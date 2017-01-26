Китайский опыт
22:39. 26 января 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко про заявления Клименко про "китайскую модель контроля интернета". Сначала СМИ разнесли, что Клименко выступил за копирование китайского методологии по контролю за интернетом http://www.rbc.ru/rbcfreenews/588a0b5f9a
Безотносительно заявлений Клименко, ужесточение контроля над интернетом со стороны государства представляется объективно неизбежным (собственно, сейчас мы уже можем наблюдать этот процесс), при этом полное копирование китайской модели мы вряд ли увидим, ориентироваться скорее всего будут на "облегченную китайскую версию", где при значительном контроле государства над российским сегментом интернета и внутренним трафиком, будет сохранятся известный плюрализм и традиционная схема "строгость законов в России компенсируется необязательностью их исполнения", что уже было продемонстрировано на примере шумной и пафосной кампании по "вечной" блокировке торрент-трекеров, когда спустя год после блокировки того же Рутрекера, выяснилось, что трафик на "вечно-блокированном" ресурсе упал лишь на 5-10% и то, за счет трудностей захода на сайт с мобильных устройств.
Как представляется, основные направления усиления контроля со стороны государства:
- борьба с шифрованием сетевого трафика, который недоступен спецслужбам
- борьба с националистическим и религиозным экстремизмом (в основном это касается джихадизма и этнонационализма) через блокировку ресурсов и уголовные/административные дела
- Усиление мониторинга социальных сетей для отслеживания террористической, экстремистской и протестной активности
- блокировка нежелательного и криминализированного контента и дальнейшее правовое упрощение этого процесса
- дальнейшие попытки повысить накал копирастии и борьба с сетевым пиратством
- повышение внимания к интернет-медиа на фоне дальнейшего снижения роли телевизора
В целом, "Великий файрвол" мы скорее всего не увидим. Вместо этого выбор скорее всего будет сделан в пользу варианта "мягкого контроля", при этом китайский опыт конечно будет заимствоваться, так как именно Китай в "нулевых" добился наибольшего прогресса в деле контроля над интернетом со стороны государства без ухода в полностью закрытую структуру вроде северо-корейской сети. Я бы сильно удивился, если бы российские чиновники, перед которыми поставлена задача обеспечить усиление контроля над интернетом, не посматривали на опыт китайских товарищей. В итоге, возможности контролирующих органов в ближайшие годы будут расти, а уровень анонимности в сети будет падать.
Источник: colonelcassad.livejournal.com