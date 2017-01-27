Лягушка в кипятке
Не поверите: утром собирался ответить небольшой публикацией сразу многим комментаторам, которые, кто с горечью, а кто и со злорадством буквально изливают негодование по поводу курса Путина.
Действительно, президента можно было бы упрекнуть за многое, очень многое.
За несобранную и до сих пор полуразваленную страну, доставшуюся ему от Ельцина с Гайдаром-Чубайсом, за расслоение общества, за выплачиваемую США дань, за продажу наших природных ископаемых, за ЕГЭ, за платную медицину, за поборы чиновников, за воровство… Список почти безграничен.
Но… именно „можно было бы”. Почему наклонение сослагательное? А вы попробуйте стать во главе огромной мафии (тут даже любопытно, а как вы это сможете сделать?), а потом переделать всех членов этой структуры в патриотов, государственников, радеющих о благе страны, а не о собственном кармане.
Вы как действовать-то будете? Головы рубить? Так вам и свою не сносить: придушат, как императора Павла, и вся недолга.
Наказывать за воровство? А у воров покровители мощные, у которых рычагов воздействия на страну – да сколько угодно и в любой области! Покровители-то из гораздо более мощной международной мафиозной структуры.
Так что делать-то будете, уважаемые критики?
Путь, который имеет реальные шансы на успех, один: потихоньку менять социальную среду в свою пользу. И мы не раз об этом уже писали. Ну нет иной стратегии! Либо голова с плеч долой – а какая от этого польза стране? Либо потихоньку, тихой сапой менять эту самую трёклятую либероидную среду.
Об этом и пишет коллега Николай Выхин. Так что предоставим ему слово, тем более, что никаких принципиальных возражений по смыслу его публикации, по её логике не имеется. Спасибо Матрице!)
А кому-то, кто ещё сохранил навыки научного подхода, полностью не утерял трезвость мышления, кто не считает себя всегда и во всём абсолютно правым, тому предлагаемая публикация должна помочь.
Если, конечно, трезвость ума и критическое мышление ещё не до конца растворились под медийным напором этой самой либерально-капиталистической среды.
ЛЯГУШКА В КИПЯТКЕ
Постепенно проступают контуры особой, сперва малопонятной стратегии «Плана Путина».
Этот человек обладает редким для владык достоинством: скромностью. Скромность помогает учится: у прошлого, у врагов, у обстоятельств…
Последние 10 лет Россия возвышается, но так медленно, что нетерпеливые мы уже изнылись от НЕВИДИМОСТИ ПРОЦЕССА.
Так растёт дерево: видно, что оно выросло, но сколько не присматривайся, не заметишь, что оно растёт. Движения глаз уловить не может: но по итогам глаз понимает, что движение было…
Путин ли придумал стратегию сверхмедленных «растущих листьев»? Нет. Её придумали сионисты, стремясь захватить мир, а Путин – лишь талантливый ученик. Суть стратегии сверхмедленного продвижения – придать событиям видимость естественного хода. Захват происходит так медленно, что обыватель вообще его не замечает: тысячу раз взойдёт солнце и тысячу раз закатится, и всё, казалось бы, на том же самом месте…
Притча «лягушка в кастрюле» образно раскрывает стратегию сверхмедленного захвата. Не знаю, верна ли притча физиологически, употребляю её лишь в символическом смысле. Итак:
Если бросить лягушку в кипящую воду, то лягушка выпрыгнет обратно, получив ожог. Но лягушка – не теплокровное животное. Температура её тела равна температуре окружающей среды. Если посадить лягушку в прохладную воду, и нагревать постепенно – то лягушка не выпрыгнет. Она сварится, не заметив, что сварилась…
Так сионизм захватывал мир: страны, народы, монархи – сваривались, не заметив, что их кипятят. Всё менялось так медленно, что сознательной воли и политического момента в переменах обыватель не замечал. Дерево росло. Много раз пытались подкараулить – когда именно оно растёт. Стояли, пристально смотрели: блин, неподвижно… А через год – на метр выше… Как так?!
Конечно, всем бы нам хотелось громов победы. Блистательных танковых клиньев. Вождя на белом коне в поверженном фашистском Киеве. Нам хотелось бы салютов в честь конкретных дат конкретных побед. В этом выражается вся суть претензий безмерно уважаемого мной И.И. Стрелкова к российской власти: где десять сталинских ударов?! Что за топтание на месте!?
Рыцарь воюет по-рыцарски, с открытым забралом. Он шлёт врагу гордое «иду на Вы»…
У серого кардинала другие методы. Там и яды, и тайные ямы-ловушки с кольями, и византийские хитросплетения заговоров, и пользование силой сильных (ай-ки-до), и пользование слабостью слабых… У «серого кардинала» полный комплекс мер воздействия, порой непрямых и совершенно неожиданных действий.
Рыцарь прекрасен. Но слабость его в том, что он предсказуем. Его рассчитать – раз плюнуть. Методом нехитрых провокаций можно заманить рыцаря, составить за него маршрут, знать, куда он пойдёт завтра – вперёд него самого… И поэтому в жестоком мире реал-политики рыцари всегда проигрывают: вспомните судьбу благородных и судьбу подлых в «перестройку»…
Формула победы включает в себя такой важный компонент как изумление противника. «Удивить – значит, победить». То есть сделать не то, чего от тебя ждут, а нечто совершенно другое. Тогда становишься непросчитанным – и потому опасным… Именно таким был сирийский маневр – когда весь мир ждал похода России на Киев, а Россия ошеломляюще вынырнула в Сирии… Давили на определённые инстинкты: но не получили реакции «собаки Павлова»…
Предсказуемость воюющего политика (особенно в войне, идущей не на жизнь а на смерть, с тотальными этническими чистками) – это его обречённость. Если враг знает, чего от тебя ждать – то враг «всегда готов». А победа – это застать врага врасплох…
Блистательная стратегия непрямых действий была в своё время разработана и успешно применена сионистами. В её рамках сионисты часто делали вещи, с виду прямо противоположные интересам их лагеря. Эти действия то вообще не воспринимались – то казались безумными… Но главная их особенность – отдалённость друг от друга.
Если победа следует за победой плотной чередой – то против сильнейшего объединяются все игроки. Это понимал Бисмарк, умевший вовремя остановится и не показать себя сильнейшим игроком. Этого не понимал азартный Гитлер, в итоге сплотивший против своих побед весь мир, все страны и народы. А всё потому, что он действовал напролом…
Про нетерпеливых и переменчивых «ожидателей громких побед» говорит Евангелие от Матфея: 12:39. «Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
Эти слова необыкновенно подходят к России, которая, как Иона во чреве кита, пребывала в состоянии клинической смерти все 90-е годы. То, что сейчас она просто существует, то, что о ней говорят в мире, обвиняя в немыслимых для 90-х годов вещах («посадила своего ставленника в американские президенты» и т.п.) – это и есть нам знамение Ионы пророка. Умершее – воскресло.
Громкие победы – вообще не стиль Путина. Даже те, которые в активе – скорее, вынужденная оборонительная реакция, нежели искреннее желание «явиться в сверкающей броне». Совершенно очевидно, что Путин не хотел ни грузинской, ни украинской войн. Это скорее сбой, помеха в его плане медленного продвижения, потому что триумфы привлекают внимание к тому, к чему Путин не хотел бы привлекать внимание.
***
Конечно, стратегия сверхмедленного продвижения – имеет и очевидные недостатки. Она очевидным образом дезориентирует сторонников режима. Не видя «знамений» – род лукавый и прелюбодейный начинает роптать. Мол, где триумфальные арки? Где парады на белых конях?
Но коварное заваривание лягушки любит тишину. Чем больше тишины – тем лучше для этого плана. Ведь цель – явиться желанным спасителем туда, где всё до тебя выварилось и от костей отделилось…
Не буду идеализировать: это очень жестокая стратегия. Здесь на алтарь победы приносятся большие жертвы. Скольких уже убили и скольких ещё убьют заляпанные кровью и совсем не смешные клоуны украинизма?
А для тех кто в тылу – пока там медленно поднимается градус воды, может пройти целая жизнь, в тоске и безысходности (мы так и живём, между прочим). А ведь жизнь у человека одна: и по-человечески понять можно обиду, раздражение… «Пока вы там валандались – мою судьбу в унитаз слить сумели»…
Но нужно понимать, что правитель византийского уровня порой обречен взвешивать на весах жизнь тысячи и миллиона. И Бог его оценит в итоге не за погубленные тысячи, а за спасённые миллионы…
Если бы кровавый шут украинского фашизма был расстрелян, как положено, сразу же – то при Обаме это могло стать прологом к термоядерной мировой войне. Ну, а кроме того, он не раскрылся бы в качестве шута, он мог бы сохранить за собой имидж «хероя нации», он мог бы вдохновлять новые поколения «вставать за свободу» и т.п.
И было по совокупности обстоятельств принято очень жестокое, но очень взвешенное решение: Украина должна свариться в своём маразме до полного размягчения. Нельзя вытаскивать её из духовки раньше этого момента.
Конечно, такое решение стало гибельным для тысяч и мукой для миллионов. Конечно, если бы баланс сил в мире был иным – можно было бы подыскать более гуманное решение.
Но…
Всё так, как есть. Трезвость – норма жизни. Там, где нет сил ударить – не замахивайся. Нет зубов укусить – не лай…
Украина обречена переболеть бандеровщиной, переплавить её в себе, выработать, наконец, собственный внутренний иммунитет от этого трупного яда. Иначе факельные шествия будут продолжаться снова и снова, с каждым новым поколением в рамках конфликта «отцов и детей»…
Оголтелые вымрут. Хитрые сбегут. Слабаки, понимая, что никто не бежит их спасать изве – будут принуждены сами взяться за оружие и самостоятельно отстаивать свою жизнь. Потому что с букетиками, как чехи, встречать танки освободителей – это одно. А самому жечь вражеские танки – совсем другое, на порядки более сложное дело…
Да и всем нам не помешает понять общее правило, непостижимое только избалованному «совку»: если ты не повесишь своих врагов, то они повесят тебя, и никому, кроме тебя, твоя жизнь не нужна и не интересна…
***
Конечно, парад победы в Киеве смотрелся бы привлекательнее и симпатичнее. Но стратегия сверхмедленного переваривания, с виду напоминающая удава, хладнокровную гадину – в итоге даёт победу с особым качеством: НЕОБРАТИМОСТИ.
Нам, конечно, нужен на Украине не военный, а необратимый, метафизический успех. Если военный успех достигается днями, то метафизический – годами, десятилетиями, сменой поколений. Мы не можем пополнится Украиной – пока её жителей не будет зелёной рвотой омерзения тошнить при одном упоминании имени Бандеры или Шухевича.
Разбить противника в бою – одно. А вот доказать ему его полную, фундаментальную несостоятельность, абсолютно-смертоносную ошибочность его взглядов – совсем другое.
Но к этому всё идёт. Через муки, через невыносимые страдания миллионов простых людей, увы… Но, будем надеяться, придёт.
Николай Выхин
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Нечто,подобно этому тексту было? ….. Лаконично,по сути происходящего….попытка оценить ….
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Что это ? Очередная, не очень умная агитка ?
История ВОВ в изложении автора…
….”Этого не понимал азартный Гитлер, в итоге сплотивший против своих побед весь мир, все страны и народы. “….
Союз тогда прохлаждался оказывается , когда весь мир азартного Гитлера в туалете мочил. Нас звали…. , да вот, как то лениво было…
Совравший раз, соврёт и два.
ХП Солнцеликого из той же серии фантазий создателя сего опуса ?