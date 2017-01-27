Главная » История, Мировоззрение

Иван Грозный — часть 2

15:00. 27 января 2017 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

В передаче были рассмотрены следующие подтемы: Венчание на царство. Что такое сакральная власть в России и мире. Борьбы Грозного против Ганзейского союза в Новгороде. Как показан Новогород в былине Садко. Торговое купечество в вольном Новгороде.

Запись эфира от 19 января 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Иван Грозный — часть 2». 

Автор-соведущая — Зеленая Тара.



Первая часть:

Наш официальный сайт
slavmir.org

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Царь Иван Грозный (часть 1): Тем временем в Европе…
... здоровом народе — англосаксы занимали большую часть Британских островов после ухода римлян... иезуита Поссевино в 1582 году Ивану Грозному принять католичество, как единственно правильную...
Иван Грозный. Битва за Россию
... ходили самые фантастические слухи.Однако Иван Грозный предложил в качестве короля себя... одна Рига. Завершив поход, Иван Грозный с частью армии вернулся в Русское царство...разного рода западники и либералы. Иван Грозный проявил себя мудрым правителем, показав...
Гвардия Стального Императора. ИВАН ГРОЗНЫЙ
...и Литовского, где немалая часть населения исповедовала православие и говорила...войско опричников, которое лично возглавил Иван Грозный, практически уничтожило Новгород Великий, ...Москву. Земли были разорены. Большая часть населения была уведена противником, а...
«Иван Грозный» и Сталин: макиавеллиевское прочтение истории
...главных персонажей русской истории.«Иван Грозный» и Сталин: ...Иваном Грозным, стремившимся превратить феодальную Россию в централизованное государство.* * *В наше время часто...периода создания фильма «Иван Грозный». Первая часть этого текста написана...
Иван Грозный был одним из самых гуманных правителей Европы. Разоблачаем мифы.
... в равной мере западном сознании Иван Грозный предстает, как ни с кем... мала до велика. Подробности убийства Иваном Грозным своего сына растиражированы в тысячах... отдельные хоромы, соединенные с другими частями дворца довольно прохладными в зимнее...
Иван Грозный не убивал своего сына
... известна под упрощенным названием «Иван Грозный убивает своего сына», обер-... родилась идея норманнизма, которую часто называют норманнской теорией, хотя ... государя? Инструктируя создателей фильма «Иван Грозный» режиссера Эйзенштейна и исполнителя роли...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>