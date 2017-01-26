Китайский город, который производит 90% бытовой электроники в мире.

В мировых СМИ китайский город Шэньчжэнь обычно упоминается в связи с расположенным здесь заводом Foxconn. Мега-фабрика с полумииллионом работников производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые приставки для Apple, Microsoft, Dell, Sony и других компаний.

Foxconn — самая большая и известная фабрика в Шэньчжэне. Но мало кто знает, что это лишь один из нескольких сотен заводов, расположенных в городе и окрестностях «китайской Кремниевой долины». По некоторым оценкам, здесь производится 90% всей бытовой электроники в мире, и большая часть совсем не так гламурна, как айфоны или PlayStation, пишет журналист издания Motherboard, который отправился в путешествие по мировой столице гаджетов.

Шэньчжэнь — своеобразный эксперимент, первая свободная экономическая зона (СЭЗ) в Китае, открытая для внешнего мира, куда свободно допустили западные инвестиции. Эксперимент наглядно показал, насколько феноменальный эффект даёт такая свобода, особенно в условиях низких налогов и дешёвой рабочей силы. Целый город был построен практически с нуля, чтобы стать сборочным цехом для мирового рынка.

Недавно Шэньчжэнь провозгласили третьим по размеру городом в Китае, после Пекина и Шанхая, а скоро он должен обогнать и Шанхай.

До получения статуса СЭЗ в 1979 году это был небольшой рыбацкий посёлок с населением 30 тыс. человек. Сейчас конгломерацию населяет 15 миллионов жителей: в полтора раза больше населения Беларуси, и город продолжает быстро расти, словно пылесосом засасывая молодых рабочих из китайских провинций. Дети крестьян едут сюда в поисках лучшей жизни.

Если повезёт, то они смогут устроиться на какой-нибудь из заводов в промышленном парке TCL LCD, одном из крупнейших в мире заводов по производству телевизоров. Здесь трудится 10 000 человек, из них три тысячи живут на территории предприятия.

TCL LCD производит 18 миллионов телевизоров в год, а также популярные в Штатах телеприставки Roku и другую технику: холодильники, стиральные машины, сушилки, плееры Blu-ray. Всё это продаётся по миру под разными брендами.

Собирая по 160 телевизоров в час, эта фабрика получает комплектующие с других заводов Шэньчжэня, таких как China Star LCD стоимостью в $4 млрд, изготавливающий ЖК-панели.

TCL гордится, что купила американскую компанию Thompson, которой принадлежит разработчик первого в Америке телевизора RCA. Поэтому в гостевой зоне завода организовали музей истории телевидения: ведь китайцы теперь тоже причастны к этой истории.

Фотографировать на конвейере строго запрещено, но журналист Motherboard обратил внимание на необычную организацию сборки: вместе с людьми трудятся разнообразные роботы. Они как-то взаимодействуют друг с другом через QR-коды, напечатанные сзади на майке у каждого рабочего. Футуристичный конвейер организован вертикально — панели поступают откуда-то с нижнего этажа, из-под пола.

Рабочая смена длится восемь часов, но сотрудники могут остаться ещё на восемь часов, если захотят. На неделе они получают один выходной, так что время для отдыха есть. Средняя зарплата — 3000 юаней (около $484) в месяц. Если сотрудник много работает, то получит не только больше денег, но и повышение по служебной лестнице.

Недавно зарплаты на заводе повысили, да и во всём Китае доходы населения быстро растут. Например, по статистике британского института Overseas Development, доходы сельских жителей мужского пола выросли более чем в два раза с 1997 по 2007 годы: с $3,02 до более чем $7 в день.

В том числе из-за роста зарплат многие компании сейчас отдают часть работы на аутсорсинг в другие страны. У TCL есть даже завод в Польше — отсюда проще доставлять товар на европейские рынки. Кстати, в Польше действует уже 14 свободных экономических зон, и во многих из них есть китайские производители. Гигантский китайский технопарк строится в Беларуси в лесу недалеко от Минска. Немецкие политики считают, что и бедная Греция должна открыть свободную экономическую зону с китайцами, чтобы преодолеть финансовый кризис.

На каждый большой завод вроде TCL в Шэньчжэне найдётся десяток более мелких заводиков с 100-200 работников. Например, компания Shenzhen Yuwei Information and Technology Development владеет таким заводом по производству GPS-трекеров для автомобилей. Здесь используется, в основном, ручной труд. Юные работники сидят рядами и проверяют электронные компоненты в свете настольных ламп. В цехе темно, пахнет потом и горячим припоем, а общая атмосфера довольно депрессивна. Здесь тоже работники могут отработать одну или две восьмичасовых смены, но зарплата тут поменьше: 2000 юаней ($323) в месяц.

В Шэньчжэне сотни фабрик, которые специализируются на тестировании компонентов, а не на производстве.

В 17:00 раздаётся звонок на ужин. Все встают в строй и ждут команды менеджера, какой группе можно выйти в столовую, после чего проходят через металлоискатель и сканер с распознаванием лиц. Как только сканер подал звуковой разрешительный сигнал, дверь из цеха открывается.

Всё происходит очень дисциплинированно и чётко. Большинство работников завода живёт в общежитиях в двух минутах ходьбы от завода: у них в комнатах стерильно чисто и скромно, ничего лишнего. Практически везде обстановка ограничивается плакатом на стене, пластиковой бутылочкой с водой, пластиковым стулом, парой обуви и железной кроватью без матраса.

Говорят, что из-за роста зарплат и цен на недвижимость в Шэньчжэне скоро фабрикам придётся сменить прописку. Многие переедут вглубь страны, а сам Шэньчжэнь станет престижным и богатым бизнес-центром. Не сборочным цехом для всего мира, а инновационным технологическим узлом. Сейчас здесь ежедневно регистрируется 100 новых компаний. В прошлом рыбацкий городок по темпам экономического роста уже обогнал Гонконг.