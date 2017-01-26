Пирамидальные холмы-терриконы
10:53. 26 января 2017 Просмотров - 229 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Давно хотел написать обобщающую статью на счет пирамидальных холмов. Про их версию происхождения, исходя из темы древних рудников. И вот аналогичные мысли мне сообщил wakeuphuman. Своего рода – знак, что информацию можно и нужно оформить и предоставить для ознакомления и обсуждения.
Пирамидальный холм в Италии
Пирамидальных холмов огромное число во всех уголках нашей планеты. И не только на Земле. Они есть на Марсе (трехгранные) и на Луне (когда гугл-карты показывали ее в лучшем разрешении – можно было рассмотреть). Но пока остановимся на земных холмах и проведем аналогии с добычей металлов и отвалами именно такой формы. Информация, которая будет представлена ниже уже выкладывалась на этих страница. Я лишь предлагаю посмотреть на нее с иной стороны. Итак, начнем…
Боснийские пирамиды
Боснийская пирамида Солнца (43,977 ° N 18,176 ° E). Ссылка на карту
Как-то поутихла эта тема с Боснийскими пирамидами в местечке Високо, все уже забыли про эту сенсационную информацию С.Османаджича – исследователя этих объектов. Научный мир не принял информацию, что к их формам или образованию приложил руку разум.
Пирамидальных холмов в этом месте несколько
Редкая фотография другого пирамидального холма в этом районе
Когда было можно, были произведены раскопки. Под слоями глины (ох, уж эта глина) были обнаружены плиты, выполненные по бетонной технологии с наполнителем из галечника
Плиты разные по толщине
Это, видимо, было просто заливка раствором
Есть плиты с наполнением из крупного галечника
Короткие видеоролики:
Плиты у подножья пирамиды
Слои грунта у подножья холмов
Более подробную информацию можно получить в лекциях С.Османаджича: Боснийские пирамиды. Лекция С.Османагича (4 части)
Твердость этих цементов высокого качества была измерена, она оказалась почти в два раза выше прочности промышленных цементных смесей, производимых сегодня.
Местами заливка состоит из множества слоев
В этом месте исследователи обнаружили подземные тоннели
Здесь представлена подробная схема подземелий. Вот как они выглядят:
Вход в подземелье
Своды укрепили
Порода внутри – это песчано-гравийная смесь
Трудно сказать, энтузиасты сами выкопали эти ходы, пытаясь что-то найти или расчищают что-то древнее…
Галечник
На камнях внутри этих тоннелей были найдены следы:
Были найдены даже вот такие артефакты. Глиняная модель пирамиды была также обнаружена в 2008 году студентами из Христиана-Альбрехта университета Киле, Германия при проведении экскаваторных работ на Доне Mostre в Долине Пирамид.
Геометрический Амулет был также найден вблизи Високо у Пирамиды Солнца. Сделан из керамического композиционного материала и цемента.
Так к чему я делал такое долгое вступлении про Боснийские пирамиды? Да, скорее всего, они искусственно насыпаны или обтесали холмы под пирамидальную форму. Я склоняюсь к первому варианту – это насыпные терриконы от переаботки грунта. Брали грунт, галечник в долине, промывали и дробили, извлекали драг.металлы и ссыпали в терриконы. Мыли золото или добывали еще какой редкий металл. Иногда в грунте содержатся и россыпи платины. Анализ на содержание драг.металлов по этому месту не встречал.
Но почему насыпали именно в пирамиду? Это такая технология. В такую форму можно насыпать, применяя транспортерную ленту или канатную дорогу с ковшами. Вот примеры из нашей цивилизации:
Терриконы на Донбассе. Если бы не экономия места, то это были бы две пирамиды.
Современные пирамиды
Здесь видно, что по ребру террикона идет транспортировка отвальной породы
Еще это могли делать с помощью канатной дороги
Отвалы, сделанные с помощью канатной дороги
Современная заброшенная канатная дорога для насыпания терриконов, а именно: грузовая подвесная канатная дорога; отвальная, маятниковая, однопутная, однопролетная, двухканатная.
Ставилась мачта и к ней поднимались ковши. Эта – на шахте «Заречная» в с. Силец (Сокальський район, Львовская область, Украина).
Трос постепенно перемещают к вершине мачты. Подробнее про это место
Если ковши будут высыпать породу равномерно с четырех сторон, сохраняя равномерность насыпания, то вполне можно получить пирамиду. У древних была, скорее всего, более отточенная, гармоничная технология и оснастка. Либо пирамидальность терриконам придавали этим способом специально.
Но в Боснийских пирамидах меня еще удивляет тот факт, что многие геобетонные плиты находятся в чередовании грунта:
Засыпали, залили и т.д. Зачем это нужно было делать? Не исключаю, что это не просто пирамидальный террикон – это продукт глубокой переработки грунта, а именно, его измельчение, нагрев или химические реакции по выщелачиванию драг.металлов. И эту жижу, хвосты сливали туда же, куда перемещали пустую породу.
Залитые слои на склонах холмов
Возможно, паста стекала и ниже пирамид, повторяя рельеф и неровности. А растрескалась из-за усадки в объеме.
Наверное, так же растрескались все известные мегалиты при объемной усадке
Рядом с пирамидами были найдены вот такие каменные шары:
Многие исследователи и интересующиеся темой загадок истории в недоумении – для чего нужны были эти каменные шары? На природного происхождения они не похожи.
Находки не единичны
Моя версия – это шары из шаровой мельницы для измельчения породы:
Это наши примитивные изделия. Представьте, что за размер шаровой мельницы был при размерах каменных шаров, показанных выше…
Цементная мельница
Разнокалиберные чугунные шары для современных шаровых мельниц
Может быть, каменные ядра пушек из нашей истории – это тоже шары для шаровых мельниц? Только уже при нашей истории после очередной катастрофы мы смогли додуматься их использовать для стрельбы из якобы пушек, которые тоже могли быть ранее не пушками.
А сейчас сравните:
Современный чугунный шар для шаровой мельницы
Загадочные южноафриканские шарики. Подробнее
Это тоже загадочнее находки металлических шаров
Шары Мокуй в штате Юта
Есть такое сомнение. Каменные шары в мельнице могут растрескаться и раскрошиться. Причем, очень быстро. Но. Если в соразмерной с каменным шаром мельнице один огромный шар, то такого не произойдет. Большой шар будет крошить породу, но нужно это делать в жидкости. Древние делали дисперсию из хим.раствора кислот, извлекали потом металлы (может быть, промывали или осаждали химически). Об этом я делал размышления в статье ХИМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД МЕГАЛИТОВ Если это делали люди, то не исключаю, что эту технологию в те времена (до выпадения глины) нам передали, либо мы уже были на таких уровнях развития технологий. После катаклизма или войны – все было утрачено.
Многие в комментариях высказывают версии в стиле книг З.Ситчина и шумерских хроник, что люди были рабами и созданиями Богов, трудились в рудниках и на подобных производствах. Вот краткая выжимка из подобной информации (оставленная читателем в одном из комментариев в прошлых статьях):
В шумерских хрониках этот процесс описан подробно. Люди были нужны для выполнении неких работ. Методом проб и ошибок вывели жизнеспособных особей. Сразу после этого между богами разгорелся серьезный конфликт. Люди нужны были всем (для работ). Поэтому верховный бог поставил задачу вывести людей, которые смогли бы сами размножаться и понеслось. Когда надобность отпала, на совете богов постановили всех людей уничтожить. Но у некоторых богов были дети от земных женщин. Поэтому они их по тихой предупредили и даже некоторым дали ковчеги для спасения. После потопа совет богов с удивлением обнаружил выживших и просто махнул на них рукой.
Лично меня поражает с какими деталями там все описано. Но что еще больше, так это то, что все эти события входили в изучения во всех школах у шумеров.
Я собрал коллекцию рисунков Пиранези, в которых он зарисовывал фигурки людей гибридов, которые остались в огромном количестве. Это не просто страшно, это не должно повторится. Предполагаю, что такое разнообразие было нужно для разного вида специфических работ. Смотрел тут недавно видео, в котором один ученый показывал хранилища костей в Египте. Там собраны все эти гибриды людей. Их там не просто много, их и за 100 лет не разберешь. Так же он показывал саркофаги на которых написано: тут лежат кости тех, которые никогда не должны возродится снова.
Почему-то приходит мысль, что эта добыча для хозяев не прекращается. Нам разрешили существовать в замен предоставления определенных ресурсов, в особенности редкоземельных и драг.металлов. Древнюю историю сочинили. А может быть, ее просто нет, есть начало эпох существования без Богов. Начало войн, дележа, междоусобиц за раздел наследия Богов, а сейчас за месторождения и возможность как можно больше собрать дань.
***
А сейчас перенесемся в Сибирь:
Это пирамидальная гора около п.Зыково в нескольких километрах от Красноярска
Слои породы, идущие под наклоном
Порода под каменными слоями – песчано-глиняная с галькой.
Сейчас, после того, как все сильнее появляется убеждение, что эти объекты искусственного техногенного происхождения, становится понятным: и здесь мыли грунт из долины рядом протекающей реки и ссыпали в терриконы. А где-то выщелачивали из породы металлы и пасту, хвосты сливали туда же.
Подробнее про Красноярскую пирамиду:
[Spoiler (click to open)]http://sibved.livejournal.com/2801.h
tml
http://sibved.livejournal.com/176410.ht
ml
Переносимся в Италию
У подножья пирамидального террикона – затопленный карьер
Пирамида-террикон и карьер. Подробнее
Закарпатье
В этих местах ранее была добыча ртути. Подробнее
Примеры можно продолжать и обычными коническими холмами-терриконами. Но их настолько много, что в этот пост уже не войдут.
Скорее всего в совсем не такие и отдаленные времена на Земле был Мордор – как в фильме Властелин колец.
Все перепахали. В намного больших масштабах чем сейчас. Наверное, людей было больше. Либо это делали космические вахтеры. А люди это наблюдали и сочиняли сказки про змеев-горынычей.
Но вероятнее всего вахтеры были раньше, которые оставили мегалиты, останцы, каменные стены. А 500-200 лет назад, уже орудовали люди. То ли одичавшие потомки вахтеров, то ли брошенная вахтерами рабочая сила. И судя по картам распространения городов и поселков в 16-18 веках – людей было намного больше. По 10 детей в семье же было. Плодились быстро, наверное как в современном Китае и Индии.
Возможно, было населения 10-15 миллиардов человек. И почти все работали в реальном секторе – в добычи сырья и переработки ресурсов, в производства, сельском хозяйстве. Вот и перевернули недра планеты наизнанку. Впрочем, не исключено, что и не в первый раз. Зато ландшафт красивый стал, загадочный…
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.bosnianpyramid.com/Excavatio
ns_files/BosnianPyramidOfMoon.html
http://sitsshow.blogspot.ru/2013/11/res
onance-in-bosnian-valley-of-pyramids.htm l
Пирамидальный холм в Италии
Пирамидальных холмов огромное число во всех уголках нашей планеты. И не только на Земле. Они есть на Марсе (трехгранные) и на Луне (когда гугл-карты показывали ее в лучшем разрешении – можно было рассмотреть). Но пока остановимся на земных холмах и проведем аналогии с добычей металлов и отвалами именно такой формы. Информация, которая будет представлена ниже уже выкладывалась на этих страница. Я лишь предлагаю посмотреть на нее с иной стороны. Итак, начнем…
Боснийские пирамиды
Боснийская пирамида Солнца (43,977 ° N 18,176 ° E). Ссылка на карту
Как-то поутихла эта тема с Боснийскими пирамидами в местечке Високо, все уже забыли про эту сенсационную информацию С.Османаджича – исследователя этих объектов. Научный мир не принял информацию, что к их формам или образованию приложил руку разум.
Пирамидальных холмов в этом месте несколько
Редкая фотография другого пирамидального холма в этом районе
Когда было можно, были произведены раскопки. Под слоями глины (ох, уж эта глина) были обнаружены плиты, выполненные по бетонной технологии с наполнителем из галечника
Плиты разные по толщине
Это, видимо, было просто заливка раствором
Есть плиты с наполнением из крупного галечника
Короткие видеоролики:
Плиты у подножья пирамиды
Слои грунта у подножья холмов
Более подробную информацию можно получить в лекциях С.Османаджича: Боснийские пирамиды. Лекция С.Османагича (4 части)
Твердость этих цементов высокого качества была измерена, она оказалась почти в два раза выше прочности промышленных цементных смесей, производимых сегодня.
Местами заливка состоит из множества слоев
В этом месте исследователи обнаружили подземные тоннели
Здесь представлена подробная схема подземелий. Вот как они выглядят:
Вход в подземелье
Своды укрепили
Порода внутри – это песчано-гравийная смесь
Трудно сказать, энтузиасты сами выкопали эти ходы, пытаясь что-то найти или расчищают что-то древнее…
Галечник
На камнях внутри этих тоннелей были найдены следы:
Были найдены даже вот такие артефакты. Глиняная модель пирамиды была также обнаружена в 2008 году студентами из Христиана-Альбрехта университета Киле, Германия при проведении экскаваторных работ на Доне Mostre в Долине Пирамид.
Геометрический Амулет был также найден вблизи Високо у Пирамиды Солнца. Сделан из керамического композиционного материала и цемента.
Так к чему я делал такое долгое вступлении про Боснийские пирамиды? Да, скорее всего, они искусственно насыпаны или обтесали холмы под пирамидальную форму. Я склоняюсь к первому варианту – это насыпные терриконы от переаботки грунта. Брали грунт, галечник в долине, промывали и дробили, извлекали драг.металлы и ссыпали в терриконы. Мыли золото или добывали еще какой редкий металл. Иногда в грунте содержатся и россыпи платины. Анализ на содержание драг.металлов по этому месту не встречал.
Но почему насыпали именно в пирамиду? Это такая технология. В такую форму можно насыпать, применяя транспортерную ленту или канатную дорогу с ковшами. Вот примеры из нашей цивилизации:
Терриконы на Донбассе. Если бы не экономия места, то это были бы две пирамиды.
Современные пирамиды
Здесь видно, что по ребру террикона идет транспортировка отвальной породы
Еще это могли делать с помощью канатной дороги
Отвалы, сделанные с помощью канатной дороги
Современная заброшенная канатная дорога для насыпания терриконов, а именно: грузовая подвесная канатная дорога; отвальная, маятниковая, однопутная, однопролетная, двухканатная.
Ставилась мачта и к ней поднимались ковши. Эта – на шахте «Заречная» в с. Силец (Сокальський район, Львовская область, Украина).
Трос постепенно перемещают к вершине мачты. Подробнее про это место
Если ковши будут высыпать породу равномерно с четырех сторон, сохраняя равномерность насыпания, то вполне можно получить пирамиду. У древних была, скорее всего, более отточенная, гармоничная технология и оснастка. Либо пирамидальность терриконам придавали этим способом специально.
Но в Боснийских пирамидах меня еще удивляет тот факт, что многие геобетонные плиты находятся в чередовании грунта:
Засыпали, залили и т.д. Зачем это нужно было делать? Не исключаю, что это не просто пирамидальный террикон – это продукт глубокой переработки грунта, а именно, его измельчение, нагрев или химические реакции по выщелачиванию драг.металлов. И эту жижу, хвосты сливали туда же, куда перемещали пустую породу.
Залитые слои на склонах холмов
Возможно, паста стекала и ниже пирамид, повторяя рельеф и неровности. А растрескалась из-за усадки в объеме.
Наверное, так же растрескались все известные мегалиты при объемной усадке
Рядом с пирамидами были найдены вот такие каменные шары:
Многие исследователи и интересующиеся темой загадок истории в недоумении – для чего нужны были эти каменные шары? На природного происхождения они не похожи.
Находки не единичны
Моя версия – это шары из шаровой мельницы для измельчения породы:
Это наши примитивные изделия. Представьте, что за размер шаровой мельницы был при размерах каменных шаров, показанных выше…
Цементная мельница
Разнокалиберные чугунные шары для современных шаровых мельниц
Может быть, каменные ядра пушек из нашей истории – это тоже шары для шаровых мельниц? Только уже при нашей истории после очередной катастрофы мы смогли додуматься их использовать для стрельбы из якобы пушек, которые тоже могли быть ранее не пушками.
А сейчас сравните:
Современный чугунный шар для шаровой мельницы
Загадочные южноафриканские шарики. Подробнее
Это тоже загадочнее находки металлических шаров
Шары Мокуй в штате Юта
Есть такое сомнение. Каменные шары в мельнице могут растрескаться и раскрошиться. Причем, очень быстро. Но. Если в соразмерной с каменным шаром мельнице один огромный шар, то такого не произойдет. Большой шар будет крошить породу, но нужно это делать в жидкости. Древние делали дисперсию из хим.раствора кислот, извлекали потом металлы (может быть, промывали или осаждали химически). Об этом я делал размышления в статье ХИМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД МЕГАЛИТОВ Если это делали люди, то не исключаю, что эту технологию в те времена (до выпадения глины) нам передали, либо мы уже были на таких уровнях развития технологий. После катаклизма или войны – все было утрачено.
Многие в комментариях высказывают версии в стиле книг З.Ситчина и шумерских хроник, что люди были рабами и созданиями Богов, трудились в рудниках и на подобных производствах. Вот краткая выжимка из подобной информации (оставленная читателем в одном из комментариев в прошлых статьях):
В шумерских хрониках этот процесс описан подробно. Люди были нужны для выполнении неких работ. Методом проб и ошибок вывели жизнеспособных особей. Сразу после этого между богами разгорелся серьезный конфликт. Люди нужны были всем (для работ). Поэтому верховный бог поставил задачу вывести людей, которые смогли бы сами размножаться и понеслось. Когда надобность отпала, на совете богов постановили всех людей уничтожить. Но у некоторых богов были дети от земных женщин. Поэтому они их по тихой предупредили и даже некоторым дали ковчеги для спасения. После потопа совет богов с удивлением обнаружил выживших и просто махнул на них рукой.
Лично меня поражает с какими деталями там все описано. Но что еще больше, так это то, что все эти события входили в изучения во всех школах у шумеров.
Я собрал коллекцию рисунков Пиранези, в которых он зарисовывал фигурки людей гибридов, которые остались в огромном количестве. Это не просто страшно, это не должно повторится. Предполагаю, что такое разнообразие было нужно для разного вида специфических работ. Смотрел тут недавно видео, в котором один ученый показывал хранилища костей в Египте. Там собраны все эти гибриды людей. Их там не просто много, их и за 100 лет не разберешь. Так же он показывал саркофаги на которых написано: тут лежат кости тех, которые никогда не должны возродится снова.
Почему-то приходит мысль, что эта добыча для хозяев не прекращается. Нам разрешили существовать в замен предоставления определенных ресурсов, в особенности редкоземельных и драг.металлов. Древнюю историю сочинили. А может быть, ее просто нет, есть начало эпох существования без Богов. Начало войн, дележа, междоусобиц за раздел наследия Богов, а сейчас за месторождения и возможность как можно больше собрать дань.
***
А сейчас перенесемся в Сибирь:
Это пирамидальная гора около п.Зыково в нескольких километрах от Красноярска
Слои породы, идущие под наклоном
Порода под каменными слоями – песчано-глиняная с галькой.
Сейчас, после того, как все сильнее появляется убеждение, что эти объекты искусственного техногенного происхождения, становится понятным: и здесь мыли грунт из долины рядом протекающей реки и ссыпали в терриконы. А где-то выщелачивали из породы металлы и пасту, хвосты сливали туда же.
Подробнее про Красноярскую пирамиду:
[Spoiler (click to open)]http://sibved.livejournal.com/2801.h
http://sibved.livejournal.com/176410.ht
Переносимся в Италию
У подножья пирамидального террикона – затопленный карьер
Пирамида-террикон и карьер. Подробнее
Закарпатье
В этих местах ранее была добыча ртути. Подробнее
Примеры можно продолжать и обычными коническими холмами-терриконами. Но их настолько много, что в этот пост уже не войдут.
Скорее всего в совсем не такие и отдаленные времена на Земле был Мордор – как в фильме Властелин колец.
Все перепахали. В намного больших масштабах чем сейчас. Наверное, людей было больше. Либо это делали космические вахтеры. А люди это наблюдали и сочиняли сказки про змеев-горынычей.
Но вероятнее всего вахтеры были раньше, которые оставили мегалиты, останцы, каменные стены. А 500-200 лет назад, уже орудовали люди. То ли одичавшие потомки вахтеров, то ли брошенная вахтерами рабочая сила. И судя по картам распространения городов и поселков в 16-18 веках – людей было намного больше. По 10 детей в семье же было. Плодились быстро, наверное как в современном Китае и Индии.
Возможно, было населения 10-15 миллиардов человек. И почти все работали в реальном секторе – в добычи сырья и переработки ресурсов, в производства, сельском хозяйстве. Вот и перевернули недра планеты наизнанку. Впрочем, не исключено, что и не в первый раз. Зато ландшафт красивый стал, загадочный…
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.bosnianpyramid.com/Excavatio
http://sitsshow.blogspot.ru/2013/11/res
Источник: sibved.livejournal.com