Главная » История, Творчество

Назад в СССР: подборка фотографий

11:48. 26 января 2017 Просмотров - 339 Один комментарий Опубликовал:



До чего же замечательно!!!!Эх, такого лишиться!



Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий

Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий
Назад в СССР: подборка фотографий



Источник: nashaplaneta.su

Метки: история и археология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Капитуляция Германии (38 ФОТО)
Ровно 71 год назад, 8 мая 1945 года, в... о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.Подборка фотографий, посвященных этому знаменательному событию.Оригинал...Йодля майор Вильгельм Оксениус.Руководство СССР было недовольно подписанием капитуляции Германии...
Мёртвые души живого города АСТАНА
...-нибудь пять-десять лет тому назад никто и видом не видывал... оставались со времён знаменитой дружбы СССР и Китая. Понимайте - не понимайте...…» Кому интересно, здесь можно посмотреть подборку фотографий Астаны (34 фото). Пустые улицы...
Как погибла Тартария? Часть 6
... было произведено в СССР. Подробности по взрывам в СССР тут http://wsyachina... посмотреть подборку документальных съёмок с испытаний ядерного оружияА это американская фотография взрыва... вспышка термоядерного взрыва двести лет назад. Я привел это фото, чтобы...
Летучий голландец из ЦРУ
... потоком воздуха сначала загнулась назад, а затем оторвалась....совета Росавиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов на вопрос...запостил в свой Facebook фотографию малазийского Боинга 777, выполнявшего... Это одно фото из подборки «Утилизация самолетов на ВДНХ»....
В.А.Чудинов - Моё отношение к лженауке
... - Нобелевская премия академику АН СССР Льву Давидовичу Ландау, однако его...уже много лет назад. Так что в этой подборке фигурируют не столько...визуального исследования земной поверхности посредством фотографий космической съёмки, позволяющей выявить доселе...
Мое отношение к лженауке В.А.Чудинов
...гармошке, или подпись под фотографией «Александр Асов пишет ... Нобелевская премия академику АН СССР Льву Давидовичу Ландау, однако ...именно они до изобретения фотографии назывались снимками и считались ...много лет назад. Так что в этой подборке фигурируют не...

Один комментарий»

  • 263 206
    troya17 26 января 2017 в 13:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Все фото как-будто пропитаны какой-то добротой, искренностью.Даже общага кажется не такой уж и ужасной.В такой стране хотелось жить, работать, мечтать и созидать даже просто за идею…за лучшее светлое будущее.Прошлое, увы, не вернуть, но идею никто не отменял, можно и в настоящем начать жить будущим, только захотеть..

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>