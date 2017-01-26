Советская эпоха в фотографиях.



Интересные и редкие ретро-фото



Экипажи бронеавтомобилей БА-27 бронедивизиона войск ОГПУ. Казахстан, сентябрь 1932 года.



Молодые рабочие, мобилизованные в ряды Красной Армии, отправляются в расположение своей части. Московская область, РСФСР,СССР. Сентябрь 1941 года.



Завтра была война. Артек 1941 г.

На обратной стороны фотографии надпись "Девочки 8-го отряда. Лагерь "Суук-Су" Июнь 1941 г."



Владимир Ленин в своем кабинете в Кремле беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом. Москва, РСФСР. Октябрь 1920 года.



Старший лейтенант Гапса Джумалиевич Исказиев.Г со своим экипажем во время прорыва из окружения летом 1941 года уничтожил 9 немецких танков.

Исказиев узбек 1915 года рождения. Кадровый командир РККА. Член ВКПб. Командир танкового батальона 121 танковой бригады. Пропал без вести 19 ноября 1941 года в районе города Ефремов.



Интересно, что им так весело? Парад пионеров. В центре Клара Цеткин, с правого края Иосиф Сталин. Красная площадь.Москва, РСФСР, СССР. 1925 год.



Командиры РККА комкор и военный атташе Михаил Калмыков Крайний слева Венцов-Кранц. У третьего петлицы кажется черные, выходит либо Федотов А.В., либо Розынко А.Ф. на учениях рейхсвера в Германии. 1929 год.

Калмыкова репрессировали в 1937 году и расстреляли.



76,2 мм горная пушка обр. 1909 г. на вооружении РККА. 1925 год. Обратите внимание на знамя.



Обед пленных немецких офицеров в Красногорском особом оперативно-пересыльном лагере №27.

Лагерь создан 7 марта 1942 года. За 8 лет его существования c 1942 по 1950 годы через лагерь прошло около 50 тысяч военнопленных 23 национальностей. В этом лагере находились практически все представители руководства государств, воевавших против Советского Союза. Из 625-ти генералов, взятых в плен Красной Армией в 1941—1945 годах, через Красногорск прошли 530 человек, из них 174 немецких генерала.



Колонна тракторов направляется на площадь Урицкого (Дворцовая площадь). 1 мая 1929 года. Фото С. Магазинера



Прибытие отдыхающих на курорт "Горячинск". Село Горячинск, Бурятия, РСФСР, СССР.1939 год.

Село расположено на берегу озера Байкал в 188 км к северо-востоку от города Улан-Удэ, с которым связано автомобильным сообщением. Село названо в честь целебных горячих источников. Здесь располагается первый на Байкале бальнеологический курорт с одноименным названием. Песчаные пляжи, живописная бухта, озонированный морской воздух и горячие источники прекрасно подходят для отдыха и лечения. В районе села сложился особый микроклимат, несколько более теплый зимой и прохладный летом.



Первомайская демонстрация в разрушенном Сталинграде. На переднем плане хвост сбитого немецкого бомбардировщика Хейнкель He-111. 1 мая 1943 года.



Советский автодизайнер Юрий Долматовский на испытаниях разработанного им авто НАМИ-013, 1949 год. Спустя годы этот автомобиль, так и оставшийся прототипом, исчез неизвестно где, но через 20 лет его скопировали итальянцы под названием Ghia Selene. Позже компания Ghia подарила единственный образец «Селены» советским автоконструкторам в знак признательности, после чего следы этого проекта окончательно затерялись… По крайней мере, так были уверены специалисты. Однако спустя полвека, в середине двухтысячных годов, пыльную и заброшенную «Селену» нашли в одном из подвалов НАМИ, извлекли на свет и отреставрировали.



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Ил -18 с Гагариным на борту и четыре сопровождающих самолета на пути в Москву



Части Красной Армии вступают на улицы Каунаса. Литва. 1940 год. Танк БТ без гусениц, а на колесах.



На этой фотографии два автомобиля "Москвич-408" советской команды "Автоэкспорт" проходят через афганскую деревню во время ралли Лондон-Сидней в 1968 году. В советской команде ехало 4 "Москвича". В абсолютном зачете позиции были невысоки – наши гонщики заняли 20,22,28 и 33 места, но в командном зачете советский экипаж занял 4 место за счет того, что команда АЗЛК была единственной добравшейся до финиша без потерь.



Владимир Высоцкий подписывает плакаты после выступления в МВТУ им.Баумана. Москва, РФСР, СССР. Март 1979 года.



Летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов за написанием своей, наверное, самой известной картины "Над Черным морем", которая была впервые опубликована в майском номере журнала "Техника-молодежи" за 1966 год.



Бывшие мировые лидеры Рейган и Горбачев расслабляются на ранчо Рейгана в Санта-Барбаре в мае 1992 года, всего через 5 месяцев после отставки Горбачева. После новостей о смерти Рейгана в 2004 году, Горбачев отозвался о нем как о «великом президенте» и сказал что эти новости его «очень расстроили».



Красноармейцы. Хабаровск, Дальневосточный край, РСФСР, СССР. 30-е годы.



Постовой ОРУД. Зубовский бульвар,Москва, РСФСР, СССР. 1930-1935 гг.

ОРУД – структура в системе МВД СССР (Отдел по регулированию уличного движения). В 1967 году ОРУД и ГАИ были объединены в одну структуру.



Церемония торжественного захоронения останков Неизвестного солдата в Александровский сад из братской могилы на Ленинградском шоссе. Траурный кортеж. А. Поликашин, 1966



Праздник Масленицы у шахтеров. Новокузнецк. 1984



Москва. Импровизированный концерт в семейном кругу. 27 декабря 1980 года



1960 год. «Солнечная ванна»



Арбатский ресторан, 1974 год



"Девушки" на отдыхе



Проспект Калинина в Москве с праздничной иллюминацией, 1977



Свадьба в Вязниках, 1970 г.



Ялта, Советская площадь 1983 год



Волнующий момент в жизни Владислава Яцименко (слева), молодого человека принимают в партию, 1966 г.



Валентин Хухлаев. Круиз Вокруг Европы на теплоходе Грузия. Игра в шахматы. 1958



Городской пляж Анапы, 1972 год



Вертодром, Ялта, 1978 год



Памятник Сталину на ВСХВ (ныне ВДНХ), 1947 год



Витрина магазина "Изотопы" в Москве, 1960 год



Сбор томатов, Московская область, 1950 год



На рынке, Ленинград, 1970 год



Короткий перекус и школьные новости, Москва, 1965 год



Поэт Самуил Яковлевич Маршак с московскими школьниками. 3 ноября 1962 года



Приют одиннадцати, Приэльбрусье, 1969 год



Советские авиаконструкторы А.Н. Туполев и С.В. Ильюшин



Актер Алексей Баталов на своей машине. 18 января 1964 года



Главный подъезд МГУ, 1953 год



Владимир Маяковский на вечере, посвященном открытию столовой Дома отдыха работников искусств, 1929 год



Лучшая собирательница Зуйского совхоза-завода «Крымская роза» Р.Е. Дударь собирает лепестки красной розы, 1952 год



Стадион имени Сталина в Москве, 1934 год



В универмаге Москва, 1966 год



В универсаме "Рига", Минск, 1987 год.



На съёмках фильма Москва слезам не верит, 1979 год



Манекенщицы демонстрируют новую коллекцию одежды на проспекте Калинина в Москве, 1969 год



Эрнесто Че Гевара во время посещения бассейна "Москва", ноябрь 1960 года.



Пост-пикет ГАИ, Чертаново, Москва, 1980 год



Колоннада у входа в городской пляж. г.Гагра 1951г.



Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих на съёмках Служебного романа, 1977 год



Нижнекамский шинный завод, 1977 год



В павильоне «Машиностроение» на ВДНХ, Москва, 1959 год



Ил-18 на улице Малышева, Свердловск, 1977 год

Транспортировка самолета на место будущей стоянки в парке Энгельса



Абхазия. Курорт Пицунда. Автопоезд, курсирующий между пляжем и пансионатами.

Фотохроника ТАСС 1973 год.



Отдыхающие на пляже в Евпатории, Крым, 1974 год



В магазине. Киев, 1949 год



Владимир Высоцкий и Марина Влади в Пицунде. 1969 год.



Раднэр Муратов и Савелий Крамаров во время съёмок «Джентльменов удачи», 1971 год



Милионный ЗиЛ, 1976 год



Министр культуры Екатерина Фурцева, поэт Евгений Евтушенко и скульптор Эрнст Неизвестный, 1962 год



Обед на строительстве БАМа, 1970-е



Рядовой Михаил Воробьёв (впоследствии Михаил Круг) в армии. г. Лебедин, Сумская область, УССР. Начало 1980-х гг.



Обычная советская семья, 1954 год



Моральное стимулирование, 1961 год



Калькуляторы в Доме книги, Ленинград, 1977 год



Автомобиль скорой помощи РАФ-ТАМРО, Ленинград, 1980-е



Снос Храма Христа-Спасителя, 1931 год



Дебютный показ Ту-144, аэродромный тягач МАЗ-541, 1972 год



Паланга, Литовская ССР, 1977 год



Андрей Миронов и Раймонд Паулс на подготовке передачи "Голубой огонек", посвященной 66-й годовщине Октября, 1983 год



Квадрофонический магнитофон "Юпитер Квадро", созданный на базе стереофонического магнитофона Маяк-001, 1975 год



Младший сержант милиции Ирина Пажинская, одна из лучших регулировщиц, за самоотверженную работу награждена медалью "За оборону Ленинграда", сентябрь 1943 года



Галина Логинова с дочерью Милой (в будущем Мила Йовович), Киев, 1976 год



Вариант скорой помощи на базе ЗИЛ-118 1965 года



Выступление Большого Государственного симфонического оркестра на Манежной площади в Москве, 9 мая 1945 года



Роберт де Ниро и Олег Янковский в Москве, 1987 год



Реклама электробритвы. Автор Трахман Михаил, 1960-е



Американские горы в саду Госнардома. Ленинград, 2 мая 1935 года



Прогулка на яхте. Московская область, 1963 год. Фотограф Юрий Абрамочкин.



Трамвай в Тбилиси на площади Героев, 1960-е



"Скоростной спуск", автор Сенин В. А. Москва, Александровский сад, 1960-е



Катание детей в Вологде, 1950-е



Площадь Сталина, Киев, 1948 год



Мини-телевизор производства ПО "Монолит" (Витебск), 1975 год

Вся тема: СССР как это было (много фото)

См.также:

Фотографии из жизни людей в СССР, сделанные Семеном Фридляндом в 1950-х годах

Известный советский фотограф Дмитрий Бальтерманц

"Не парадный СССР", фотографа Владимира Воробьёва

Марк Штейнбок | Моменты жизни новой России

Фотомастер Олег Виденин. Портреты с окраин.

http://picturehistory.livejournal.com/18 71757.html – цинк



Источник: colonelcassad.livejournal.com