на Запад.

Среди партнёров BEROC – не только шведы, голландцы и англичане. Не обошлось здесь без Агентства США по международному развитию (USAID) и соросовского «Фонда Евразия».

Второй номер в рейтинге BRC – Белорусский институт стратегических исследований BISS. Штаб-квартира – в Литве. В состав совета интегрирован директор BEROC. Одно из основных направлений деятельности BISS – оценка так называемого внешнеполитического индекса Беларуси, которая обновляется каждые два месяца в течение шести лет. По своеобразной балльной системе оцениваются отношения Беларуси с Россией, ЕС, Китаем, «развивающимися странами» и отдельно – с Украиной.

Если верить выкладкам аналитиков BISS, то в течение всего 2016 года партнёрство белорусского государства и Евросоюза было прочнее и успешнее, чем с Россией. Занимательный вывод, особенно, если учесть цифирь центра BEROC, cогласно которой около 60% прямых иностранных инвестиций в Беларусь приходят из России и оттуда же – инвестиции некоторых западных компаний. Однако, по данным BISS, это совершенно не мешает белорусско-российским отношениям ухудшаться, в то время как симпатии к ЕС и «развивающимся странам» растут как на дрожжах, да и украинские соседи всё больше радуют. Вот-вот и кривая графика Беларусь – ЕС взмоет в небеса, а кривая графика Беларусь – Россия свалится в ледяную глубину отрицательных значений. Исследование BISS обозначает пропасть в отношениях РБ и РФ, имеющую перспективу к углублению и расширению. «Символическая поддержка российских паралимпийцев белорусскими в Рио не принесла потепления, как и саммиты ЕАЭС, СНГ и Союзного государства, состоявшиеся в Минске 27-28 октября» – таков вердикт BISS по итогам сентября-октября 2016 года. Страшно даже представить графики следующих двух месяцев.

Отношения с РФ у Беларуси ухудшились на фоне таких экономических показателей: за 8 месяцев (январь-август) товарооборот с РФ составил $16,6 млрд США (90,8% к уровню 2015 года), экспорт – $6,7 млрд (97,8%), импорт –$9,8 млрд (86,5%). А отношения с ЕС потеплели при таких показателях: товарооборот между Беларусью и странами ЕС в январе — сентябре 2016 г. составил $8,4 млрд (76,5% от показателя за аналогичный период 2015 года), экспорт равнялся $4,5 млрд. (минус 32,9% к показателю 2015 года), импорт –$3,9 млрд (минус 8,9%). Наверное, даже специалистам центра BEROC в логике коллег из BISS не разобраться: выходит, Беларусь торговала с Европой много хуже, чем с Россией, но потеря 2,3% экспорта белорусских товаров в РФ заставила график отношений сползти вниз, а потеря 32,9% экспорта в страны ЕС, напротив, подвигла белорусское руководство воспылать лучшими чувствами к европейцам. Зато МИД был как никогда активен и представил позицию Минска по дальнейшему развитию «Восточного партнёрства» (проект, который довёл Украину до государственного переворота). Зато, отмечает BISS, начат новый диалог по вопросам торговли между Минском и Брюсселем.

Не пытайтесь это понять. Изобретение BISS – «внешнеполитический индекс» – необходимо не для того, чтобы корректно оценивать отношения Беларуси с внешним миром. Оценка эта призвана разворачивать белорусское государство в сторону Запада, отворачивая его от России. Поэтому саммит ЕАЭС по версии BISS всегда будет проигрывать визиту главы белорусского МИД в Польшу, а экономика двухсторонних отношении РБ и РФ всегда будет принесена в жертву политике.

На третьей ступеньке рейтингового пьедестала BRC – экспертное сообщество «Наше мнение», связанное и с BEROC, и с BISS. Главный труд сообщества – выпуск «Белорусского ежегодника», представляющего собой сборник аналитических статей по проблемам государства и общества и прогнозы на год грядущий. До 2014 года он выходил в свет под крышей BISS, хотя можно уверенно говорить, что у всех лидеров рейтинга Belarusian Research Council – одна крыша.

По итогам 2015 года эксперты «Нашего мнения» писали: «В целом, несмотря на мелкие локальные успехи, интеграция с Россией остаётся невыгодной для Беларуси». А в качестве фактора, нормализующего связи РБ с Европой, называли военно-политическую обстановку на Украине (то есть войну, развязанную Киевом с Донбассом). «Проукраинская позиция руководства Беларуси способствовала разрядке в отношениях с Западом», – считает один из авторов «Белорусского ежегодника», политолог и историк из РБ, работающий в Киеве и одновременно в BISS (над пресловутым «внешнеполитическим индексом»). По его данным, в феврале 2015 года после появления украинской инициативы о вооружённой миротворческой миссии в Донбассе, руководство Генштаба Вооружённых сил Беларуси якобы даже приступило к формированию четырёх батальонов численностью 1500 человек для участия в такой миссии.

В ежедневном режиме «Наше мнение» публикует аналитические статьи. Из свежего – бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сокрушается по поводу «имперского инстинкта России». «Для истории России характерна непрерывная экспансия на евразийском континенте», – рассказывает Карл Бильдт. Как тут не вспомнить, что шведы финансируют белорусских экспертов, организации которых сплетены в один клубок. Соответственно, белорусские эксперты транслируют мнение шведов об «имперской России» в Беларуси.

Даже беглый анализ деятельности аналитических центров и экспертных групп сети Belarusian Research Council обнаруживает, что направление работы этой сети — «от России к Западу». А дальше можно поднимать пласт за пластом и видеть, как в эту деятельность включены СМИ, НКО, социальные сети, высшие учебные заведения на уровне преподавателей и студентов, вовлекаемых в образовательные программы, лектории, мастерские и тренинги. Всё это спонсируют «друзья демократии», которые специализируются на подрывных операциях.

Арина Цуканова, ФСК

Источник: news-front.info