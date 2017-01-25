«Военная приемка». Топливозаправщики. Ювелиры воздушной стыковки

В этом выпуске программы “Военная приёмка” зрители телеканала узнают о самом тяжёлом испытании для военных лётчиков – дозаправка в воздухе! Необходимая для увеличения дальности полёта процедура часто превращается в настоящее испытание даже для опытных асов. Тем ни менее, лётчиков дальней и истребительной авиации учат производить дозаправку ночью. Вы узнаете, на каком расстоянии самолёты находятся в момент дозаправки, как она происходит, и для чего в момент подхода истребителя к воздушному танкеру пилоты переводят свои самолёты в практически неуправляемый режим. Вы увидите совершенно уникальные кадры – первую дозаправку новейшего ПАК ФА Т-50.



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Источник: www.youtube.com