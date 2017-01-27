В передаче были рассмотрены следующие подтемы: Венчание на царство. Что такое сакральная власть в России и мире. Борьбы Грозного против Ганзейского союза в Новгороде. Как показан Новогород в былине Садко. Торговое купечество в вольном Новгороде.

Запись эфира от 19 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Иван Грозный — часть 2».

Автор-соведущая — Зеленая Тара.







Первая часть:

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