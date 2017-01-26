Верьте только делам

Кучно пошло.1. Трамп подписал указ о начала строительстве стены на границе с Мексикой. Пока остается неясным, кто именно за все заплатит, так как Мексика за нее платить не хочет, но там уже придумали хитрую схему, когда средства изыщут из переводов мексиканцев из США в Мексику. В целом же, это достаточно символичный шаг, так как десятилетия после строительства Берлинской стены, США позиционировали себя как страну, которая борется со стенами, которые "ограничивают свободу". Но времена нынче уже не те и замшелые идеологические догматы убраны на антресоли актуального политического мейнстрима.2. Так же Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики, которая теперь с одной стороны облегчит высылку мигрантов из США, а с другой стороны затруднит их попадание в США как легальным, так и нелегальным способом. Особенно это касается выходцев с Ближнего Востока, которые в особенно циничном виде вкусили плоды насаждения демократии и теперь стремятся убежать от нее куда подальше. Но "Американская мечта" отгораживается от них – мол, вкушайте плоды демократии у себя на родине, у нас не надо. По разным оценкам, ужесточение миграционной политики может затронуть от 8 до 11 миллионов американцев, как имеющих вид на жительство, так и нелегалов.3. Белый Дом официально открестился от планов вновь разрешить использовать секретные тюрьмы ЦРУ, как это было при Буше-младшем. Давеча в сеть утек документ, в котором рассматривался вопрос о повторном открытии секретных тюрем ЦРУ за пределами США, продление использования тюрьмы в Гуантаномо, ограничение прав людей находящихся в американских тюрьмах без предъявления обвинения. Официальная позиция – все это фейк и мы не такие. Тут лучше на слово не поверить, так как при Буше тоже рассказывали, что "мы не такие".4. Так же Трамп косвенно пнул Обаму, де-факто обвинив его в том, что при Обаме в Чикаго началась настоящая вакханалия уличной стрельбы с ростом числа убийств. Мол, если власти не наведут в городе порядок, то в Чикаго отправят федеральных агентов разобраться с творящимся беспределом.На очереди НАФТА и соглашение по Транслатлантическому Партнерству (Меркель уже просит Трампа не делать необдуманных шагов). Если Трамп продолжит в том же духе, то уже к середине весны архитектура глобальной экономики претерпит очень существенные изменения, в рамках которого произойдет форсированный отказ от глобалистской экономической модели, которую 8 лет пыталась выстраивать администрация Обамы.Где-то в феврале и до России очередь дойдет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com