Пирамидальные холмы-терриконы

Продолжаю тему искусственных холмов, терриконов, которые в настоящее время мы ... с НаходкиМогли ли быть эти пирамидальные холмы быть отвалами от металлургических производств... говорить про природные холмы и горы.Или подобные терриконы, насыпанные по-послойно...