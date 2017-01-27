Люди! Хватит уже лить слёзы по фальшивому холокосту! Пора сказать самим себе: “Finita la comedia!”

"Холокост 6 миллионов евреев" — это кощунственный спектакль, против которого произведение Николая Гоголя "Мёртвые души" — детский лепет!

Да, немцы-нацисты ненавидели евреев (ненавидели потому, что Гитлер и Геббельс научили их всемерно ненавидеть "потомков Иакова"), и вследствие этого во время Второй Мировой войны нацисты убивали евреев, но никакого "холокоста 6 миллионов евреев" НЕ БЫЛО!!!

Во-первых, за время Второй Мировой войны не было убито указанное число евреев — 6 МИЛЛИОНОВ.

Во-вторых, не было тогда того, что принято называть греческим словом ХОЛОКОСТ!

(Подробности в статье: "Холокост предсказан Христом-Спасителем и он будет благом для общества!").

Тогда было нечто другое!

ЭТО БЫЛО ДЕЗИНФОРМАТИВНОЕ ПРИКРЫТИЕ В МИРОВЫХ СМИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ РЕШАЛА ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, РАЗВЯЗАННАЯ СТАВЛЕННИКОМ МИРОВОГО СИОНИЗМА АДОЛЬФОМ ГИТЛЕРОМ!!!

Венцом этого великого обмана человечества стала утверждённая ООН в 2005 году традиция ежегодно отмечать 27 января "Международный День памяти жертв Холокоста".

Раскрывается великий обман под названием "ХОЛОКОСТ 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ" довольно просто, если мы трезво посмотрим на ряд фактов.

С чего началась Вторая Мировая война, если известно, что всякую войну с применением танков и самолётов предваряет война информационная?

Эта информационная война началась 10 сентября 1936 года с программной речи Йозефа Геббельса в Нюрнберге на 8-м съезде национал-социалистической партии. На этом съезде Геббельсом были сказаны удивительные слова, проливающие свет на то, почему начатая 1 сентября 1939 года Адольфом Гитлером Вторая Мировая война имела "антисемитский характер".

Прежде всего эта война замысливалась как новый "крестовый поход" основателя "Третьего Рейха" и правопреемника Фридриха Барбаросса против России, отчего и план молниеносной войны против СССР носил название "План Барбаросса".

Адольф Гитлер прекрасно понимал, что один только немецкий народ, пусть даже и хорошо вооружённый, был не в состоянии сокрушить СССР. Даже территориальное сравнение Германии и Советского Союза откровенно говорило ему о том, что для начала большой войны нужна кооперация Германии с большинством европейских стран, какая была во времена существования "Священной Римской империи Германской нации". Вот Гитлер и создавал эту "кооперацию" под названием "Третий Рейх", начиная с 1 сентября 1939 года.

Итак, "Третий Рейх" Адольфа Гитлера предполагал возрождение "Священной Римской империи", просуществовавшей с 962 по 1806 годы, а план нападения объединённой Европы на СССР был назван в честь Фридриха Барбароссы, императора "Священной Римской империи" с 1155 года. В рамках этой доктрины был соответствующим образом оформлен и новый "крестовый поход".

Нацисты Гитлера были именно крестоносцами, продолжателями традиции Священной Римской империи, о чём говорила вся их символика:

Даже одноглавый орёл — символ нацистской Германии — был скопирован Адольфом Гитлером с личного герба Фридриха Барбароссы, императора "Священной Римской империи" с 1155 года. Вот тому наглядное доказательство.

Слева "горжет знаменосца Вермахта" образца 1936 года, справа памятник Фридриху Барбароссе в Кифхаузене. Красным кружком выделено изображение точно такого же одноглавого орла на его короне как и на "горжете знаменосца" образца 1936 года.

Понятно, какой "Третий Рейх" строил Адольф Гитлер при поддержке всей Европы и Римско-католической церкви?

Он строил новую Священную Римскую империю, не афишируя этого плана!

А какой же план афишировала нацистская Германия?

У Гитлера была лишь одна возможность объединить народы Европы против СССР — у европейцев к тому времени была уже в крови ненависть к евреям как расе, которая ведёт паразитический образ жизни, совершает в финансовой сфере аферы и даже устраивает мировые кризисы — поэтому он и выбрал такой тактический ход, который мог сделать сторонником нацистской Германии миллионы европейцев, успевших устать от назойливого еврейского соседства.

Именно поэтому предтечей Второй Мировой войны стала программная речь Йозефа Геббельса, произнесённая в Нюрнберге на 8-м съезде национал-социалистической партии 10 сентября 1936 года.

Геббельс уже тогда, в сентябре 1936 года, дал ясно всем понять, что война с СССР будет непременно и она будет носить "антисемитский характер", потому что евреи — это зло! Потому что евреи — это большевики, захватившие власть над 1/6 частью суши планеты, и этот еврейский большевизм теперь угрожает всей планете! Вот почему Гитлер и немецкий народ должны спасти Европу, Россию и весь мир от этого проклятого паразитного народца!

Иосифа Сталина нацисты в первую очередь причислили к "опасным евреям", поэтому крестовый поход на Восток, планировался как смертельная схватка между Гитлером и Сталиным, который был в свою очередь активным борцом с сионизмом.

Итак, вот как подавал историю в 1936 году на 8-м съезде национал-социалистической партии Германии глашатай нацизма Йозеф Геббельс.

"Проблема большевизма, угрожающего сегодня Европе, упирается в вопрос: «Быть или не быть?» То здесь, то там души людей встают на ту или иную сторону. Необходимо сделать окончательный выбор — либо в пользу большевизма, либо против него — и принять все вытекающие отсюда последствия. Нужно прояснить ещё один вопрос. Вопрос о роли, которую еврейство играет по отношению к большевизму. Открыть обсуждать его можно только в Германии, поскольку в любой другой стране (как это не так давно было и в самой Германии) опасно даже просто упоминать слово «еврей».

Не вызывает никаких сомнений то, что основателями большевизма являются евреи и что именно они его представляют. Старый руководящий класс России был столь тщательно уничтожен, что никакой другой руководящей группы кроме евреев там попросту не осталось. Таким образом, любой конфликт внутри большевизма — это в той или иной мере внутрисемейный конфликт между евреями. Недавние московские казни, то есть расстрелы евреев евреями, можно понять только c позиций жажды власти и желания уничтожить всех конкурентов. То мнение, будто евреи всегда находятся в идеальной гармонии друг с другом, — широко распространённое заблуждение. На самом деле они едины только тогда, когда составляют меньшинство, которое контролируется и которому угрожает крупное национальное большинство.

Сегодняшняя Россия — это уже не тот случай. После того как евреи захватывают власть (а в России власть у них неограниченная!), опять дают о себе знать старые еврейские соперничества, о которых было временно забыто из-за опасности, угрожавшей их народу.

Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, точно так же как и большевистская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят евреи. В соответствии со своим характером эти евреи не показывают в открытую своих лиц. Они работают подпольно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше.

Но мы всё же сумели их распознать, и, что более важно, мы — единственный народ в мире, который имеет храбрость говорить всему человечеству об этих кровавых преступниках. Мы не страшимся последствий и называем вещи своими именами. Одно время в Германии любого, кто называл еврея евреем, сажали в тюрьму. Тем не менее, мы имели храбрость делать это. Даже сейчас мировая общественность нередко протестует, демонстрируя величественную сдержанность или даже наигранно изображая моральное осуждение, когда евреев называют евреями или когда большевиков называют кровавыми преступниками. Но мы убеждены, что в итоге нам всё же удастся открыть глаза мировой общественности, и они увидят подлинное лицо еврейства и большевизма, точно так же как нам удалось убедить Германию в опасной, паразитической сущности этого народа. И мы не устанем подчёркивать эту страшную опасность и обращаться ко всем людям, которые переживают чудовищные кризисы и перевороты, говоря: «Всему виной — евреи! Всему виной — евреи!..» (Источник: "Большевизм в теории и на практике". Йозеф Геббельс. Речь, произнесённая в Нюрнберге 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии. Перевод с английского Питера Хедрука, 2007).

Все эти вышеприведенные факты говорят о том, что проект "Адольф Гитлер и Третий Рейх" был тщательно продуманным планом мировых финансовых королей, которые поставили перед собой цель любой ценой уничтожить СОВЕТСКУЮ РОССИЮ! А весь этот "антисемитизм" Гитлера и Геббельса был дезинформативным прикрытием истинных целей Второй Мировой войны.

Более подробно я раскрыл эту тему в статье "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме, евреях и Гитлере".

А пока ежегодно и как ни в чём ни бывало 27 января мировые и многие российские СМИ отмечают "Международный День памяти жертв Холокоста".

Почему именно 27 января было выбрано в качестве поминальной даты "жертв холокоста"?

Ответ на этот вопрос в этой статье, опубликованной на еврейском сайте:



Источник.

Самое интересное в этой истории вот что. Когда 27 января 1945 года солдаты 1-го Украинского фронта вошли на территорию концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц), они увидели там венгров, итальянцев, французов, чехословаков, греков, югославов, румын, датчан, бельгийцев и советских людей из Ленинградской, Калининской, Витебской, Тульской и Московской областей, а также из всех регионов Украины, крайне истощённых, со следами пыток. Но при этом никто никаких евреев в "Освенциме" не видел!!! Об этом свидетельствует телеграмма генерал-лейтенанта Крайнюкова, оправленная в Москву товарищу Маленкову. Более того, в документе, подписанном 29 января 1945 года членом Военного Совета 1-го Украинского Фронта отдельной строкой записано, что в немецком концлагере по "показаниям заключённых замучено, сожжено, расстреляно сотни тысяч людей". Сотни тысяч, но никак не "1 миллион евреев"!

Подробности в статье "Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions Jews"!"

Но самое интересное в истории освобождения Освенцима вот это:

Поскольку узников Освенцима освободили советские войска, они же захватили архивы концлагеря, которые после 1945 года хранились в Центральном государственном особом архиве СССР. В "горбачёвскую перестройку" в этот архив допустили журналистов и те, просмотрев их и не подумавши, успели сообщить народу следующее: «Но дожили мы, слава богу, до гласности! Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда с превеликим трудом, освенцимские "Книги смерти" с фамилиями семидесяти тысяч узников из двадцати четырех стран, погибших в лагере уничтожения». (Э. Максимова, «Пять дней в особом архиве», «Известия», N49, 1990).

То есть, за пять лет существования в системе трудовых лагерей Освенцима там умерло 70 тысяч человек всех национальностей!

Это в пределах естественной смертности города с населением около 1 миллион человек!

Вот такие удивительные факты по ложному еврейскому Холокосту вылезли наружу благодаря гласности!

Считаю своим долгом привести ещё одно "железобетонное" доказательство фальшивости истории Холокоста 6 миллионов евреев в годы Второй Мировой войны 1939-1945 годов — ВИДЕО, которое демонстрирует выпуски газеты "New-York Times" за 1915-1945 годы, где опубликованы статьи со словами "Holocaust six millions Jews".

Автор этого видео справедливо спрашивает: когда же и где (?) умерли 6 миллионов жертв холокоста???

Приведенных выше фактов уже вполне достаточно, чтобы россияне произнесли сегодня вслух громогласно слова: "Finita la comedia! — холокост 6 миллионов евреев не более чем миф!", а в самое ближайшее время инициировали в Международном Суде процесс по разоблачению этой великой сионистской аферы ХХ века и осуждению всех виновных в этой афере.

Важные приложения:

"НЮРНБЕРГСКИЙ ТРИБУНАЛ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ В ШВЕЙЦАРСКОМ БАЗЕЛЕ"

"Сталин в ответе за всё худшее, что случилось в России в ХХ веке?!"

27 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин