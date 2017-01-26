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Я совок, что значит советский.

11:54. 26 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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С каждым прожитым годом я всё больше понимаю, что переделывать меня уже поздно, да и невозможно. Может быть я очень настырный, упёртый – но я подозреваю что дело совсем в другом. Просто я совок. Просто я сделан в Советском Союзе со всеми отсюда вытекающими. 
 
Мне до сих пор не понятно, если земли очень много, природных богатств великое множество, планета наша очень красива и может прокормить многие миллиарды людей – то почему богатства Земли должны принадлежать нескольким сотням людей? 
 
Мне непонятно почему для блага всех землян необходимо сохранять природу и беречь экологию, но для блага нескольких сотен мы гробим природу и уничтожаем экологию.
 
Мне непонятно, почему миллиарды людей хотят жить в мире и дружбе и ненавидят войну, но несколько сотен людей вдруг организовывают очередную мировую войнушку, и всё человечество начинает убивать друг друга. Почему? Чтобы эти несколько сотен стали ещё богаче?
 
Сейчас принято всё переводить на рыночные рельсы и чуть что кричать что это бизнес. Но мне непонятно – почему умирающие от голода люди, готовые украсть еду чтобы не умереть – преступники, а несколько владельцев сотен тысяч тонн этой еды, и уничтожившие её для того, чтобы цены на рынке стали выше – они называются бизнесмены?
 
Мне непонятно, в чём разница между крестьянином или рабочим, и такими как Рокфеллер или например Чубайс. У всех две руки, две ноги, два глаза, ну и всё остальное прочее. И в роддоме они в пелёнках лежали примерно одинаковые и одинаково мочили подгузники. Так почему одни почему то вдруг стали «быдло», а другие «господа»? Кстати, говорят, что на «том свете» все равны, нет бизнесменов, денег, яхт, дворцов, золотых унитазов. Просто одних жарят на сковородках и варят в котлах, а других нет. Странно, правда? Оказывается общество, где все равны, любят и уважают друг друга, живут в счастье и без особых забот, - называется рай. Странно, нам говорили что мы строим коммунизм, почти построили социализм – а оказывается такое общество ещё называют рай.
 
А вот общество, где одни угнетают и объедают других, унижают и оскорбляют, развязывают войны, торгуют наркотиками,  органами, процветает проституция, рабство, воровство и обман – всё это называется капитализм, или демократия, или рынок – а может быть это ад? Странно мне, «совку», это слышать – оказывается мы теперь стали жить в аду. Сбылась чья то мечта. Интересно чья? Мы строим адское общество. Звучит?
 
Хотя, - если посмотреть на реформированное здравоохранение, по сравнению с «совком» конечно – стало самое настоящее адское здравоохранение. Хорошо от него мало кому. Однако бизнесу хорошо.
 
При «совке» было два телеканала – но посмотреть было что, сейчас у меня спутниковых 190 каналов, но посмотреть совершенно нечего, сплошное адское телевидение. Однако бизнесу наверное опять хорошо.
 
Мы в далёком детстве воспитывались совсем без присмотра, родители были на работе, про воспитание никто не говорил – но мы были воспитаны и начитаны. Как то не заметно, но семья, школа, общество делали своё дело и мы были людьми. Сейчас все только и говорят про воспитание, заботу, школьную реформу и важность демографии – но всё получается как всегда, по адски. Хотя бизнесу наверное опять хорошо.
 
В результате всех этих реформ и построения адского общества случаются всякие разные происшествия. И таких происшествий почему то всё больше и больше. Вот один из случаев, необычайно поразивших и взволновавших меня. Это всего лишь одно ЧП, всего одно из многих, но особенно впечатляет то, как оно разрешилось. Вот заголовок из наших СМИ: «Семеро детей изрезали, расстреляли и подожгли мальчика под Самарой».
 
Дело было почти два года назад, но приговор по этому делу был вынесен только 13 мая 2016 года. В пригороде Самары, посёлке Новосемейкино семь подростков от восьми до пятнадцати лет стащили с велосипеда катающегося малыша шести лет, утащили его на окраину и привязали к стожку сена. После этого стали расстреливать его металлическими шариками из пневматического пистолета. Потом вошли в раж и стали резать ему руку ножом и избивать кулаками. Кульминацией всего этого зверства стал поджог стога сена, к которому был привязан малыш. А затем спокойно разбежались по домам. Вот такие вот адские игры. Вот такое вот адское воспитание. 
 
Наверное что то всё таки есть, какой то ангел-хранитель, какая то высшая справедливость. Неожиданно хлынувший проливной ливень потушил сено, а случайный прохожий увидел и отвязал бедного ребёнка. От шока малыш почти не мог говорить и забыл своё имя.
 
Так вот, поражает не только жестокость детей «нового общества рыночных отношений». Ещё больше поражает решение суда этого нового или может быть старого капиталистического строя. Вот снова цитата: «По решению суда, избившие свою жертву дети были оштрафованы на 40 тысяч рублей. По информации «Самарских известий», правоохранители решили не привлекать к уголовной ответственности фигурантов этого происшествия, хотя одному из них уже было 15 лет.»
 
Мне, «совку», непонятно, - почему такое мягкое наказание? Почему проявили такое нежное отношение к преступникам? Кто вырастет из таких адских детей? Сколько людей они запытают, сожгут, расстреляют в скором будущем? Или в «адском» обществе это норма? Хотя, скорее всего, и тут всего лишь бизнес и рыночные отношения. Так мне, сделанному в Советском Союзе кажется. И ещё. С течением времени таких происшествий всё больше, мы начинаем к этому привыкать, перестаём обращать внимание, делаемся равнодушными. Ну и естественно коррупцию во всех структурах власти начинаем считать как неотъемлемую часть нашего современного общества. А депутаты в это время думают сажать за шлепок по попке дитятки в доме или не сажать. Примут решение и страшно гордятся. А потом снова переделывают и переделывают, решают и перерешивают. И снова важничают и гордятся. А наших детей убивают. Убивают физически. Убивают морально. Убивают планомерно. Ведь "убитыми" теперь будут и несчастный малыш вместе со своими родителями, и эти семеро "отморозков", так жестоко "пошаливших" с несчастным ребёнком шести лет.
 
Олег Козлов. Самара.
 
РS. Вот ссылка на одну из статей про этот случай, а то некоторые «рыночники» могут подумать, что я вру и всё это пропаганда: http://riafan.ru/524882-semero-detei-izrezali-rasstrelyali-i-podozhgli-malchika-pod-samaroi
 
Метки: дети, Жизнь, идеология, коррупция, общество
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