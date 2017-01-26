Повзрослейте уже , дети!!!

Совсем недавно называться «патриотом» было если не стыдно, то, как минимум немодно. Однако после известных геополитических событий количество сограждан, открыто называющих себя патриотами, стремительно возросло и не думает сокращаться. Их появилось так много, а их политические вкусы так разнообразны, что сами собой стали возникать разнообразные подвиды патриотизма – от вечно восторженных ура-патриотов до постоянно отчаявшихся караул-патриотов. Между этими крайностями есть ещё немало других фракций, которых науке ещё предстоит описать и классифицировать. Я же хотел поговорить об одном подвиде, с которым и вы наверняка сталкивались – это кредитор-патриоты.

Такое название исходит из главной особенности этих любителей Родины: они считают, что Родина им весьма должна. Для кредиторов Родины любой политический вопрос сводится к тому, что страна задолжала им:

- «нормальные» дороги как в Германии;

- «нормальные» зарплаты как в Европе;

- «нормальные» выплаты по факту рождения, как в некоторых арабских монархиях;

- бесплатное образование/медицину/жильё как в СССР;

- и так далее и тому подобное.

Вероятно, возникает вопрос, чем такие активисты отличаются от, скажем, носителей либеральной идеи (в привычном для нас виде), и какое это имеет отношение к патриотизму? Строго говоря, ничем и никакое. Однако кредитор-патриоты в своей риторике так яростно громят «либерастов» и клянутся в своей любви к некоему абстрактному идеалу, который они и называют Родиной, что мы, скрипя сердцем, но всё же припишем их к «патриотизму» до тех пор, пока не определимся наконец с самой формулировкой этого тонкого понятия (об этом чуть ниже).

Безусловно, почти любой из нас готов присоединиться к требованиям кредитор-патриотов, ведь все хотят жить в сказочной стране-самобранке - и автор этих строк в том числе. Отличие лишь в том, что кредитор-патриоты не терпят никаких отлагательств, компромиссов по выплате долга и требуют сделать им всё и сразу, невзирая ни на какие обстоятельства. Поэтому они органически не воспринимают никаких добрых вестей о положительных переменах в жизни страны, если они не реализуют все их хотелки разом (чего быть, естественно, не может). На всё у них есть ответ:

- «сначала дороги сделайте нормальные, потом хвастаться будете своими новыми заводами, позорище!»;

- «сначала зарплаты поднимите до уровня Европы, потом рассказывайте как вы с бедностью боритесь, бездари!»;

- «сначала пенсии старикам в 10 раз поднимите, потом парады устраивайте, негодяи!»;

- и т.д. и т.п. - и всё это с искренней заботой о благе Родины.

Если же вы спросите такого гражданина о том, что лично он дал Родине в кредит, чтобы требовать такой богатый долг, он, скорее всего, ответит, что платит налоги (самый распространённый ответ), либо же что по факту своего рождения он является полновластным совладельцем российских просторов, рек, морей и недр. Любое же дальнейшее указание на то, что, к примеру, европейские зарплаты подразумевают европейские же налоги (то есть существенно больше тех, что сейчас гордо платит или прикидывается что платит кредитор-патриот), или что арабские выплаты предполагают полное послушание правящей династии и периодическое отрубание голов на площади (в том числе за гораздо менее острую критику в интернете, которую позволяет себе типичный кредитор-патриот), или что советское соцобеспечение требует нескольких десятков лет адского труда по индустриализации и личного участия в нескольких войнах (к чему кредитор-патриот не готов, ведь он не для того гордо держит воображаемый долг, чтобы прилагать какие-то сверхусилия), - в общем, любое такое указание переводит дискуссию в партер, где у кредитор-патриота в ход идут какие угодно запрещённые приёмы, лишь бы не сдаваться перед очевидностью.

А очевидность состоит в том, что Родина сегодня формально не требует от граждан почти ничего, кроме следования букве закона. Это и не хорошо и не плохо, это просто исторический период такой.

Нам выпало отдыхать за наших предков. И нужно это понимать, если патриотизм для нас не красивый фантик, а смысл. Нужно понимать, что Родина только что пережила смертельную болезнь, после которой обычно вообще не поднимаются. Но поднялась вопреки всему, начала постепенно восстанавливаться. И в этот ничтожный по историческим меркам период восстановления успела пережить ещё три глобальных кризиса, но всё равно упорно цепляется за стенку и идёт по коридору к выходу из больницы. В то время как неразумные дети ставят ей подножки, закатывают истерики и верещат, что хотят всё и сразу, иначе «перестанут любить».

Повзрослейте уже, дети.

Кстати. Разнообразие «патриотизмов» - свидетельство того, что мы живём в действительно свободном государстве, где нас никто «не учит Родину любить». Поэтому любите её как хотите. Можете даже не любить - только не вредите. Тогда остальное придёт со временем – и дороги как в Германии и зарплаты и пенсии. Но и потрудиться для этого придётся.

Источник:https://cont.ws/@gavrilov/501169