Фильм «Ла-Ла Лэнд»: Берегите влюбленных в мечту

Фильм «Ла-Ла Лэнд», вышедший на российские экраны 12-ого января 2017-ого года, – тот редкий случай, когда наличие множества наград у фильма не свидетельствует о его навязчивой идеологической ориентированности или исключительно низких с нравственной точки зрения посылах. Наоборот, «Ла-Ла Лэнд» оказался в хорошем смысле поучительной и во многом жизненной историей.

Сюжет

Мия пишет моно-пьесы и хочет стать актрисой, чтобы воплощать образы своих героинь на сцене. Себастьян мечтает открыть свой джазовый клуб. Он стремится внести свой вклад в возрождение классического джаза, старается сделать его снова популярным.

Они встречаются, влюбляются и дальше уже движутся к своим целям вместе, помогая друг другу. Однако ради мечты, каждому придется пройти множество трудностей и даже пожертвовать чем-то, возможно, более важным, чем сами их мечты.

Музыка против шоубизнеса

Одной из положительных особенностей фильма является то, что звучащая в нём музыка, как и любимая композиции главных героев, разительно отличаются от той современной попсы, которая заполонила экраны. Более того, авторами аккуратно и мягко высмеиваются как продукты шоу-бизнеса, так и сам этот мир, полный искусственности.

Отношения

Отношения влюблённой пары в фильме отображены трогательно и “жизненно”. Каждому из них пришлось побывать в роли спасителя для утопающего партнера. Приходилось преодолевать не только себя, но и возлюбленного, чтобы снова заставить его стремиться к своей истинной цели в моменты отчаяния или погрязания во временном комфорте.

Мечта:

Фильм содержит в себе несколько посылов:

“Мечтателями” в фильме названы не фантазеры, грезящие о чудесах и славе, а те, кто упорно трудятся на пути к тому, что считают правильным.

Приятно, что мечты героев не эгоистичны: Мия стремится, как автор делиться с людьми своими мыслями; Себастьян желает, чтобы люди снова полюбили обожаемый им джаз. При этом многие фразы и песни посвящены тому, как важны такие люди-творцы, которые осознанно хотят оставить положительный след в истории.

Одна из строчек песен так и звучит:

«Каким бы серым был бы шар Земной,

Если бы не было тех, кто живёт мечтой».

Исполнение мечты – это долгий и кропотливый труд, полный препятствий, поражений, трудностей. Ради достижения цели нужно чем-то поступиться, и не всегда цена соизмерима с результатом.

Эту идею несут обе истории. Себастьяну и Мии приходится пройти долгий путь, полный откровенных провалов, каждому приходится жертвовать либо гордостью, либо временем, или же деньгами и спокойствием, чтобы сделать очередной шаг на своём пути. Они переносят периоды отчаяния и переступают через соблазн променять свою борьбу на тихую и размеренную жизнь.

Удача и счастливый случай могут прийти неожиданно и сразу, а иногда и только после множества неудач и поражений.

Но счастливый случай всё же настигает главных героев. Даже встречаются они волею судьбы несколько раз. Удачные совпадения и возможности – все это тоже есть в картине, но после множество неудач, что опять же говорит нам – когда Вселенная ведёт людей к желаемому, она не обязательно даёт достигнуть всего легко. Может, потому что, пройдя испытания и трудности, можно по-настоящему прочувствовать и понять победу? А может, потому, что только с таким опытом достигнувший цели сможет достойно распорядится своей наградой?

Не все мечты могут сбыться, некоторые можно и нужно оставить и идти дальше.

Не все мечты и желания можно воплотить в жизнь, поскольку некоторые, несмотря на тягу сердца, могут не совпадать с голосом совести или требованиями морали. Герои продемонстрировали, что не отступят от принципов и чести ради своих сладких мечтаний.

За что мы им весьма благодарны.

Наркотики

Внимание на алкоголе не акцентируется, но он фигурирует как фон на вечеринках и праздниках.

Секс

Присутствует кокетство.

Насилие

Отсутствует.

Мораль

Фильм «Ла-Ла Лэнд» нацелен на популяризацию инструментальной музыки (в данном случае джаза) в противовес электронной. Также, демонстрируемые в фильме отношения построены на взаимоуважении, любви и принятии партнёра всецело. Влюбленные помогают, поддерживают и направляют друг друга на нужный путь. Есть несколько положительных посылов о важности стремления к благой цели, пусть и через долгий и тернистый путь.

Елизаветта Кваснюк

Источник: whatisgood.ru