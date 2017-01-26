Назад в СССР: подборка фотографий
11:48. 26 января 2017 Просмотров - 339 Один комментарий Опубликовал: brahman
До чего же замечательно!!!!Эх, такого лишиться!
Источник: nashaplaneta.su
Источник: nashaplaneta.su
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Все фото как-будто пропитаны какой-то добротой, искренностью.Даже общага кажется не такой уж и ужасной.В такой стране хотелось жить, работать, мечтать и созидать даже просто за идею…за лучшее светлое будущее.Прошлое, увы, не вернуть, но идею никто не отменял, можно и в настоящем начать жить будущим, только захотеть..