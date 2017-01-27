Маленькая женщина с большим сердцем
22:53. 27 января 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Раньше вообще не слышал про эту историю.
Маленькая женщина с большим сердцем
В 1921 году у нас были очень непростые отношения с Финляндией. К концу года градус отношений опустился ниже нуля из-за событий в Карелии.
Наш поверенный в делах в Финляндии Черных получил в августе 1921 года указание организовать сбор пожертвований в пользу голодающих. Он сделал лицо попроще и обратился прямо в Правительство Финляндии с просьбой разрешить сбор средств по стране и вообще как-то помочь. Получил ответ от министра иностранных дел Холсти, что "Финляндия очень бедна и нуждается сама в помощи". Про разрешение Холсти забыл.
Черных утерся и пошел к местным социал-демократам. У большевиков все коммуникации были обрублены, а у этих была официальная газета "Путь". Социал-демократы согласились создать при редакции комитет помощи голодающим и опубликовали серию воззваний. Параллельно, Черных, сильно рискуя, разослал подпольные обращения к финским рабочим.
В редакцию "Пути" потек ручеек пожертвований – газета не самая популярная и быть левым тогда в Финлянди того…не очень.
Тем не менее, к ноябрю, в редакционный комитет набежало 85.000 финских марок (не знаю сколько это). И тут бабах – в Карелии заварилась новая каша. Газету закрыли, комитет разогнали, Черных запретили покидать Хельсинки и поставили под надзор. Сбор пожертвований тоже запретили. Разрешили только белогвардейский комитет помощи беженцам в Константинополе.
А у Черных на руках 85.000 марок от "Пути" и нелегально собранные от финских рабочих 585.000 марок. Что делать-то?! Деньги есть – помощи нет! Пересылать нелегально деньги в Москву бессмысленно – что там будут с финскими бумажками делать? Закупать продукты в Финляндии он не может. Валюту типа долларов купить не привлекая внимания он тоже не может. Вот только башку себе об стенку и остается разбить. И тут появляется эта хрупкая пожилая женщина.
Баронесса Матильда Вреде.
Всю свою сознательную жизнь она, потомок старинного шведского финляндского рода, посвятила помощи гонимым и отверженным. Как-то, еще в ранней юности, будучи в Лифляндии, она увидела посадку каторжников в вагоны. Как их били казаки конвоя, как их утрамбовывали в эти вагоны и прочие "прелести" этапа. Ну и щелкнуло у нее в голове. Стала ездить по тюрьмам с продуктами, табаком и лекарствами. Сначала к политическим, а потом, когда увидела, что о них неплохо заботятся с воли, к самым разным упырям и вурдалакам – они-то никому не нужны. Вела с ними душеспасительные беседы. Охранники от нее офигевали, а она очень круто прокачивала харизму. В итоге, к тридцати годам, она уже запросто одна заходила в камеры смертников и ни разу никто не поднял на нее руку. Слушали ее, плакали и каялись самые отмороженные душегубы. Начальство тюрем ни разу не нашло в себе силы ей отказать (в глаза ее посмотрите).
Приехав в Финляндию, организовала комитет помощи заключенным. Комитет в основном помогал финским националистам и прочим политическим, а после обретения Финляндией независимости – обычным уголовникам и пленным финским красноармейцам, обычным голодным нищим, одиноким старикам в больницах, сиротам и т.п.. Матильду знала вся Финляндия, для финнов она стала кем-то вроде Матери Терезы.
Вот такая женщина и пришла в начале ноября 1921 года в советское представительство. Вникла в проблему сразу. Включилась тоже сразу.
Притащила еще двух финских шведов – докторов Эренфельда и Ингельстрёма. Они входили в Международный Комитет Помощи Ученым. Заставила их зарегистрировать финляндское отделение этого комитета. Эренфельд совершенно легально, как руководитель отделения, опубликовал в основных газетах воззвание о сборе средств в пользу русских голодающих ученых. Черных, гы-гы, туда и закачал бабло. Правительство просекло схему, было дернулось, но получило пинка в коленку он следующего этапа многоходовки: Матильда подключила феминисток, отмороженных суфражисток и обычные женские общественные организации от союзов домохозяек до комитетов помощи бывшим проституткам. Сделала это тоже красиво.
Была такая всемирно известная организация "Save children!" (в России – "Спасите детей"). У нас она порядка 200.000 детишек кормила через миссию английских тред-юнионов. Ее отделения работали во всех цивилизованных странах. В Финляндии отделение номинально было, но ничего не делало. Матильда, по своим каналам, и поставила вопрос "как так?!" перед разобщенными женскими движениями Финляндии. Женские организации начали сбор средств в помощь русским детям и, в обход запрета, стали направлять их в эту организацию – она же легальная. Руководство отделения разогнали и выбрали новое коалиционное.
Правительство мало того, что ничего не могло с этим поделать, оно еще и в панику ударилось – в Карелии война, "Красная угроза", разруха, инфляция, а тут на горизонте замаячила новая политическая сила! Короче оно все пустило на самотек.
Благодаря этим мерам, через ученых и "Спасите Детей" (а организация входила в Нансеновский комитет, что только усиливало батхёрт финского правительства), было закуплено в Европе и отправлено в Россию 72,3 тонны пшеничной муки, 300 тонн ржаной муки, 2 вагона рыбных консервов, 400 килограмм какао, бинты и йод на 50.000 финских марок, 3.000 долларов деньгами. Ехало к нам все это добро по линии самого Нансена.
И все устроила одна хрупкая женщина со стальной волей.
Информацию дал сам Черных в отчете в НКИД комитета помгола при представительстве РСФСР в Финляндии от 25 марта 1922 года.
Бывш. ЦГАОР ф. 1064, оп.6, д.68, лл. 103-106.
http://d-clarence.livejournal.com/134542.h
Вот таким гражданам Финляндии, можно и нужно ставить памятники для укрепления отношений с нашим северным соседом.
Источник: colonelcassad.livejournal.com