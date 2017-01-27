Месторождения золота и космические рудники

..., исходя из темы древних рудников. И вот аналогичные мысли ...ссыпали в терриконы. Мыли золото или добывали еще какой редкий... Богов, а сейчас за месторождения и возможность как можно больше...было больше. Либо это делали космические вахтеры. А люди это ...