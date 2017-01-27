Главная » Мировоззрение, Творчество

Ну, погоди! или Волк-007!

23:45. 27 января 2017 Просмотров - 242 Нет комментариев Опубликовал:

Мужики на работе сегодня обсуждали… А что, есть здравый смысл…

Ну, погоди!

«Сегодня с утра показывали «Ну погоди». И вот прикинул я, чем занимался Волк до всей этой карусели с Зайцем…

Чисто наблюдая, как он себя ведет.

По моим прикидкам, в первой серии лет ему 20-25.

Наверняка отслужил в армии. Причем служил отнюдь не в стройбате, а как минимум в ВДВ. Откуда? А давай посмотрим.

Прекрасная техника владения оружием. Причем нестандартным. С гарпуна по движущийся мишени перебить веревку. Использование лассо. Прекрасная физическая подготовка. Смог кочергой обезоружить противника вооруженного холодным оружием.

Разбирается в оружие прошлого (катапульта)

Спокоен под обстрелом (сцена в музее). И это только начало…

Водит практически все, что ездит и плавает/летает. Мотоцикл, гоночный автомобиль, каток, экскаватор, тележку из аэропорта, катер…

Ну просто наш ответ Джеймсу Бонду! Волк-007.

Ну, погоди!

Вот ДБ прыгал без парашюта? А Волк — легко. Ни капли не сомневаясь. И, заметь, какая техника планирования! Это же каким глазомером и чутьем воздушного потока нужно обладать, чтобы расчитать траекторию движения по трём куполам!

Опять же… Это отношение к ментам. Этакое снисходительно-издевательское… У нас такое только десантники 2-го августа себе позволяют. И развязное поведение…

Так что ставлю на капитана ГРУ, уволенного, скорее всего, за склочный характер.

А вот Заяц — типичный мажор.

Итак. Вроде пацан еще, но своя квартира.

Постоянно на ведущих ролях. Шо на концерте, шо на телевидение. Нигде не работает, но везде его встречают, пропускают.

Даже участвовал на встрече иностранцев на Олимпиаде-80. А это уже ого-го…

Но вернёмся к волку. Прекрасное поведение в толпе. Обучен слежке и распознаванию противника. Вспомни, как быстро отыскал Зайца в многолюдном парке с колеса обозрения. Весьма вероятна снайперская подготовка. Как видите, набор качеств и умений неординарный. Вероятно, в прошлом работа за кордоном под прикрытием…

Впрочем, есть версия, что уволили его из спецслужб не за хулиганку или склочность характера, а за феноменальную неудачливость. Где-то читал, что в британском флоте в личном деле морских офицеров присутствует графа, удачлив ли данный индивидуум или нет. Так вот наш Волк в этом плане просто ходячий магнит для неприятностей. За это и со службы поперли, очевидно.

А ещё Волк может подниматься по бельевой верёвке, пользуясь только руками. Волк прекрасно танцует. Волк поднимает тяжеленную штангу — ха, свою медаль он, скорее всего, честно заслужил! — да и бегает очень даже знатно. Вот в самбо и боксе Волк не силён — либо противники попадались классом выше, либо полагается на стрельбу. Слежка и распознавание — о, да! Маскировка под скворечник была чудесной, а поимка катящегося по перилам Зайца — безукоризненной.

Волк незнаком с Московским метрополитеном.

Странно? Нет.

Я думаю, Волк и впрямь работал на ГРУ. Очень похоже, что он долго жил за границей, выполняя щекотливые задания — похищения, ликвидации, диверсии и т.п. Вряд ли он провалился — скорее, очередной перебежчик сдал агентурную сеть, и Волка попросту отозвали, чтобы избежать его ареста. А дальше засвеченный агент (награждённый и зачисленный в штат) работает кем-то вроде инструктора, обучая будущих диверсов и разведчиков, а попутно подпрессовывает и щемит гниловатого мажорчика. Разумеется, по заданию. Может, мажорчик в разработке из-за контактов с иностранцами, а может из-за работы на оборонку. (На оборонку? Ну да. Где ещё в СССР делали роботов-убийц?)»

ВЕТЕРАН, fishki.net

Источник: news-front.info

Метки: "пропаганда ссср", актуальные новости, Россия, спецназ России, ссср, статьи
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Волки спасают лагерь …
... случае их встречала или автоматная очередь, или они становились добычей волков. Если человек... лагерь, пока нам благоприятствовала сухая погода, в быстром темпе начали создавать... автокатастрофе. Каждый день, в любую погоду она приходила на место гибели...
Волк
..., как они обучают волчат охоте… Погодите. Как вы с ними познакомились... или стекло. Теорема Гёделя запрещает. «С волками жить, по-волчьи выть». «Сколько волка... власти. Никакому царю или президенту не нужен народ волков, овцами рулить проще...
ОРЖЕНЦОВ ИГОРЬ: АЗЪ БОГИ или ИГО ОБОЗА, решать тебе…
...в тяжести воздуха, предвещающими перемену погоды; буревестник… БАРОН БАР ОН...он берет сайгу и даже волка. БЕРЛИН БЕР ЛИН обережная... Ю КИ от БЕРЮКИ, волки. Оберегающие твои КО КИ ... погоде, становиться бурным, разыгрываться буре. БУС как БУСинка. БУС или бусенец...
Волхв и миллиардер. Былина (или руководство к действию)
... лица разных национальностей, хоть волком вой. В разные проекты... Г.4.2. Тоs). —Погоди, отец, что же получается, еврей... человечества. «Ма11еи5 Ма1ейсагшп» или в переводе с латинского «...мир изменить, избежать катастроф. Или хотя бы уменьшить отрицательные ...
Волхв и миллиардер. Былина (или руководство к действию)
... лица разных национальностей, хоть волком вой. В разные проекты... Г.4.2. Тоs). —Погоди, отец, что же получается, еврей... человечества. «Ма11еи5 Ма1ейсагшп» или в переводе с латинского «...мир изменить, избежать катастроф. Или хотя бы уменьшить отрицательные ...
Закон джунглей: Маковые поля
...Ну Погодиили “Том и Джери” всегда болел за Волка (...выискивать не соответствия деталей, или отсутствие первоисточников. Создается ... прочие биороботы, Свободные волки это мы здравомыслящие русы...охоту? Белым волком Акеллой, шакалом Табаки, или рыжим псом?...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>