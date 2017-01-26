Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 января 2017

В операции по освобождению Пальмиры российские военные задействовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и штурмовики Су-25 «Грач». «Аллигаторы» ведут поиск противника и осуществляют целеуказание, а «Грачи» уничтожают боевиков.

По словам экспертов, такой тандем способен обеспечить почти непрерывное сверхточное огневое воздействие на позиции отрядов ИГИЛ*.

Сирийские вооруженные силы на своих страницах в соцсетях обнародовали кадры, на которых видно, как российские вертолеты Ка-52 участвуют в боях с джихадистами на востоке провинции Хомс. «Аллигаторы» не столько сами наносят удары по позициям боевиков, сколько выполняют роль наводчиков для российской и сирийской ударной авиации.

В частности, для решения задач под Пальмирой задействованы штурмовики, перелетевшие в этом месяце из России на базу Хмеймим в рамках плановой ротации.

Как рассказал «Известиям» осведомленный источник в военных кругах, речь прежде всего идет об использовании связки Ка-52 с Су-25.

«Ударные вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ обладают наиболее современным прицельно-навигационным комплексом, что позволяет им обнаруживать позиции боевиков и в режиме реального времени передавать эту информацию ударным самолетам Су-25 „Грач“ ВКС РФ, — пояснил собеседник.

— Таким образом мы получаем сочетание разведывательных возможностей и значительной бомбовой нагрузки».

По словам источника, этот тандем должен компенсировать недостаточные возможности артиллерии сирийских войск, наступающих на Пальмиру, и обеспечить им эффективную огневую поддержку.

Наступление на востоке провинции Хомс является частью более крупной операции, цель которой — повторное освобождение Пальмиры. По замыслу командования, для начала сирийские войска должны зачистить и обезопасить северные подступы к шоссе, ведущему в Пальмиру.

Иначе мобильные отряды боевиков смогут наносить удары через пустыню во фланг основным силам или перерезать каналы снабжения. Затем уже армейские части двинутся непосредственно к городу.

Читайте также: Коллапс ИГИЛ в Алеппо: «Тигры» и ВКС России взламывают оборону террористов, освобождая 19 поселков (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Независимый военный эксперт Антон Лавров отметил в разговоре с «Известиями», что «Аллигатор» прекрасно подходит на роль вертолета наблюдения.

«У него лучшие радар и оптико-электронные средства наблюдения из всех наших вертолетов, — пояснил специалист.

— Эти вертолеты превосходят по своим возможностям небольшие беспилотники, обычно применяемые для разведки. У Ка-52 также есть аппаратура для передачи этой информации».

По словам Антона Лаврова, Су-25, в свою очередь, относительно неприхотливы в обслуживании и могут совершать до пяти боевых вылетов в день.

«При наличии хотя бы дюжины таких самолетов можно сделать так, чтобы один постоянно висел над полем боя и наносил бомбовые удары по заявке», — добавил эксперт.

Читайте также: Кровавый провал: Армия Сирии отразила наступление и уничтожила террористов под Дамаском (ФОТО 18+)

Потеря Пальмиры заставила искать новые тактические приемы.

«Мобильные группы хорошо вооруженных боевиков стремительно движутся через пустыню и по дорогам, — рассказал Антон Лавров.

— Используя фактор внезапности, наносят очень серьезные удары. Если лишить боевиков возможности свободно перемещаться и использовать мобильные группы, то Пальмиру быстро освободят».

Однако для этого нужны новые тактические приемы, ведь в пустыне проще всего реализовать преимущество в авиации. Там негде спрятаться и колонны техники легко обнаруживаются, а затем становятся целью для ударного самолета или вертолета. Использование вертолетов наблюдения для целеуказания и контроля боевого применения — это обычная тактика для ВВС соседнего Ирака.

«Использование тандема из „Аллигаторов“ и „Грачей“ — это новый для нас тактический прием, который раньше даже на учениях не отрабатывался, — отметил Антон Лавров.

— Стационарные объекты мы бомбить умеем, а борьба с подвижными небольшими группами для нас внове».

* запрещенная в РФ террористическая группировка