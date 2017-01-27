Ну, погоди! или Волк-007!

Мужики на работе сегодня обсуждали… А что, есть здравый смысл…

«Сегодня с утра показывали «Ну погоди». И вот прикинул я, чем занимался Волк до всей этой карусели с Зайцем…

Чисто наблюдая, как он себя ведет.

По моим прикидкам, в первой серии лет ему 20-25.

Наверняка отслужил в армии. Причем служил отнюдь не в стройбате, а как минимум в ВДВ. Откуда? А давай посмотрим.

Прекрасная техника владения оружием. Причем нестандартным. С гарпуна по движущийся мишени перебить веревку. Использование лассо. Прекрасная физическая подготовка. Смог кочергой обезоружить противника вооруженного холодным оружием.

Разбирается в оружие прошлого (катапульта)

Спокоен под обстрелом (сцена в музее). И это только начало…

Водит практически все, что ездит и плавает/летает. Мотоцикл, гоночный автомобиль, каток, экскаватор, тележку из аэропорта, катер…

Ну просто наш ответ Джеймсу Бонду! Волк-007.

Вот ДБ прыгал без парашюта? А Волк — легко. Ни капли не сомневаясь. И, заметь, какая техника планирования! Это же каким глазомером и чутьем воздушного потока нужно обладать, чтобы расчитать траекторию движения по трём куполам!

Опять же… Это отношение к ментам. Этакое снисходительно-издевательское… У нас такое только десантники 2-го августа себе позволяют. И развязное поведение…

Так что ставлю на капитана ГРУ, уволенного, скорее всего, за склочный характер.

А вот Заяц — типичный мажор.

Итак. Вроде пацан еще, но своя квартира.

Постоянно на ведущих ролях. Шо на концерте, шо на телевидение. Нигде не работает, но везде его встречают, пропускают.

Даже участвовал на встрече иностранцев на Олимпиаде-80. А это уже ого-го…

Но вернёмся к волку. Прекрасное поведение в толпе. Обучен слежке и распознаванию противника. Вспомни, как быстро отыскал Зайца в многолюдном парке с колеса обозрения. Весьма вероятна снайперская подготовка. Как видите, набор качеств и умений неординарный. Вероятно, в прошлом работа за кордоном под прикрытием…

Впрочем, есть версия, что уволили его из спецслужб не за хулиганку или склочность характера, а за феноменальную неудачливость. Где-то читал, что в британском флоте в личном деле морских офицеров присутствует графа, удачлив ли данный индивидуум или нет. Так вот наш Волк в этом плане просто ходячий магнит для неприятностей. За это и со службы поперли, очевидно.

А ещё Волк может подниматься по бельевой верёвке, пользуясь только руками. Волк прекрасно танцует. Волк поднимает тяжеленную штангу — ха, свою медаль он, скорее всего, честно заслужил! — да и бегает очень даже знатно. Вот в самбо и боксе Волк не силён — либо противники попадались классом выше, либо полагается на стрельбу. Слежка и распознавание — о, да! Маскировка под скворечник была чудесной, а поимка катящегося по перилам Зайца — безукоризненной.

Волк незнаком с Московским метрополитеном.

Странно? Нет.

Я думаю, Волк и впрямь работал на ГРУ. Очень похоже, что он долго жил за границей, выполняя щекотливые задания — похищения, ликвидации, диверсии и т.п. Вряд ли он провалился — скорее, очередной перебежчик сдал агентурную сеть, и Волка попросту отозвали, чтобы избежать его ареста. А дальше засвеченный агент (награждённый и зачисленный в штат) работает кем-то вроде инструктора, обучая будущих диверсов и разведчиков, а попутно подпрессовывает и щемит гниловатого мажорчика. Разумеется, по заданию. Может, мажорчик в разработке из-за контактов с иностранцами, а может из-за работы на оборонку. (На оборонку? Ну да. Где ещё в СССР делали роботов-убийц?)»

ВЕТЕРАН, fishki.net

Источник: news-front.info