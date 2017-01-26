Новости Украины и Новороссии 26 января 2017

Парасюк анонсировал новую ж/д блокаду на Донбассе

«Ветераны АТО» планируют заблокировать еще одно ж/д направление в рамках блокады Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил националист Владимир Парасюк.

На место блокады железной дороги Луганск – Попасная еще съезжаются «ветераны АТО», будут заблокированы все железнодорожные пути на оккупированную территорию, создаются мобильные штабы. Прогнозируется, что акция будет долгосрочной.

«Мы сейчас будем ехать, куда, пока вам не будем говорить, но на другую как бы «ветвь», будем смотреть, как там можно будет организовать блокаду, чтобы это сделать эффективно. Надо людям и где обогреваться, надо найти место для ночлега», — говорит Парасюк.

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Украинским операторам запретили удалять всю информацию времен Майдана в Киеве

Ходатайство Генпрокуратуры Украины на арест носителей информации, принадлежащих Vodafone Украина, lifecell, Укртелеком и Тримоб, удовлетворил Печерский районный суд Киева.

Под арест попали данные о звонках, SMS, перемещениях и другие данные абонентов в период с 18 января по 16 марта 2014 года.

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Тысячи украинцев останутся без пенсий и субсидий: Минфин готовит закон о верификации. «Сегодня», Украина

Министерство финансов в прошлом году провело масштабную верификацию получателей всех социальных выплат. На этом чиновники планировали сэкономить около пяти миллиардов бюджетных гривен. По итогам работы в Минфине рекомендовали прекратить выплаты 1,5 миллионам человек (всего проверили 26 миллионов украинцев). Однако окончательное решение принимают распределители средств (Пенсионный фонд (ПФ), Минсоцполитики и т.д.).

Как сообщили в ПФ, далеко не все рекомендации Минфина оказались верными: часть украинцев, данные о которых подал Минфин, уже давно не получает пенсии, другие, как заявляют в ПФ, верификацию не прошли, в список «рекомендаций на прекращение выплат» попали, но на самом деле свои пенсии получают законно. Правда, есть и те, кто действительно долгие годы незаконно получали пенсии, и кого удалось «вычислить» благодаря верификации. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, как прошлом верификация в прошлом году и кто рискует остаться без помощи от государства в 2017-м.

Под вопросом 185 тысяч субсидиантов

В ходе верификации в Министерстве финансов сопоставляют информацию, которая накапливается об украинцах в разных ведомствах. При этом предполагалось, что Минфин получит доступ не только к собственным источникам, но и другим официальным базам и реестрам. Например, к реестру транспортных средств. В начале прошлого года Минфин также получил доступ к банковской тайне. По результатам верификации министерство отправило полтора миллиона рекомендаций прекратить выплаты. Часть из них все еще находятся на рассмотрении.

Процесс верификации, как сообщили «Сегодня.ua» в Министерстве финансов, продолжится и в этом году. Сейчас ведомство специально для этого разрабатывает законопроект «О верификации».

Больше всего нарушают получатели субсидий. Как пояснили в одном из территориальных органов соцзащиты, оставить без субсидии украинцев могут по двум причинам: если в период 12 месяцев до оформления субсидии была совершена покупка или оплачена услуга на сумму от 50 тысяч гривен; если субсидиант скрывает дополнительный доход.

Чиновники все еще не выработали механизм, как можно определить реальный доход украинцев. Как рассказала замминистра финансов Оксана Маркарова, при верификации учитывают информацию только из официальных источников. Если дополнительный доход не оформлен, или же субсидианту на работе часть зарплаты выплачивают «в конверте», обнаружить это очень сложно.

Однако, среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию.

Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в «черный список» Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.

Кто может остаться без пенсий

В результате верификации в Пенсионный фонд направили 503 тысячи записей, которые вызвали сомнения у Минфина. На данный момент, как сообщают в пресс-службе ПФ, рассматриваются 271 тысяча рекомендаций. Часть пенсионеров уже оставили без выплат. При этом в Фонде отмечают, что системных и массовых нарушений они не обнаружили.

«По состоянию на 1 декабря 2016 Пенсионным фондом взято в работу 201,1 тыс. рекомендаций по получателям пенсионных выплат. Из них на сегодня обработано 105,9 тыс., находятся в проработке 95,2 тыс. записей. Результаты этой работы свидетельствуют, что по 80 тыс. записей выплату пенсий прекращено органами Пенсионного фонда еще до начала верификации, по 25,9 тыс. – подтверждена правомерность пенсионных выплат и только по 35 рекомендациям прекращены пенсионные выплаты», – сообщили в Фонде.

В Украине действуют несколько мошеннических схем для получения пенсий. Во время верификации обнаружили, что пенсии на поддельные паспорта оформлялись партиями в один день. Всплеск активности мошенников наблюдался в июне 2013-го года, поясняют в правительстве. С чем именно это связанно, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Однако самое распространенное нарушение – «мертвые души». «При проверке выплат пенсий самое распространенное нарушение – это получение пенсий после смерти пенсионера. Официально ПФ подтверждено 59 таких случаев, но работа по проверке информации полученной от Минфина еще продолжается», – рассказали в Минфине.

«При проверке выплат пенсий самое распространенное нарушение – это получение пенсий после смерти пенсионера. Официально ПФ подтверждено 59 таких случаев, но работа по проверке информации полученной от Минфина еще продолжается», – рассказали в Минфине.

Зачем проводят верификацию

Самая крупная статья расхода бюджета Украины – социальные расходы. Так, на социалку тратится 40% всех средств. При этом, как говорят в Минфине, единого реестра получателей помощи нет, в результате по всей стране «мертвые души» получают пенсии, а находчивые украинцы оформляют пособия на поддельные документы.

Еще в начале года Министерство финансов создало специальный отдел со штатом всего 11 человек – их задача собрать информацию, которая есть в разных государственных органах и банках, и сопоставить ее.

С самого начала и в ПФ и в Минсоцполитики к верификации Минфина относились скептически. Зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир пояснил: в фонде и так регулярно сверяют данные и проводят проверки.

«Та информация, которую мы получаем в обратном порядке, – ее очень сложно обрабатывать. Берем, допустим, паспортные данные или код человека, который у них там проходит по их верификации. Но у нас же нет единой информационной базы. У нас свыше 700 управлений социальной защиты – куда обращаться с этим кодом и паспортом? В какое управление? Где они его нашли? Какую социальную выплату он получил? В чем проблема? В какой форме мы подаем информацию – это отработано законодательно, в какой форме нам дают информацию – это пока не отработано, и мы не можем ее практически реализовать», – рассказал о верификации в середине прошлого года министр соцполитики Андрей Рева.

«Сегодня», Украина

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«Герои АТО» во главе с Семенченко заблокировали железную дорогу на Донбассе

На оккупированной украинской армией территории ЛНР «Ветераны АТО» заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная.

Они остановили грузовой поезд из 54 вагонов, движущийся в ЛНР.

О блокировании железной дороги в Facebook сообщил экс-комбат тербата «Донбасс» Семен Семенченко.

«Ветераны начали третий этап блокады торговли, — написал Семенченко. — Заблокирована железная дорога Луганск — Лисичанск — Попасная возле Горское-Золотое. 12 грузовых поездов и более чем 700 вагонов на этом участке сегодня исключены».

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Белоруссия не пускает к себе украинцев с биометрическими паспортами

Черниговский погранотряд сообщил о проблемах с новыми ID-паспортами при пересечении границы с Беларусью.

«Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу «, — пояснил начальник пресс-службы Александр Дудко.

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В Госдуме РФ призвали выдать российские паспорта жителям ЛДНР

Гражданам Донецкой и Луганской народных республик следует выдать российские паспорта в обход всех существующих правил. С таким призывом к депутатам российской Госдумы выступил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Дипломат пояснил, что для того, чтобы получить гражданство РФ, жителям молодых республик необходимо отказаться от украинского, а также взять соответствующую справку. Калашников подчеркнул, что в сложившейся ситуации никто не даст жителям ЛДНР никакого отказа от гражданства, поэтому депутатам ГД следует менять законодательство и подходы. Также он подчеркнул, что с жителями Донбасса необходимо идти по другому пути. В частности, глава комитета по делам СНГ предложил в порядке исключения обойти российское законодательство, как это было уже сделано “в некоторых нынче независимых государствах, где большинство имеет российское гражданство”. По его словам, депутаты рассчитывают на помощь Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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Кто сказал: «Всё сгорело дотла»?

Опять сегодня я иду по улицам Одессы. Свой взгляд бросаю на проходящих мимо мне людей.

Смотрю на внешний вид их и вглядываюсь в лица. Стараюсь уловить искру в глазах, улыбку на устах… Неужели напрасно?! Неужели тщетно, бесполезно?! Нет, неправда, не верю! Замедляю шаг и тихо шепчу – Это то, что на поверхности! Держаться! Это же Одесса-мама, наш Город! Она не может вот так взять и опустить руки, погрузиться в летаргический сон, она просто зажавшись в комок притихла, затаилась тихонько и ждет. Знаю, и это время близко, Одесса все равно проснется, расправит плечи своих улиц и площадей и призовет к ответу, и тогда каждому воздастся по заслугам!!!

И в висках как набат звучит песня Высоцкого:

Кто сказал: «Все сгорело дотла?

Больше в Землю не бросите семя»?

Кто сказал, что Земля умерла?

Нет! Она затаилась на время.

Мы, чьи упования были растоптаны и сожжены 2 мая 2014 в Доме Профсоюзов, несмотря на жесткий террор, насилие, допросы, обыски и тюрьмы СБУ, нацистские шабаши, несмотря на все попытки закатать, казалось мертвую, выжженную Одессу в сине-желтые колеры, сломать все остатки сопротивления, не давая нам даже почитать память убиенных, все же выжили, и, в большинстве своем, не сломались, мы затаились и сжались в комок, вместе с Городом.

То, что я вижу в глазах прохожих, можно охарактеризовать в двух словах — усталость и ненависть, причем ненависть растет. Жгучая, уже практически ничем не прикрытая ненависть, в глазах, в делах, во всем… и сильная усталость. Нас утомило ожидание, и в головах зреет мысль — или ожидание чуда, либо действие с вполне ожидаемым концом…

Но многие все чаще и чаще сходятся на том, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца»…

Вопреки всем потугам бандеровской власти в городе стало заметно меньше сине-желтой символики, в маршрутках, машинах, на домах все чаще и чаще появляется флаг Одессы, как символ неприятия укронацизма. Когда его (флаг Одессы) видишь, непроизвольно появляется улыбка и тепло в душе… Мама жива!!!

Если в 2014 году у целого ряда одесситов или как их теперь прозвали наци — «одесцев», на рюкзаках, на руках, на голове были намотаны сине-желтые ленты и тряпки, то сейчас эта символика, отвергнутая нашим неприятием, появляется так редко, что даже ошарашивает ненадолго, ощущение что изрядно поредевшие ряды упоротых «одесцев», просто стали бояться ее носить…

Город– сжатая пружина. Сопротивляется изо всех сил. Это ощущается в воздухе, в самом предгрозовом запахе родного Города. Люди поднимают голову, уже много кто не боится сказать –- «Таки да, я русский, и что?». Мы, уставшие ждать, бросаем вызов, пусть даже словом, каждый как может. И этот крик души, это рывок «вопреки», сплачивает нас. Мы, чувствуя плечо идущего рядом, перешагиваем через страх и боль, сметаем в сторону, казалось бы, кричащие вопросы выживания-быта.- Мы устали молчать и таиться. И мы шепчем, говорим, а скоро будем кричать! И знаем, что Одесса-мама с нами!!!

Антип Поликарпов, Russtriedin

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В ДНР презентовали книгу о легендарном комбате «Спарты» Арсене Павлове

Память Героя ДНР Арсена Павлова увековечил в своей книге «Я и рыжий сепар» российский военкор Семен Пегов. Презентация сборника историй о легендарном комбате «Спарты» состоялась в Донецке 25 января.

«Поводом к созданию этой книги послужила страшная трагедия, которая произошла с Арсеном. И сегодня мы можем и должны осветить хотя бы часть его боевого пути, показать, с чего все начиналось», — рассказал автор сборника.

Отметим, что Семен Пегов является корреспондентом российского телеканала Life. В качестве военкора он с самого начала вооруженного конфликта освещал трагические события в Донбассе и был лично знаком с комбатом «Моторолой».

Участие в презентации также принял российский писатель-публицист, автор предисловия к книге «Я и рыжий сепар» Захар Прилепин. Он высоко оценил сборник историй о погибшем командире и отметил огромную роль таких книг в сохранении исторической памяти: «Сейчас появляется очень много хороших стихов о событиях в Донбассе, большое количество песен и прозы, и в этом смысле мы обыгрываем украинскую сторону», — отметил он.

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СБУ нашла большой тайник с оружием в «АТО»

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в оккупированном украинской армией городе Артемовск на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайник была обустроен украинскими боевиками на территории бывшего стеклокомбината.

«Оперативники СБ Украины изъяли из тайника шесть гранатометов РПГ-22, три гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, более двухсот пятидесяти патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

На Украине все чаще фиксируются убийства из огнестрельного оружия, взрывы гранат, кражи. Проблема заключается в том, что в стране в руках злоумышленников появилось значительное количество оружия. Вооружение поступает от бойцов зоны «АТО», которые незаконно перепродают оружие на «черный рынок». Преступность в стране стремительно растет.

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Правозащитники призвали прекратить пытки задержанных в Донбассе

Международные организации Amnesty International и Human Rights Watch вновь призвали стороны конфликта в Донбассе прекратить произвол и жестокое обращение с задержанными, говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду в Киеве, передает РИА Новости.

В июле прошлого года Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный доклад “Тебя не существует: произвольные задержания, насильственные исчезновения и пытки на востоке Украины”. В частности, в докладе приводятся случаи насильственных исчезновений на территориях, подконтрольных Киеву, и доказательства незаконных и неофициальных удержаний под стражей в зданиях Службы безопасности Украины в Харькове, Краматорске, Изюме и Мариуполе. Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, комментируя информацию о тайных тюрьмах спецслужбы, заявил, что ведомство действует “исключительно в правовом поле”.

“Безнаказанность за нарушения, связанные с содержанием под стражей, в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины, как со стороны Украины, так и со стороны… сепаратистов, продолжают иметь место. Amnesty International и Human Rights Watch повторно призывают обе стороны конфликта положить конец этой досадной ситуации, прекратить все произвольные и тайные задержания, а также жестокое обращение с задержанными и обеспечить привлечение виновных к ответственности”, — говорится в заявлении.