Маленькая женщина с большим сердцем

... «У тебя нет нервов, сердца, жалости. Ты сделан из ...Озаричи» заставили меня понять, какое большое счастье – просто жить. И ...то помнил маленькую хорошенькую девочку, а увидел взрослую женщину с израненным... на предложение руки и сердца она раз за разом отвечала...