Месторождения золота и космические рудники
20:04. 27 января 2017 Просмотров - 207 2 коммент. Опубликовал: brahman
Читатели неоднократно задавали вопросы в комментариях в прошлых статьях: если древние карьеры дело рук неземного разума, то зачем нужно было космическим вахтерам добывать ресурсы, металлы именно на Земле? Если они такие высокоразвитые, могут перемещаться в космосе (в том числе и дальнем) – могли бы разрабатывать астероиды, мертвые планеты и др.
Один из ответов на этот вопрос: только живые планеты типа Земли могут рождать редкоземельные металлы. Из этого появляется две мысли:
- синтез идет в ядре и глубинными процессами выносит элементы на поверхность (вулканическая деятельность, выходы воды)
- синтез редкоземельных и драг.металлов идет путем трансмутаций химических элементов (холодный ядерный синтез) биологическими колониями определенных бактерий.
Информация о том, как российские ученые смогли использовать этот процесс в лабораторных экспериментах: СОВРЕМЕННАЯ АЛХИМИЯ: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Остановимся по-подробнее на втором пункте этой версии. Что, если и в самом деле существуют такие бактерии, трансмутирующие элементы и находятся они в свободном виде в природе, в земной коре? Ученые пока это не подтвреждают, но есть выводы, что месторождения золота могли осаждать бактерии в глубом геологическом прошлом планеты:
Несомненно, что на поверхность Земли металл попал в результате эрозии золотоносных жил в гранитных и кварцевых породах. Но есть месторождения, в которых тонны золота очутились на несколько сот километров в стороне. К такому случаю относится месторождение Витватесранд (ЮАР).
По мнению Кристофа Хайнриха (Christoph Heinrich) из Швейцарского федерального технологического института, тут сыграли роль не просто механические процессы вымывания кусочков металла реками из горных пород. Золото «выбрали» из речной воды микробиальные маты из неглубоких водоемов Витватерсранда, считает ученый.
Три миллиарда лет назад в атмосфере планеты почти не было кислорода (этот газ спустя 500 миллионов лет начали вырабатывать водоросли и цианобактерии). Воздух был насыщен серными газами (вроде сероводорода), которые выбрасывали в атмосферу вулканы. Эти газы возвращались на поверхность земли в виде кислотных дождей. Золото же образовывало с серой растворимые соединения, которые растворялись в воде: оттуда же металл выбирали микробы.
Если бы в атмосфере содержалось больше кислорода, то он бы вступил в реакцию с соединениями серы и золота и уничтожил бы их еще до того, как те добрались до мелководных водоемов с микробиальными матами.
«А теперь — вопрос на миллиард долларов: образовались ли остальные залежи в итоге того же процесса?», — говорит Хайнрих. Если ответ окажется утвердительным (то есть, золото перемещается не в россыпях золотоносного песка), геологоразведчикам можно будет посоветовать искать не богатый металлом песок, а следы докембрийской жизни, прежде всего насыщенные углеродом сланцы.
Источник
Золото очень часто встречается в кварцевых жилах:
Может быть, и кварц – это продукт жизнедеятельности бактерий?
Вот срез интересный. Если такая порода рассыпется, то получится галька и самородные кусочки золота
Если не знать, что это золото и не обращать на его цвет, то очень похоже на некую колонию бактерий, обосновавшаяся на кварце.
Колония бактерий в ультрафиолетовом свете. Чем не золотая жила в кварце?
Золотые вкрапления в породе. По аналогии очень похоже на колонии бактерий
Современные технологии уже давно используют тионовые и железобактерии для осаждения золота из россыпей с низким его содержанием. Но технология сложная и малорентабельная.
Бактериальное выщелачивание в Австралии, 2003
Установка кучного бактериального выщелачивания на предприятии «Радио Хилл», Австралия.
Источник
Если сделать запрос в поиске в интернете «бактерии для получения золота», то появится множество ссылок на поверхностные новости на эту тему, что по всему миру ученые группы нашли способ извлекать золото из морской воды, отходов, сточных вод и, конечно, же из руд с малым содержанием этого драг.металла. Многие страны это делают. Вот упоминание про извлечение золота из воды:
В воде Чёрного моря содержится серебро и золото. Если извлечь всё серебро, находящееся в воде Чёрного моря, то это составило бы примерно 540 тысяч тонн. Если извлечь всё золото, то это составило бы примерно 270 тысяч тонн. Уже давно разработаны способы извлечения золота и серебра из воды Чёрного моря. Самые первые примитивные установки были основаны на ионитах, особых ионнообменных смолах которые способны присоединять к себе ионы растворённых в воде веществ. Но промышленным способом, по своим особым технологиям, серебро и золото добывают из воды Чёрного моря только Турция, Болгария и Румыния.
Источник
Я не единственный в этой мысли появления металлов от жизнедеятельности бактерий. Статья: Гипотеза: биологическая трансмутация элементов как фактор геологической эволюции планеты
В общем, не исключено, что в природе продолжают накапливаться объемы золота, либо осаждаться из россыпей в гигантских колониях бактерий глубоко в Земле, где нет кислорода. И этот факт объясняет возможную разработку месторождений космическими вахтерами и не исключено, что периодически.
***
А сейчас перейдем ко второй части этой статьи. Имеются ли рудники, карьеры, терриконы на других планетах Солнечной системы, на астероидах, планетоидах? Если принять, что достоверность фотографий NASA и других космических агентств являются на 100% достоверными (ретуширование не будем принимать во внимание), то отталкиваясь от этого, посмотрим, что имеется на известных астрономии объектах.
Рудник на Церере
Снимок Цереры с расстояния 915 миль (1470 км). Гора, расположенная в южном полушарии – 4 мили (6 км) в высоту. По периметру нет накопленного мусора у основания ярко выделяется граница склона.
Рассмотрите внимательнее холм и рядом примерно такого же объема кратер с ровными стенками и чуть в стороне – еще один! Выглядят они как фотошоп. Это, скорее всего, говорит о их недавнем появлении. Метеориты не подверглись эрозии, их поверхность молода. Или в NASA опять что-то заретушировали?
Источник
Церера – наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов.
Церера была открыта 1 января 1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пиацци. При диаметре около 950 км Церера является крупнейшим и наиболее массивным телом в поясе астероидов, по размерам превосходит многие крупные спутники планет-гигантов и содержит почти треть (32 %) общей массы пояса. Орбита Цереры лежит между орбитами Марса и Юпитера в поясе астероидов и весьма «планетообразна»: слабоэллиптична (эксцентриситет 0,08) и имеет умеренный (10,6°) по сравнению с Плутоном (17°) и Меркурием (7°) наклон к плоскости эклиптики. Период обращения вокруг Солнца — 4,6 года.
В январе 2014 года было сообщено об обнаружении вокруг Цереры с помощью инфракрасного телескопа «Гершель» облаков водяного пара. Таким образом, Церера стала четвёртым телом Солнечной системы, на котором зафиксирована водная активность (после Земли, Энцелада и, возможно, Европы).
Даже по этим фактам, можно сделать выводы, что Церера – спутник более крупной планеты, возможно, Фаэтона, который некогда находился где сейчас пояс астероидов.
18 и 25 февраля 2015 года NASA были опубликованы детальные снимки карликовой планеты, на которых видны два ярких белых пятна, природа которых сначала была не ясна. В декабре 2015 года был опубликован вывод, что они состоят из гидратированного сульфата магния, но впоследствии другая группа астрономов, работавшая с более точным спектрографом, на основании анализа спектра пришла к заключению, что это карбонат натрия (сода).
А сода получается из извести. Вам не кажется, что кратер очень похож на круглой формы карьер? Выскажу крамольную мысль: что, если большинство кратеров на всех подобных телах Солнечной системы – карьеры? Ведь у них нет конуса выброса вещества. Дно плоское, склоны почти вертикальные. Маскировка выработок под кратеры для таких цивилизаций как мы!
Наиболее яркое пятно на Церере, запечатленное станцией «Dawn» с расстояния в 46 000 км 19 февраля 2015 года. Оказалось, что это пятно состоит из двух частей, находящихся в кратере Оккатор
Вернемся к холму:
Так его представляют фотошоперы в NASA. Сразу оговариваются, что модель. Высота здесь визуально увеличена в два раза. Официальная версия NASA – вулкан. Вы много знаете на Земле вулканов высотой в 5-6 км? Таких просто нет! А здесь крохотная планетка имеет такое образование. Скрывают что-то насовцы, тем более, китайцы готовят программу, по которой к 2020г. собираются доставить грунт с Цереры. Интерес к карликовой планете – огромный!
Еще один кратер на Церере – кратер Купало. О подобных кратерах астрономия говорит, что они древние, что их дно залито лавой после падения на поверхность тела. Что бортик из грунта осыпался и т.д. Но как обхяснить такую свежую поверхность склонов?
Кратер Cerean
Это были фотографии с сайта NASA
На Луне тоже хватает странных объектов. Начнем с кратеров, которые могут быть тоже не кратеры, а гигантские карьеры и отвалы, сделанные под кратеры
Кратер Платона. Бортик, отвал грунта от удара – отсутствует. Дно кратера – абсолютно ровное. Залито древней лунной лавой?
Находится он рядом с Морем Дождей. Может быть, это было давно и в самом деле море?
Кратер Циолковский на обратной стороне Луны. Источник
Выглядит как впадина или как тот же карьер. Кратер Циолковский, открытый в 1959, является самым большим. Он расположен в южном полушарии на обратной стороне спутника и имеет диаметр 184,39 км
Кратер Комаров. Что за «трещины»? Или это что-то иное?
Цепочка кратеров вдоль разлома или какого-то провала.
Лет восемь назад, когда качество изображений на Луне в программе Гугл планета Земля было гораздо выше, я находил там пирамидальные холмы. Сейчас найти уже не смог. Тогда удивлялся, почему это никто не видит?
Переместимся на Марс. Будем смотреть все с той же позиции, что эти снимки сделаны именно с орбиты Марса, а не смонтированы.
Одно из самых известных мест Марса – это долина Цидония, там где в 1976 г. аппарат Викинг снял объект, напоминающий лицо.
Лицо – в правом верхнем углу снимка. Но здесь так же интересны многогранные холмы, напоминающие пирамиды
3D-моделирование этого места
Монохромное изображение одной из таких гор
Еще один многогранный холм
Может быть, это тоже отвалы, которые образованы по такой же технологии, как в предыдущей статье Пирамидальные холмы-терриконы. Деятельность цивилизации Марса до его гибели?
Кто-то сразу вспомнит, что на Марсе есть огромный каньон – долина Маринер, длиной более 4500км и глубиной 11 км:
Очень похожая на каньон или длинный карьер. Тоже так думал, склоняясь то к одной, то к другой версии. Но после сопоставления информации, утвердилась эта мысль:
Причина вулканизма на Марсе. Вулканизм на Марсе связан с единственным крупным столкновением.
В Марс врезался крупный осколок «Древней планеты». К моменту столкновения, Марс уже был затвердевшим на большую глубину (десяток километров). Удар был столь велик, что крупный объект вошёл в Марс на огромную глубину, до середины планеты. Ударная волна привела к образованию трещины, в тысячи километров по периметру, на противоположной от столкновения, стороне Марса. Избыточное давление, от влетевшего вглубь Марса объекта, вызвало многочисленные извержения, через образовавшиеся трещины.
Долина Маринер – это гигантский разлом, трещина в коре Марса. И рядом – огромные вулканы.
Подробнее про марсианскую катастрофу:
[Spoiler (click to open)]http://alexandrafl.livejournal.com/8
367.html
http://ru-universe.livejournal.com/1010
067.html
На Марсе, севернее долины Маринер, есть каньон Гебы:
Он тоже, скорее всего, огромный разлом, который еще подъела водная эрозия. Наверное, уже никого не удивишь, что на Марсе вода была и в большом количестве.
Так вот внутри этого каньона есть такой прямоугольной формы якобы провал:
В центре каньона Гебы находится плоская возвышенность, которая поднимается до уровня прилегающей поверхности на высоту 5 км. Никакой другой каньон на Марсе не имеет подобного геологического образования. Происхождение насыпи до сих пор не совсем ясно. Источник
Но не исключено, что это выработанная часть оставшейся в каньоне горы. И присмотритесь – все отвалы ниже, южнее. Астрофизики говорят, что это произошел оползень в такой форме. Ну-ну.
Интересный объект есть на спутнике Марса – Фобосе. Это тот, у которого магнитное поле намного сильнее чем у Марса. И Марса скорее определяет именно Фобос магнитосферу (а значит и защиту от солнечного ветра и космических частиц). Напомню, что Фобос диаметром всего около 26 километров, который делает оборот вокруг Марса каждые 7 часов. Орбита расположена очень низко.
Объект был обнаружен еще в 1998 году. Его нашли исследователи Эфрейн Палермо и Лен Флеминг на снимках (SPS252603 и SPS252603), переданных зондом Mars Global Surveyor. Они-то и назвали объект, похожий то ли на плиту, то ли на башню, то ли на купол высотой примерно в 76 метров, «Монолитом». Он возвышается на стороне, обращенной к Марсу. Источник
Сейчас становится понятным, зачем к этому крохотному спутнику Марса отправляли три наших (два советских и недавно российский) аппараты. Аппараты «Фобос-1» и «Фобос-2» были запущены в 1988г. С «Фобос-1» связь пропала во время полета, а с «Фобос-2» связь оборвалась уже на орбите Марса. «Фобос-Грунт» был запущен в конце 2011г. но не вышел на расчетную орбиту и согрел в атмосфере Земли в январе 2012г. Кто-то не дает изучить этот крохотный спутник.
Одна из последних фотографий Марса. Снято марсоходом Curiosity. Фото взято у zelenyikot:
Странные стены на Марсе.
А сейчас сравните с этим:
Добыча соли в Перу старинным методом
Конечно, это еще можно сравнить с Памукале в Турции:
Но кто сделал эти стенки на Марсе?
Памукале. Турция
Странности с уклоном в сторону темы добычи ресурсов на планетах и планетоидах можно продолжать. Кто-то же это все делал когда-то. Для меня отвергать факт, что мы одиноки во Вселенной – большой эгоизм. Думаю, мы недостойны внимания от по-настоящему высокоразвитых цивилизаций. По-этому мы про них ничего не знаем. А те кто по-ниже уровнем тихо пользуются или пользовались ресурсами Земли и планет Солнечной системы, стараясь не вмешиваться в сознание общества.
Один из ответов на этот вопрос: только живые планеты типа Земли могут рождать редкоземельные металлы. Из этого появляется две мысли:
- синтез идет в ядре и глубинными процессами выносит элементы на поверхность (вулканическая деятельность, выходы воды)
- синтез редкоземельных и драг.металлов идет путем трансмутаций химических элементов (холодный ядерный синтез) биологическими колониями определенных бактерий.
Информация о том, как российские ученые смогли использовать этот процесс в лабораторных экспериментах: СОВРЕМЕННАЯ АЛХИМИЯ: БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Остановимся по-подробнее на втором пункте этой версии. Что, если и в самом деле существуют такие бактерии, трансмутирующие элементы и находятся они в свободном виде в природе, в земной коре? Ученые пока это не подтвреждают, но есть выводы, что месторождения золота могли осаждать бактерии в глубом геологическом прошлом планеты:
Несомненно, что на поверхность Земли металл попал в результате эрозии золотоносных жил в гранитных и кварцевых породах. Но есть месторождения, в которых тонны золота очутились на несколько сот километров в стороне. К такому случаю относится месторождение Витватесранд (ЮАР).
По мнению Кристофа Хайнриха (Christoph Heinrich) из Швейцарского федерального технологического института, тут сыграли роль не просто механические процессы вымывания кусочков металла реками из горных пород. Золото «выбрали» из речной воды микробиальные маты из неглубоких водоемов Витватерсранда, считает ученый.
Три миллиарда лет назад в атмосфере планеты почти не было кислорода (этот газ спустя 500 миллионов лет начали вырабатывать водоросли и цианобактерии). Воздух был насыщен серными газами (вроде сероводорода), которые выбрасывали в атмосферу вулканы. Эти газы возвращались на поверхность земли в виде кислотных дождей. Золото же образовывало с серой растворимые соединения, которые растворялись в воде: оттуда же металл выбирали микробы.
Если бы в атмосфере содержалось больше кислорода, то он бы вступил в реакцию с соединениями серы и золота и уничтожил бы их еще до того, как те добрались до мелководных водоемов с микробиальными матами.
«А теперь — вопрос на миллиард долларов: образовались ли остальные залежи в итоге того же процесса?», — говорит Хайнрих. Если ответ окажется утвердительным (то есть, золото перемещается не в россыпях золотоносного песка), геологоразведчикам можно будет посоветовать искать не богатый металлом песок, а следы докембрийской жизни, прежде всего насыщенные углеродом сланцы.
Источник
Золото очень часто встречается в кварцевых жилах:
Может быть, и кварц – это продукт жизнедеятельности бактерий?
Вот срез интересный. Если такая порода рассыпется, то получится галька и самородные кусочки золота
Если не знать, что это золото и не обращать на его цвет, то очень похоже на некую колонию бактерий, обосновавшаяся на кварце.
Колония бактерий в ультрафиолетовом свете. Чем не золотая жила в кварце?
Золотые вкрапления в породе. По аналогии очень похоже на колонии бактерий
Современные технологии уже давно используют тионовые и железобактерии для осаждения золота из россыпей с низким его содержанием. Но технология сложная и малорентабельная.
Бактериальное выщелачивание в Австралии, 2003
Установка кучного бактериального выщелачивания на предприятии «Радио Хилл», Австралия.
Источник
Если сделать запрос в поиске в интернете «бактерии для получения золота», то появится множество ссылок на поверхностные новости на эту тему, что по всему миру ученые группы нашли способ извлекать золото из морской воды, отходов, сточных вод и, конечно, же из руд с малым содержанием этого драг.металла. Многие страны это делают. Вот упоминание про извлечение золота из воды:
В воде Чёрного моря содержится серебро и золото. Если извлечь всё серебро, находящееся в воде Чёрного моря, то это составило бы примерно 540 тысяч тонн. Если извлечь всё золото, то это составило бы примерно 270 тысяч тонн. Уже давно разработаны способы извлечения золота и серебра из воды Чёрного моря. Самые первые примитивные установки были основаны на ионитах, особых ионнообменных смолах которые способны присоединять к себе ионы растворённых в воде веществ. Но промышленным способом, по своим особым технологиям, серебро и золото добывают из воды Чёрного моря только Турция, Болгария и Румыния.
Источник
Я не единственный в этой мысли появления металлов от жизнедеятельности бактерий. Статья: Гипотеза: биологическая трансмутация элементов как фактор геологической эволюции планеты
В общем, не исключено, что в природе продолжают накапливаться объемы золота, либо осаждаться из россыпей в гигантских колониях бактерий глубоко в Земле, где нет кислорода. И этот факт объясняет возможную разработку месторождений космическими вахтерами и не исключено, что периодически.
***
А сейчас перейдем ко второй части этой статьи. Имеются ли рудники, карьеры, терриконы на других планетах Солнечной системы, на астероидах, планетоидах? Если принять, что достоверность фотографий NASA и других космических агентств являются на 100% достоверными (ретуширование не будем принимать во внимание), то отталкиваясь от этого, посмотрим, что имеется на известных астрономии объектах.
Рудник на Церере
Снимок Цереры с расстояния 915 миль (1470 км). Гора, расположенная в южном полушарии – 4 мили (6 км) в высоту. По периметру нет накопленного мусора у основания ярко выделяется граница склона.
Рассмотрите внимательнее холм и рядом примерно такого же объема кратер с ровными стенками и чуть в стороне – еще один! Выглядят они как фотошоп. Это, скорее всего, говорит о их недавнем появлении. Метеориты не подверглись эрозии, их поверхность молода. Или в NASA опять что-то заретушировали?
Источник
Церера – наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов.
Церера была открыта 1 января 1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пиацци. При диаметре около 950 км Церера является крупнейшим и наиболее массивным телом в поясе астероидов, по размерам превосходит многие крупные спутники планет-гигантов и содержит почти треть (32 %) общей массы пояса. Орбита Цереры лежит между орбитами Марса и Юпитера в поясе астероидов и весьма «планетообразна»: слабоэллиптична (эксцентриситет 0,08) и имеет умеренный (10,6°) по сравнению с Плутоном (17°) и Меркурием (7°) наклон к плоскости эклиптики. Период обращения вокруг Солнца — 4,6 года.
В январе 2014 года было сообщено об обнаружении вокруг Цереры с помощью инфракрасного телескопа «Гершель» облаков водяного пара. Таким образом, Церера стала четвёртым телом Солнечной системы, на котором зафиксирована водная активность (после Земли, Энцелада и, возможно, Европы).
Даже по этим фактам, можно сделать выводы, что Церера – спутник более крупной планеты, возможно, Фаэтона, который некогда находился где сейчас пояс астероидов.
18 и 25 февраля 2015 года NASA были опубликованы детальные снимки карликовой планеты, на которых видны два ярких белых пятна, природа которых сначала была не ясна. В декабре 2015 года был опубликован вывод, что они состоят из гидратированного сульфата магния, но впоследствии другая группа астрономов, работавшая с более точным спектрографом, на основании анализа спектра пришла к заключению, что это карбонат натрия (сода).
А сода получается из извести. Вам не кажется, что кратер очень похож на круглой формы карьер? Выскажу крамольную мысль: что, если большинство кратеров на всех подобных телах Солнечной системы – карьеры? Ведь у них нет конуса выброса вещества. Дно плоское, склоны почти вертикальные. Маскировка выработок под кратеры для таких цивилизаций как мы!
Наиболее яркое пятно на Церере, запечатленное станцией «Dawn» с расстояния в 46 000 км 19 февраля 2015 года. Оказалось, что это пятно состоит из двух частей, находящихся в кратере Оккатор
Вернемся к холму:
Так его представляют фотошоперы в NASA. Сразу оговариваются, что модель. Высота здесь визуально увеличена в два раза. Официальная версия NASA – вулкан. Вы много знаете на Земле вулканов высотой в 5-6 км? Таких просто нет! А здесь крохотная планетка имеет такое образование. Скрывают что-то насовцы, тем более, китайцы готовят программу, по которой к 2020г. собираются доставить грунт с Цереры. Интерес к карликовой планете – огромный!
Еще один кратер на Церере – кратер Купало. О подобных кратерах астрономия говорит, что они древние, что их дно залито лавой после падения на поверхность тела. Что бортик из грунта осыпался и т.д. Но как обхяснить такую свежую поверхность склонов?
Кратер Cerean
Это были фотографии с сайта NASA
На Луне тоже хватает странных объектов. Начнем с кратеров, которые могут быть тоже не кратеры, а гигантские карьеры и отвалы, сделанные под кратеры
Кратер Платона. Бортик, отвал грунта от удара – отсутствует. Дно кратера – абсолютно ровное. Залито древней лунной лавой?
Находится он рядом с Морем Дождей. Может быть, это было давно и в самом деле море?
Кратер Циолковский на обратной стороне Луны. Источник
Выглядит как впадина или как тот же карьер. Кратер Циолковский, открытый в 1959, является самым большим. Он расположен в южном полушарии на обратной стороне спутника и имеет диаметр 184,39 км
Кратер Комаров. Что за «трещины»? Или это что-то иное?
Цепочка кратеров вдоль разлома или какого-то провала.
Лет восемь назад, когда качество изображений на Луне в программе Гугл планета Земля было гораздо выше, я находил там пирамидальные холмы. Сейчас найти уже не смог. Тогда удивлялся, почему это никто не видит?
Переместимся на Марс. Будем смотреть все с той же позиции, что эти снимки сделаны именно с орбиты Марса, а не смонтированы.
Одно из самых известных мест Марса – это долина Цидония, там где в 1976 г. аппарат Викинг снял объект, напоминающий лицо.
Лицо – в правом верхнем углу снимка. Но здесь так же интересны многогранные холмы, напоминающие пирамиды
3D-моделирование этого места
Монохромное изображение одной из таких гор
Еще один многогранный холм
Может быть, это тоже отвалы, которые образованы по такой же технологии, как в предыдущей статье Пирамидальные холмы-терриконы. Деятельность цивилизации Марса до его гибели?
Кто-то сразу вспомнит, что на Марсе есть огромный каньон – долина Маринер, длиной более 4500км и глубиной 11 км:
Очень похожая на каньон или длинный карьер. Тоже так думал, склоняясь то к одной, то к другой версии. Но после сопоставления информации, утвердилась эта мысль:
Причина вулканизма на Марсе. Вулканизм на Марсе связан с единственным крупным столкновением.
В Марс врезался крупный осколок «Древней планеты». К моменту столкновения, Марс уже был затвердевшим на большую глубину (десяток километров). Удар был столь велик, что крупный объект вошёл в Марс на огромную глубину, до середины планеты. Ударная волна привела к образованию трещины, в тысячи километров по периметру, на противоположной от столкновения, стороне Марса. Избыточное давление, от влетевшего вглубь Марса объекта, вызвало многочисленные извержения, через образовавшиеся трещины.
Долина Маринер – это гигантский разлом, трещина в коре Марса. И рядом – огромные вулканы.
Подробнее про марсианскую катастрофу:
[Spoiler (click to open)]http://alexandrafl.livejournal.com/8
http://ru-universe.livejournal.com/1010
На Марсе, севернее долины Маринер, есть каньон Гебы:
Он тоже, скорее всего, огромный разлом, который еще подъела водная эрозия. Наверное, уже никого не удивишь, что на Марсе вода была и в большом количестве.
Так вот внутри этого каньона есть такой прямоугольной формы якобы провал:
В центре каньона Гебы находится плоская возвышенность, которая поднимается до уровня прилегающей поверхности на высоту 5 км. Никакой другой каньон на Марсе не имеет подобного геологического образования. Происхождение насыпи до сих пор не совсем ясно. Источник
Но не исключено, что это выработанная часть оставшейся в каньоне горы. И присмотритесь – все отвалы ниже, южнее. Астрофизики говорят, что это произошел оползень в такой форме. Ну-ну.
Интересный объект есть на спутнике Марса – Фобосе. Это тот, у которого магнитное поле намного сильнее чем у Марса. И Марса скорее определяет именно Фобос магнитосферу (а значит и защиту от солнечного ветра и космических частиц). Напомню, что Фобос диаметром всего около 26 километров, который делает оборот вокруг Марса каждые 7 часов. Орбита расположена очень низко.
Объект был обнаружен еще в 1998 году. Его нашли исследователи Эфрейн Палермо и Лен Флеминг на снимках (SPS252603 и SPS252603), переданных зондом Mars Global Surveyor. Они-то и назвали объект, похожий то ли на плиту, то ли на башню, то ли на купол высотой примерно в 76 метров, «Монолитом». Он возвышается на стороне, обращенной к Марсу. Источник
Сейчас становится понятным, зачем к этому крохотному спутнику Марса отправляли три наших (два советских и недавно российский) аппараты. Аппараты «Фобос-1» и «Фобос-2» были запущены в 1988г. С «Фобос-1» связь пропала во время полета, а с «Фобос-2» связь оборвалась уже на орбите Марса. «Фобос-Грунт» был запущен в конце 2011г. но не вышел на расчетную орбиту и согрел в атмосфере Земли в январе 2012г. Кто-то не дает изучить этот крохотный спутник.
Одна из последних фотографий Марса. Снято марсоходом Curiosity. Фото взято у zelenyikot:
Странные стены на Марсе.
А сейчас сравните с этим:
Добыча соли в Перу старинным методом
Конечно, это еще можно сравнить с Памукале в Турции:
Но кто сделал эти стенки на Марсе?
Памукале. Турция
Странности с уклоном в сторону темы добычи ресурсов на планетах и планетоидах можно продолжать. Кто-то же это все делал когда-то. Для меня отвергать факт, что мы одиноки во Вселенной – большой эгоизм. Думаю, мы недостойны внимания от по-настоящему высокоразвитых цивилизаций. По-этому мы про них ничего не знаем. А те кто по-ниже уровнем тихо пользуются или пользовались ресурсами Земли и планет Солнечной системы, стараясь не вмешиваться в сознание общества.
Источник: sibved.livejournal.com
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А это вообще снимки настоящие или тоже фотошоп наса. Кто скажет может мы научные теории выдвигаем рассматривая красивые картинки созданные каким нибудь американским очкариком из Голливуда? А они угорают над великими умами увидивших в их картинках загадки цивилизаций? Это как исследования нашествия “наполеона” зачем то захватившего Москву когда столицой был Питер.
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