

Путь, который имеет реальные шансы на успех, один: потихоньку менять социальную среду в свою пользу. И мы не раз об этом уже писали. Ну нет иной стратегии! Либо голова с плеч долой – а какая от этого польза стране? Либо потихоньку, тихой сапой менять эту самую трёклятую либероидную среду.



Об этом и пишет коллега Николай Выхин. Так что предоставим ему слово, тем более, что никаких принципиальных возражений по смыслу его публикации, по её логике не имеется. Спасибо Матрице!)



А кому-то, кто ещё сохранил навыки научного подхода, полностью не утерял трезвость мышления, кто не считает себя всегда и во всём абсолютно правым, тому предлагаемая публикация должна помочь.



Если, конечно, трезвость ума и критическое мышление ещё не до конца растворились под медийным напором этой самой либерально-капиталистической среды.

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ЛЯГУШКА В КИПЯТКЕ

Постепенно проступают контуры особой, сперва малопонятной стратегии «Плана Путина».



Этот человек обладает редким для владык достоинством: скромностью. Скромность помогает учится: у прошлого, у врагов, у обстоятельств…



Последние 10 лет Россия возвышается, но так медленно, что нетерпеливые мы уже изнылись от НЕВИДИМОСТИ ПРОЦЕССА.



Так растёт дерево: видно, что оно выросло, но сколько не присматривайся, не заметишь, что оно растёт. Движения глаз уловить не может: но по итогам глаз понимает, что движение было…

Путин ли придумал стратегию сверхмедленных «растущих листьев»? Нет. Её придумали сионисты, стремясь захватить мир, а Путин – лишь талантливый ученик. Суть стратегии сверхмедленного продвижения – придать событиям видимость естественного хода. Захват происходит так медленно, что обыватель вообще его не замечает: тысячу раз взойдёт солнце и тысячу раз закатится, и всё, казалось бы, на том же самом месте…

Притча «лягушка в кастрюле» образно раскрывает стратегию сверхмедленного захвата. Не знаю, верна ли притча физиологически, употребляю её лишь в символическом смысле. Итак:

Если бросить лягушку в кипящую воду, то лягушка выпрыгнет обратно, получив ожог. Но лягушка – не теплокровное животное. Температура её тела равна температуре окружающей среды. Если посадить лягушку в прохладную воду, и нагревать постепенно – то лягушка не выпрыгнет. Она сварится, не заметив, что сварилась…

Так сионизм захватывал мир: страны, народы, монархи – сваривались, не заметив, что их кипятят. Всё менялось так медленно, что сознательной воли и политического момента в переменах обыватель не замечал. Дерево росло. Много раз пытались подкараулить – когда именно оно растёт. Стояли, пристально смотрели: блин, неподвижно… А через год – на метр выше… Как так?!

Конечно, всем бы нам хотелось громов победы. Блистательных танковых клиньев. Вождя на белом коне в поверженном фашистском Киеве. Нам хотелось бы салютов в честь конкретных дат конкретных побед. В этом выражается вся суть претензий безмерно уважаемого мной И.И. Стрелкова к российской власти: где десять сталинских ударов?! Что за топтание на месте!?

Рыцарь воюет по-рыцарски, с открытым забралом. Он шлёт врагу гордое «иду на Вы»…

У серого кардинала другие методы. Там и яды, и тайные ямы-ловушки с кольями, и византийские хитросплетения заговоров, и пользование силой сильных (ай-ки-до), и пользование слабостью слабых… У «серого кардинала» полный комплекс мер воздействия, порой непрямых и совершенно неожиданных действий.



Рыцарь прекрасен. Но слабость его в том, что он предсказуем. Его рассчитать – раз плюнуть. Методом нехитрых провокаций можно заманить рыцаря, составить за него маршрут, знать, куда он пойдёт завтра – вперёд него самого… И поэтому в жестоком мире реал-политики рыцари всегда проигрывают: вспомните судьбу благородных и судьбу подлых в «перестройку»…

Формула победы включает в себя такой важный компонент как изумление противника. «Удивить – значит, победить». То есть сделать не то, чего от тебя ждут, а нечто совершенно другое. Тогда становишься непросчитанным – и потому опасным… Именно таким был сирийский маневр – когда весь мир ждал похода России на Киев, а Россия ошеломляюще вынырнула в Сирии… Давили на определённые инстинкты: но не получили реакции «собаки Павлова»…

Предсказуемость воюющего политика (особенно в войне, идущей не на жизнь а на смерть, с тотальными этническими чистками) – это его обречённость. Если враг знает, чего от тебя ждать – то враг «всегда готов». А победа – это застать врага врасплох…



Блистательная стратегия непрямых действий была в своё время разработана и успешно применена сионистами. В её рамках сионисты часто делали вещи, с виду прямо противоположные интересам их лагеря. Эти действия то вообще не воспринимались – то казались безумными… Но главная их особенность – отдалённость друг от друга.

Если победа следует за победой плотной чередой – то против сильнейшего объединяются все игроки. Это понимал Бисмарк, умевший вовремя остановится и не показать себя сильнейшим игроком. Этого не понимал азартный Гитлер, в итоге сплотивший против своих побед весь мир, все страны и народы. А всё потому, что он действовал напролом…



Про нетерпеливых и переменчивых «ожидателей громких побед» говорит Евангелие от Матфея: 12:39. «Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».

Эти слова необыкновенно подходят к России, которая, как Иона во чреве кита, пребывала в состоянии клинической смерти все 90-е годы. То, что сейчас она просто существует, то, что о ней говорят в мире, обвиняя в немыслимых для 90-х годов вещах («посадила своего ставленника в американские президенты» и т.п.) – это и есть нам знамение Ионы пророка. Умершее – воскресло.

Громкие победы – вообще не стиль Путина. Даже те, которые в активе – скорее, вынужденная оборонительная реакция, нежели искреннее желание «явиться в сверкающей броне». Совершенно очевидно, что Путин не хотел ни грузинской, ни украинской войн. Это скорее сбой, помеха в его плане медленного продвижения, потому что триумфы привлекают внимание к тому, к чему Путин не хотел бы привлекать внимание.

***

Конечно, стратегия сверхмедленного продвижения – имеет и очевидные недостатки. Она очевидным образом дезориентирует сторонников режима. Не видя «знамений» – род лукавый и прелюбодейный начинает роптать. Мол, где триумфальные арки? Где парады на белых конях?

Но коварное заваривание лягушки любит тишину. Чем больше тишины – тем лучше для этого плана. Ведь цель – явиться желанным спасителем туда, где всё до тебя выварилось и от костей отделилось…



Не буду идеализировать: это очень жестокая стратегия. Здесь на алтарь победы приносятся большие жертвы. Скольких уже убили и скольких ещё убьют заляпанные кровью и совсем не смешные клоуны украинизма?

А для тех кто в тылу – пока там медленно поднимается градус воды, может пройти целая жизнь, в тоске и безысходности (мы так и живём, между прочим). А ведь жизнь у человека одна: и по-человечески понять можно обиду, раздражение… «Пока вы там валандались – мою судьбу в унитаз слить сумели»…

Но нужно понимать, что правитель византийского уровня порой обречен взвешивать на весах жизнь тысячи и миллиона. И Бог его оценит в итоге не за погубленные тысячи, а за спасённые миллионы…



Если бы кровавый шут украинского фашизма был расстрелян, как положено, сразу же – то при Обаме это могло стать прологом к термоядерной мировой войне. Ну, а кроме того, он не раскрылся бы в качестве шута, он мог бы сохранить за собой имидж «хероя нации», он мог бы вдохновлять новые поколения «вставать за свободу» и т.п.

И было по совокупности обстоятельств принято очень жестокое, но очень взвешенное решение: Украина должна свариться в своём маразме до полного размягчения. Нельзя вытаскивать её из духовки раньше этого момента.



Конечно, такое решение стало гибельным для тысяч и мукой для миллионов. Конечно, если бы баланс сил в мире был иным – можно было бы подыскать более гуманное решение.

Но…

Всё так, как есть. Трезвость – норма жизни. Там, где нет сил ударить – не замахивайся. Нет зубов укусить – не лай…



Украина обречена переболеть бандеровщиной, переплавить её в себе, выработать, наконец, собственный внутренний иммунитет от этого трупного яда. Иначе факельные шествия будут продолжаться снова и снова, с каждым новым поколением в рамках конфликта «отцов и детей»…

Оголтелые вымрут. Хитрые сбегут. Слабаки, понимая, что никто не бежит их спасать изве – будут принуждены сами взяться за оружие и самостоятельно отстаивать свою жизнь. Потому что с букетиками, как чехи, встречать танки освободителей – это одно. А самому жечь вражеские танки – совсем другое, на порядки более сложное дело…

Да и всем нам не помешает понять общее правило, непостижимое только избалованному «совку»: если ты не повесишь своих врагов, то они повесят тебя, и никому, кроме тебя, твоя жизнь не нужна и не интересна…

***

Конечно, парад победы в Киеве смотрелся бы привлекательнее и симпатичнее. Но стратегия сверхмедленного переваривания, с виду напоминающая удава, хладнокровную гадину – в итоге даёт победу с особым качеством: НЕОБРАТИМОСТИ.

Нам, конечно, нужен на Украине не военный, а необратимый, метафизический успех. Если военный успех достигается днями, то метафизический – годами, десятилетиями, сменой поколений. Мы не можем пополнится Украиной – пока её жителей не будет зелёной рвотой омерзения тошнить при одном упоминании имени Бандеры или Шухевича.



Разбить противника в бою – одно. А вот доказать ему его полную, фундаментальную несостоятельность, абсолютно-смертоносную ошибочность его взглядов – совсем другое.

Но к этому всё идёт. Через муки, через невыносимые страдания миллионов простых людей, увы… Но, будем надеяться, придёт.

Николай Выхин

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