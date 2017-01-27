Центрбанк РФ в печали, россияне не хотят лезть в банковскую каббалу.

В среду, 25 января, Банк России опубликовал очередной отчет «О динамике развития банковского сектора» за декабрь, в котором также подвел итоги 2016 года. Согласно отчету, в сегменте розничного кредитования последний месяц ушедшего года преподнес сюрприз. Прирост объема портфеля ссуд физическим лицам в декабре составил всего 0,1%.



Традиционно конец года — высокий сезон для розничного кредитования, характеризующийся большими темпами прироста портфеля кредитов физлицам, чем в другие месяцы. В этот период банки активизируют выдачи, проводя многочисленные акции, а спрос со стороны граждан подстегивается предстоящими праздниками и необходимостью приобретать подарки, а также получением дополнительных вознаграждений в конце года.



В этот раз все было иначе. Даже в три предыдущих, совершенно обычных с точки зрения сезонности месяца — сентябре, октябре и ноябре — розничный портфель российских банков рос в месячном исчислении больше, чем в декабре: на 0,3, 0,2 и 0,4% соответственно. В два предыдущих года, 2015-м и 2016-м, декабрьские темпы роста розничного кредитного портфеля были такими же, как и сейчас (0,1%), но тогда этот темп был выше, чем в предыдущие месяцы тех же лет. Таким образом, даже в кризисные годы в декабре наблюдался некий всплеск, а не падение, как сейчас.

Сегодня на портале РБК увидел следующую новость: То, что текст написан таким образом, что так сразу и не поймёшь, что же пытался сказать автор, это отдельная тема. Толковых, понятных статей на тему финансов вообще встречается очень мало.Меня больше заинтересовал посыл заголовка "аномально низкий интерес к розничным кредитам". Вроде бы следует радоваться, что население в России наконец-то поумнело и начало вести себя как разумные люди, перестав набирать кредиты, по которым не сможет расплатиться. Но оказывается, что с точки зрения журналистов РБК подобное поведение является "аномальным".А я то всё никак не мог понять, почему меня в последнее время начали прямо таки атаковать со всех сторон с предложениями "взять кредит на очень выгодных условиях". То с банка, через который нам выдают зарплату на карточку, позвонил какой-то менеджер и радостным голосом мне сообщил: "Поздравляю, вам одобрили кредит на 300 тыс. рублей на очень выгодных условиях,14,9% годовых!", чем привёл меня в полный ступор, поскольку я никаких кредитов ни у кого не просил. При этом он очень искренне удивлялся, как же я могу отказываться от столь "выгодного" и "щедрого" предложения.После этого я получил ещё с десяток СМС и звонков от самых разных банков, включая "Почта-банк", "Открытие", "Уральский банк реконструкции и развития", которые также спешили меня обрадовать тем, что мне одобрен кредит "на льготных условиях". При этом несколько насторожил тот факт, что все банки предлагали взять у них кредит примерно на одну сумму в районе 300 тыс. рублей под всё теже 14,9% годовых. У некоторых, правда, по факту платить нужно было 22%, но если ни в одном из платежей не будет просрочек, то они типа обязуются потом вернуть разницу между выплатой по 22% и по 14,9%. Но суть в том, что совпадение по сумме кредита не может быть случайной, поскольку она рассчитывается исходя из платёжеспособности конкретного клиента. Видимо поэтому моей жене, которая получает зарплату в том же банке, что и я, но размер которой в разы ниже, никаких звонков и СМС с предложениями не поступало вообще. В связи с чем возникает резонный вопрос, а каким образом все эти банки, за исключением разве что того, где я получаю зарплату, могли узнать об уровне моего дохода, чтобы посчитать лимит по кредиту?Так что все эти разговоры про банковскую тайну и защиту персональных данных, всего лишь разговоры и не более того.И знайте, что если вы отказываетесь от столь "выгодных" предложений банков, то ваше поведение является "аномальным".

Источник: mylnikovdm.livejournal.com