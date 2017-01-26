Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 января 2017
- 13:42 Песков прокомментировал слова Трампа о создании в Сирии безопасных зон.
- 10:00 Трамп рассказал о планах создания зон безопасности в Сирии.
- 09:51 Конгрессмен США рассказала о встрече с Асадом.
- 09:39 «Аллигаторы» и «Грачи» из России вернут Пальмиру.
- 08:37 Новости мира: Трамп рассказал о причинах появления ИГИЛ на Ближнем Востоке.
- 07:19 Сирия: Специалисты из РФ разминировали 384 самодельные бомбы в Алеппо.
- 06:31 Битва за Дейр эз-Зор: ВКС России и Армия Сирии отбрасывают и уничтожают боевиков ИГИЛ (ВИДЕО, ФОТО).
- 01:06 Российские Ту-22М3 должны исправить критическую ситуацию в Дейр эз-Зор, — мнение (ВИДЕО).
- 00:33 Коллапс ИГИЛ в Алеппо: «Тигры» и ВКС России взламывают оборону террористов, освобождая 19 поселков (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
- Вчера 20:52 Боевики ИГ сбили российский беспилотник близ Пальмиры.
Песков прокомментировал слова Трампа о создании в Сирии безопасных зон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «суверенным» решение президента США Дональда Трампа о планах по введению в Сирии безопасных зон для беженцев, передает РИА Новости.
«Нет, с российской стороной американские наши партнеры не советовались, это суверенное решение», — сказал он.
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Трамп рассказал о планах создания зон безопасности в Сирии
Идея создания в Сирии зон, безопасных для местных жителей, одобрена американским президентом Дональдом Трампом. Об этом глава США рассказал журналисту телеканала ABC.
Разговор о зонах зашел после вопроса телеканала о беженцах из Сирии в США, поток которых Дональд Трамп намеревался ограничить своим указом. Как объяснил президент США, среди них попадаются игиловцы*, а он «не хочет террористов у себя стране». Именно поэтому для сирийцев в их стране Трамп «абсолютно точно создаст зоны безопасности».
Отметим, что идея создания таких зон не нова. Она обсуждалась предыдущей американской администрацией, была поддержана и странами ЕС, которых привлекала возможность уменьшить таким образом поток сирийских мигрантов в Европу.
Однако проблемы заключаются в том, что создание таких зон предполагал бы полный запрет полетов над ними любой военной авиации (включая сирийскую и российскую). Кроме того, зоны могли стать убежищем для боевиков террористических группировок.
Отвечая на вопросы корреспондента, Трамп затронул и тему о пытках, применяемых к тем, кто подозревается в терроризме. Президент пообещал прислушаться к мнению глав минобороны Джеймсу Мэттиса и ЦРУ Майку Помпео, считающих, что пытки — негуманны и неэффективны. При этом сам Трамп, по его признанию, «абсолютно уверен — пытки работают» и не исключает их применения. Он напомнил, как игиловцы* отрезают головы заложникам и подчеркнул: «Мы должны использовать огонь, чтобы бороться с огнем».
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Конгрессмен США рассказала о встрече с Асадом
Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард в интервью СNN, показанном в среду, рассказала о своей поездке в Сирию, в ходе которой она встретилась с президентом страны Башаром Асадом.
«Что бы вы ни думали о президенте Асаде, факт в том, что он — президент Сирии. Чтобы заключить какое бы то ни было мирное соглашение, нужно вести диалог с ним, — сказала Габбард. — Сирийцы должны сами определить его судьбу и то, что будет с их правительством и их будущим, — добавила она.
— Моя поездка в Сирию ясно показала: наша контрпродуктивная война за свержение режима не отвечает интересам Америки, и, конечно же, интересам сирийского народа».
Габбард провела в Сирии четыре дня; по ее словам, поехать ее побудили «страдания сирийского народа». Визит был одобрен Комитетом по этике палаты представителей, его спонсором выступила неправительственная арабо-американская организация.
Конгрессмен рассказала, что во время путешествия много общалась с местным населением, которое убедило ее в том, что в Сирии не существует понятия «умеренной оппозиции».
«Сирийцы понимают, что если президента Асада свергнут, то „Аль-Каида“* или другая подобная группировка, убивавшая христиан и тех, кто отказывается ее поддержать, получит контроль над всей Сирией», — сказала Габбард.
«Я возвращаюсь в Вашингтон с еще большей решимостью положить конец нашей незаконной войне с целью свержения сирийского правительства.
Я призываю Конгресс и новую администрацию откликнуться на мольбы местных жителей и поддержать акт, запрещающий помощь террористам», — сказала конгрессмен.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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«Аллигаторы» и «Грачи» из России вернут Пальмиру
В операции по освобождению Пальмиры российские военные задействовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач». «Аллигаторы» ведут поиск противника и осуществляют целеуказание, а «Грачи» уничтожают боевиков.
По словам экспертов, такой тандем способен обеспечить почти непрерывное сверхточное огневое воздействие на позиции отрядов ИГИЛ*.
Сирийские вооруженные силы на своих страницах в соцсетях обнародовали кадры, на которых видно, как российские вертолеты Ка-52 участвуют в боях с джихадистами на востоке провинции Хомс. «Аллигаторы» не столько сами наносят удары по позициям боевиков, сколько выполняют роль наводчиков для российской и сирийской ударной авиации.
В частности, для решения задач под Пальмирой задействованы штурмовики, перелетевшие в этом месяце из России на базу Хмеймим в рамках плановой ротации.
Как рассказал «Известиям» осведомленный источник в военных кругах, речь прежде всего идет об использовании связки Ка-52 с Су-25.
«Ударные вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ обладают наиболее современным прицельно-навигационным комплексом, что позволяет им обнаруживать позиции боевиков и в режиме реального времени передавать эту информацию ударным самолетам Су-25 „Грач“ ВКС РФ, — пояснил собеседник.
— Таким образом мы получаем сочетание разведывательных возможностей и значительной бомбовой нагрузки».
По словам источника, этот тандем должен компенсировать недостаточные возможности артиллерии сирийских войск, наступающих на Пальмиру, и обеспечить им эффективную огневую поддержку.
Наступление на востоке провинции Хомс является частью более крупной операции, цель которой — повторное освобождение Пальмиры. По замыслу командования, для начала сирийские войска должны зачистить и обезопасить северные подступы к шоссе, ведущему в Пальмиру.
Иначе мобильные отряды боевиков смогут наносить удары через пустыню во фланг основным силам или перерезать каналы снабжения. Затем уже армейские части двинутся непосредственно к городу.
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Независимый военный эксперт Антон Лавров отметил в разговоре с «Известиями», что «Аллигатор» прекрасно подходит на роль вертолета наблюдения.
«У него лучшие радар и оптико-электронные средства наблюдения из всех наших вертолетов, — пояснил специалист.
— Эти вертолеты превосходят по своим возможностям небольшие беспилотники, обычно применяемые для разведки. У Ка-52 также есть аппаратура для передачи этой информации».
По словам Антона Лаврова, Су-25, в свою очередь, относительно неприхотливы в обслуживании и могут совершать до пяти боевых вылетов в день.
«При наличии хотя бы дюжины таких самолетов можно сделать так, чтобы один постоянно висел над полем боя и наносил бомбовые удары по заявке», — добавил эксперт.
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Потеря Пальмиры заставила искать новые тактические приемы.
«Мобильные группы хорошо вооруженных боевиков стремительно движутся через пустыню и по дорогам, — рассказал Антон Лавров.
— Используя фактор внезапности, наносят очень серьезные удары. Если лишить боевиков возможности свободно перемещаться и использовать мобильные группы, то Пальмиру быстро освободят».
Однако для этого нужны новые тактические приемы, ведь в пустыне проще всего реализовать преимущество в авиации. Там негде спрятаться и колонны техники легко обнаруживаются, а затем становятся целью для ударного самолета или вертолета. Использование вертолетов наблюдения для целеуказания и контроля боевого применения — это обычная тактика для ВВС соседнего Ирака.
«Использование тандема из „Аллигаторов“ и „Грачей“ — это новый для нас тактический прием, который раньше даже на учениях не отрабатывался, — отметил Антон Лавров.
— Стационарные объекты мы бомбить умеем, а борьба с подвижными небольшими группами для нас внове».
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Новости мира: Трамп рассказал о причинах появления ИГИЛ на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп считает, что появления группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) удалось бы избежать, если бы США взяли под контроль нефтяные месторождения в регионе.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на АВС
«Если бы мы взяли (под контроль) нефть, не было бы ИГ. Они питаются доходами от нее, деньгами, которая она дает», — сказал Трамп.
При этом Трамп назвал тех, кто считает, что такие действия нарушали бы международное право «дураками, а не экспертами».
Он также добавил, что «нам следовало входить в Ирак и не следовало так выходить из него».
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Сирия: Специалисты из РФ разминировали 384 самодельные бомбы в Алеппо
Сапёры из России разминировали 384 самодельные бомбы в Алеппо за сутки.
Об этом сообщает российский Центр по примирению в Сирии.
«Только за прошедшие сутки российскими сапёрами от взрывоопасных предметов очищено 63 жилых здания и шесть мечетей, обезврежено 406 взрывоопасных предметов, в том числе 384 самодельных взрывных устройства», — сказано в сообщении, которое цитирует RT.
Также отмечается, что разминирована территория общей площадью более 70 гектаров.
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Битва за Дейр эз-Зор: ВКС России и Армия Сирии отбрасывают и уничтожают боевиков ИГИЛ (ВИДЕО, ФОТО)
Сирийская армия с боями продвигается к западу от военного аэродрома Дейр-эз-Зор.
Понедельник
Сирийская Арабская армия ведет контрнаступление после ожесточенных оборонительных боев с ИГИЛ* у авиабазы Дейр эз-Зор, атакуя позиции террористической группы на городском кладбище.
При поддержке ВКС России правительственные войска штурмовали кладбище с понедельника, освободив новую господствующую высоту после битвы с террористами недалеко от автобусной станции Дейр эз-Зор.
В результате этого наступления армейцы теперь контролируют более 50 процентов территории этого большого кладбища. Теперь войскам остается преодолеть лишь несколько сотен метров для снятия блокады с авиабазы Дейр эз-Зор.
Вслед за атакой на кладбище Сирийская Арабская армия нанесла мощный удар на фабрике Дейр эз-Зор, полигоне и в местности юго-западнее базы бригады 137 вблизи Таля Брук.
При этом армейцы ликвидировали не менее 30 боевиков, среди которых многие оказались иностранными наемниками.
Российская авиация внесла существенный вклад в успех этих атак, нанеся серьезный ущерб силам ИГИЛ и уничтожив один из их самых важных складов боеприпасов и вооружения в провинции Дейр эз-Зор.
Вторник — среда
ВКС России наносят град авиаударов в Дейр эз-Зор, уничтожая оборонительные позиции ИГИЛ вокруг столицы провинции и горы Джебель Тарде.
Российские самолеты вылетели с военного аэропорта Камышлы во вторник, направляясь на юг к Дейр эз-Зор, где они нанесли более 40 авиаударов по Джебель Тарде, Аль-Рашидия, Аль-Джубейла, Майсалун, Джирайя и остров Сакр, передает арабское агентство AMN.
В то время как силы ИГИЛ оказались скованы вокруг Дейр эз-Зор, Сирийская армия продолжила наступление против террористической группы, атаковав ее позиции вокруг кладбища и у площади в районе «Панорама».
Сирийское командование перебросило военно-транспортными вертолетами 200 бойцов ливанской «Хезболлы» и Сирийской армии (см. фото) для подкрепления 104-й десантной бригады САА, обороняющей авиабазу Дейр эз-Зор.
В юго-западном секторе части города в квартале Аль-Макабир ливанцы при авиационной поддержке успешно контратаковали врага и взяли под контроль господствующую высоту.
ИГИЛ здесь понесло большие потери в живой силе и военной технике, террористы были отброшены на северо-восток. В районе «Панорама» банды ИГИЛ также безуспешно пытались прорвать оборону 137-й бригады, но понесли существенные потери и вынуждены были отступить.
После ряда контрударов армейцам удалось овладеть холмами Телль-Ханзир. Подразделения 113-й бригады САА вели бои у университета и в северной части городского кладбища.
Армейцы смогли захватить еще несколько позиций на кладбище, а также обеспечили безопасность ферм Панорамы, за которые не раз переходили из рук в руки.
Сирийская Армия продолжает наступление у кладбища, чтобы разорвать кольцо блокады ИГИЛ, появившееся 2 недели назад в результате наступления бандитов на военный аэродром Дейр эз-Зор.
Постоянно идут бои в районах Сарият-Джунейд, Аль-Макабир, в промышленной зоне и на южных окраинах Дейр эз-Зора. Обе стороны несут потери, но продолжают ожесточенно сражаться. Большую доблесть продолжает демонстрировать 104-я десантная бригада Республиканской гвардии САА, возглавляемая легендарным генералом Иссамом Захреддином.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото переброска десанта в Дейр эз-Зор
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Российские Ту-22М3 должны исправить критическую ситуацию в Дейр эз-Зор, — мнение (ВИДЕО)
Интенсивные удары российских бомбардировщиков Ту-22М3 позволили правительственным войскам Сирии достичь успехов в борьбе против боевиков террористической группировки ИГИЛ в районе Дейр эз-Зор, намечается тенденция к вытеснению боевиков, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Боевики ИГИЛ* 14 января начали наступление на Дейр эз-Зор и расположенную рядом базу ВВС Сирии. За несколько дней террористы, стянув крупные подкрепления из соседней Ракки, смогли занять ряд кварталов на окраине города, территорию брошенной воинской части в пригороде и окружили полностью авиабазу, которая является последним форпостом сирийской армии в Дейр эз-Зоре.
Начиная со второй половины января, Минобороны РФ сообщило о серии ударов российских бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов ИГИЛ в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
«Сейчас после усиления эта группировка (правительственных войск Сирии) постепенно начинает выдавливать боевиков из участков ранее занятой местности, и на сегодняшний день намечается тенденция, что удастся этот коридор, пробитый боевиками, ликвидировать, в том числе в значительной мере за счет ударов наших ВКС и групповых ударов бомбардировщиками Ту-22М3», — сказал эксперт.
Он напомнил, что в Дейр эз-Зоре идут «тяжелые» бои с формированиями ИГИЛ, в том числе и с теми, которые ранее «вышли из-под Мосула и проникли на территорию Сирии».
По мнению эксперта, неделю назад стоял вопрос о возможной ликвидации группировки правительственных сил Сирии. Однако, благодаря действиям российских бомбардировщиков, ситуацию удалось стабилизировать и переломить.
«Поэтому российские ВКС и авиация правительственных сил Сирии наносили там интенсивные удары. До 80–100 вылетов в сутки в тот период было, когда останавливали наступление бандформирований ИГИЛ. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, удалось перебросить туда вертолетами подкрепление в виде живой силы, легкого вооружения, боеприпасов», — заключил Мураховский.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Коллапс ИГИЛ в Алеппо: «Тигры» и ВКС России взламывают оборону террористов, освобождая 19 поселков (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
Сирийский спецназ при поддержке ВКС РФ продолжает штурм позиций ИГИЛ вокруг оплота группировки на востоке провинции Алеппо — города Аль-Баб. 19 городков и посёлков освобождены всего за пару суток.
В среду подразделения САА во главе с отрядами штурмовой дивизии Tiger Force продолжили победоносное наступление на Аль-Баб.
При массированной поддержке ВКС России «Тигры» проламывают оборону ИГИЛ*.
Российская военная авиация нанесла десятки авиаударов по позициям террористов (см. фото) и сильно помогла своим союзникам.
Войска освободили уже 19-й населённый пункт — Харашба (см. карту 2).
ИГИЛ теснит турецкую армию под Аль-Бабом
Одновременно с этим ИГИЛ отбивает стратегический поселок у турецкой армии под Аль-Бабом.
Вечером в среду террористы отбили важный н.п. Аль-Сульфания после потери этого поселка ранее в тот же день.
Сообщается, что ИГИЛ вернули под контроль Аль-Сульфанию в среду вечером после быстрого контрнаступления на не успевших закрепиться турецких военных и помогающих им боевиков «вооруженной оппозиции» на северо-востоке от Аль-Баба.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевики ИГ сбили российский беспилотник близ Пальмиры
Террористы «Исламского государства»* опубликовали видео со сбитым возле авиабазы Т4 «Тияс» в 90 км от Пальмиры российским беспилотником «Гранат-4».
Видео, которое публикует War News Today, датировано 24 января. На нем показывается беспилотник «Гранат-4».
«Гранат-4» предназначен для ведения фоторазведки на местности. В нагрузке – фотоаппарат, модуль радиоразведки.
Отметим, что это уже второй случай за неделю, когда в Сирии сбивают российский беспилотник. Так, ранее появилось видео, на котором был изображен сбитый в провинции Хама БПЛА «Орлан-10». Тогда беспилотник был сбит оппозиционной группировкой «Джейш-аль-Изза»*, входящей в состав «Свободной Сирийской Армии» (ССА).
* запрещены в РФ
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Вот оно ключевое про бандюгу,других в Америке нет…«Если бы мы взяли (под контроль) нефть, не было бы ИГ. Они питаются доходами от нее, деньгами, которая она дает», — сказал Трамп.А эксперты которые это опровергают -дураки.Эй вы ,которые радовались приходу бандита,представляете что он натворит и накроит с Хабадом.
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Кто такой Трамп? Это плоть от плоти -Кровь от крови всех миллионеров usa.
Кто такие миллионеры usa?Это все паразитирующие на разграблении земных ресурсов.Нефть для них как кровь для живого существа.Пока нефть будет двигателем их ИХ “экономики” -будет и дальше литься кровь и создаваться игилы…
Повторяю – -ВСЕ ОСТАЛОСЬ В МИРЕ ТАК КАК БЫЛО!
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А кто сейчас в союзниках у России-Турция(верный друг?)и Иран(такой же друг).Правда их интересы пока совпадают,может удастся весь мусульманский мир сплотить,не так ,как глобалисты хотели ,заманив их в Европу пособием,а идеей,денег у нас нет.Конечно не идеей справедливости-это что то религиозное должно быть.
А насчет Трампа ,а кто ему помешать попробует,17человек правительства Трампа имеют личных денег как 1/3 амерканцев,а все произраильское лоби сколько? П.С. это ответ Люсе
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Слободан удели внимание -хоть 10 мин этому видео…..Игорь Беркут. Украина-Израиль: один народ, одна судьба. 20.01.2017 [РАССВЕТ]-это по твоей теме и насколько этому можно верить.Не хочу увидеть рабов открытых на украине при жизни,а они могут все что угодно принять вопреки рассудку ,только чтобы не русским и в РБ также,но в Краине это фишка.
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Марина
Рабы вукраине уже сформированы -Вы их можете видеть в факельных (фекальных) шествиях в крупных городах вукраины.
Рабы из вукраины (а это специально обученные провокаторы)высажены по всей яуропе!Их много в Чехии,Италии,бывш.Югославии,Испании,Бельгии.
Там они ведут антироссийскую пропаганду.
И пока наши спасают арабов в Сирии,вукраина превратилась в базу антироссийских рабов!!
Это точно такие же как и рабы -игиловцы!!ТОЧНО!
И пока наши(но они не наши)делают вид что ничего страшного вукраине не происходит,эта территория превращается в ДИКОЕ ПОЛЕ.Они(нелюдь курирующая всею территорию и всех граждан вукраины)уже добилась запрета всех вьезжающих с российскими паспортами как поездами,так морским путем.Самолеты ВООБЩЕ НЕ ЛЕТАЮТ из России!!
Пресекается любая попытка что то сказать(не то что сделать)против нелюди в Киеве!
В таком режиме на этой ЗАХВАЧЕННОЙ НЕЛЮДЬЮ ТЕРРИТОРИИ будут ковать СИЛУ РАБОВ -для удара по России.Это уже сегодня база МОНСАНТО -и разных ЧВК которые не контролируются ни кем кроме их самих.
Пусть в Кремле и дальше сосут сопли и надеятся что все рассосётся само собой -Им плевать на тех Людей,которые остались под нелюдью вукраине. ПЛЕВАТЬ!Арабы для них ценнее.
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да согласна.То что это троллинг -это озвученное правительство нового Иерусалима ,среди них-Сатановский,Соловьев,Кедми,Эскинд,Нетаньяху,Либерман ,родом все из СССР.Мне кажется это ответ Путину на его подаренную карту президенту Молдовии Додону,там ведь южная часть краиныбыла в составе молдавии.
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Россия с сирийской армией освобождала,а Трамп будет зоны расчерчивать?
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…а Трамп будет СЛИВКИ СОБИРАТЬ -Для этого у него есть спецы -которые докажут что игил победили usa, а Россия там и рядом не стояла