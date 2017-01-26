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Солнечная станция для отопления и горячей воды своими руками

14:21. 26 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Миргородский изобретатель Сергей Юрко поделился опытом создания и эксплуатации крупнейшей в Украине частной тепловой солнечной станции, рассказал о том, почему он не патентует свои разработки и можно ли построить бизнес на солнечной энергии.

Многие считают его чудаком, а сам Сергей Юрко полусерьезно-полушутя называет себя профессиональным изобретателем. В свои 45 лет ему есть чем похвастаться.

Возле дома его брата в Миргороде работает крупнейшая в Украине частная солнечная станция. Конструкцию придумал сам Сергей и не держит ее в тайне. На < ![CDATA[]]>своем канале< ![CDATA[]]> в YouTube миргородец рассказывает обо всех нюансах работы станции и всегда готов отправить чертежи тем, кто осмелится повторить или использовать для себя решения этого проекта.

Перед встречей с ЭП Сергей несколько раз уточняет время прибытия поезда из Киева и сверяет его с прогнозом погоды. Ему важно, чтобы было солнце, так он сможет показать, как все работает. В конце концов, все сложилось как нельзя лучше.

Несмотря на зимний морозный день, на территории, где Юрко в два ряда разложил свои хитроумные конструкции, все залито солнечным светом.

Для ясности следует сразу объяснить: солнечная станция Юрко разработана для получения тепла, а не электроэнергии, а сама технология ее работы отличается от того, как работают привычные станции на солнечных фотоэлементах.

- Расскажите немного о вашей установке. Как она работает?

- Ловлю солнечных зайчиков. Вот сюда, на зеркальную поверхность, попадают лучи и отражаются сюда, на трубы, где циркулирует вода. А вот и сам бак, куда попадает нагретая вода, он максимально термоизолирован. Отсюда, когда вода подогревается, я подаю ее в дом своего брата.

- Неужели ваша станция обеспечивает все потребности дома? Он довольно большой.

- Полностью не обеспечивает, но дает возможность ощутимо экономить. Годовая потребность дома — 5 тыс куб м газа. Станция производит 2,4 тыс куб м газа — имею в виду эквивалент тепла, потому что воду подогревает солнце. Примерно половина теряется при подаче, остается 1,2 тыс куб м для дома. Вот и считайте.

Большая часть идет на отопление бассейна, остальное – в батареи. Нетрудно подсчитать, что за год экономия для дома составляет около 300 евро.

- Почему половина производимого солнцем тепла теряется?

- Для моих экспериментов у дома просто не хватает места. Я должен был разместить станцию ​​на расстоянии от дома. Горячую воду приходится гнать в дом, а это 50 метров теплотрассы, а она не совершенна. И бак с водой не идеален.

Эффективная схема — это когда тепловая станция размещена у самого дома или на нем, а тепловой аккумулятор — в доме или под ним. Тогда нет потерь тепла.

Как своими руками построить солнечную станцию для отопления и горячей воды

- Сколько вы потратили денег на изготовление станции?

- Для меня она бесценна и не измеряется деньгами. Я шел к этому проекту длинным путем проб и ошибок. Моя цель — проект отопления дома со сроком окупаемости один год. Если бы я жил в Швеции, где газ очень дорогой, это бы уже произошло.

Сначала пробовал твердотопливный котел. Его я сделал за 100-200 евро. Он не требовал места в доме, дешевый и практичный, но со временем я понял, что солнце – перспективнее и дешевле. Пробовал работать с плоскими коллекторами по 10-15 евро за квадратный метр. Установил таких 14 квадратных метров. Три года простояли, а потом я их снял. В конце остановился на варианте, который вы видите.

- Какой срок окупаемости вашей станции?

- Считать просто. Один ряд коллекторов стоит около 300 евро. Значит, 600 евро вместе. Теплотрасса и теплообменник в подвале, насосная группа, автоматика, которая включает подачу воды, тепловой аккумулятор — это еще 300 евро. Весь проект — 900 евро. Экономия в год для дома — 300 евро, поэтому срок окупаемости — три года.

- Очень неплохо звучит.

- Да, но есть много нюансов. Я реалист.

Если кто-то хочет такое устроить для своего дома, то ему придется просто жить этими батареями и уделять этому механизму много времени. Так, оно работает. Да, я вижу экономию, но процесс подключения солнечной станции к газовой системе отопления дома чрезвычайно тяжелое. Я на этом обжегся.

Люди живут мифами. Они вдруг поверили, что солнце может полностью обеспечивать дом. Поймите: чтобы брать энергию от солнца, нужны технологии и вложения. Я еще не могу это рекомендовать для домов. Никто не хочет частичного решения проблемы, все думают на 100% отказаться от газа.

Это реально, если построить станцию, которая будет полностью покрывать потребности дома. Это четыре с половиной ряда солнечных коллекторов и аккумулятор (контейнер) на 160 тонн воды. У многих и земли нет, чтобы это все расположить. Одна секция обеспечивает дачу горячей водой на пять месяцев.

- Для отопления это не практично, но где-то можно применить?

- Я рекомендую солнечные коллекторы не для обогрева дома, а для подогрева воды. Особенно для небольших предприятий, ферм, летних баз отдыха.

Простое подключение и минимум хлопот. Девять секций обеспечат горячей водой душевую кабину для 20-30 человек. Летом такой ряд дает 1200 кВт*ч, в год – 8500 кВт*ч. На человека нужно 50-100 кВт*ч. Для такого проекта окупаемость получается меньше года, если сравнивать с электрическим бойлером.

- Это может быть выгодно для организаций, где нужно много воды, а как насчет мелких пользователей?

- У меня на даче стоит одна секция. Она обеспечивает горячую подачу пять месяцев в году, с мая по сентябрь. Мне больше и не надо, потому что там никто не живет. Там нет электрического бойлера или газа. Секция полностью обеспечивает этот домик.

Для установки требуется 10 м шлангов и бак на 60 л. Там без насоса все работает. Горячая вода идет в душевую, на кухню и в уличный умывальник. Я не трачу электричество. Стоит одна секция с установкой 3-4 тыс грн, как и бойлер.

- Пользоваться энергией солнца придумали не вы, на рынке есть много предложений. В чем изобретение?

- Это чисто моя разработка. Аналоги есть, на некоторые я равнялся. Основная новизна — стоимость. Можно купить немецкие аналоги, но они в 20-30 раз дороже.

— Наверное, они и эффективнее?

- В определенной степени, и то благодаря дорогим материалам, которые я не применяю. Однако даже зимой, в мороз, я могу вскипятить воду солнцем. В аккумуляторе 3,5 тонны воды. Скорость охлаждения — 1-2 градуса в сутки. Сейчас температура воды — 40-50 градусов. Один солнечный день зимой подогревает ее на 20-25 градусов.

То есть цикл из нескольких погожих дней нагреет воду до температуры кипения, но я ее перегоняю в дом, когда она достигает 60 градусов. Смысла нет кипятить.

- А если такого цикла из солнечных дней не будет?

- Безусловно, без солнца некуда. Декабрь и январь – самые неблагоприятные для подогрева воды. Вообще же солнечные периоды – с середины февраля до конца октября. Сейчас – мертвый период. Однако, повторюсь, за один солнечный день даже зимой все мои 58 кв м зеркал повышают температуру в резервуаре на 20-25 градусов.

- На одном из видео вы рассказываете, что солнцем можно обогреть весь Киев.

- Безусловно. Я разработал такой проект на 152 страницах. Полное обеспечение теплом города от солнца — не утопия. Это уже работает в мире. В качестве примера я взял датский город Военс. Реализация этого проекта обошлась 16 млн евро.

Как своими руками построить солнечную станцию для отопления и горячей воды

- Однако Google говорит, что в Военсе 7600 жителей, а в Киеве – более 3 млн.

- Да, Киеву надо станцию ​​в тысячу раз более производительную. Если опираться на мои солнечные коллекторы, а они в десять раз дешевле датских, то проект будет стоить 2 млрд евро. Тогда Киев будет иметь отопление зимой и горячую воду круглый год.

Для этого нужно 2 млн рядов по девять секций. Солнечная станция займет территорию 200 кв км. Это менее 1% Киевской области. Строить можно за 30-40 км от города. Так можно удешевить квитанции киевлян за отопление более чем вдвое.

- Вы верите в реализацию такого проекта?

- Это только красивый проект. Пусть он будет призывом к действию. Можно долго жаловаться на высокие тарифы, а можно что-то делать. Конечно, в Киеве этого никто делать не будет. Там и земля “золотая”. Зато можно пробовать в малых городах.

Тем, кто начнет, будет трудно. Если мэр заявит, что он солнцем будет отапливать город, то его просто не выберут. Но в Дании это делают. И у нас реально. Все равно рано или поздно к этому придем. За солнцем – будущее.

- На видео вы подробно рассказываете, как сделать такие солнечные коллекторы. Почему не патентуете изобретение?

- Конечно, я хочу на этом зарабатывать. Я продаю свои секции, уже реализовал 20 штук. Покупали и предприниматели, которые теперь сами думают, не производить ли их на продажу. Но вы правы: я все показываю. Очень сильная мотивация делать полезные дела.

Хочу помочь нашей стране стать энергонезависимой и наконец отсоединиться от газпромовской трубы. Я рассылаю бесплатно чертежи всем, кто попросит. Если это пойдет в массы, то энергетическая независимость станет хотя бы немного ближе.

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Источник: www.kramola.info

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